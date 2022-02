Vivere all’estero: dove costa meno

Farsi un’idea completa del budget necessario per qualsiasi spostamento è fondamentale e lo è ancor di più se non si vuole solo viaggiare e passare una bella vacanza in un paese estero, ma si ha l’idea di trasferirsi, mollare tutto e ricominciare da zero. A quel punto però parte anche la ricerca all’affare e alle prospettive delle città meno costose a parità di servizi e comfort. Con una prospettiva internazionale è possibile trovare delle vere perle.

Scegliere infatti di andare a vivere in una delle capitali, europee e non, più vantaggiose a livello di tasse e costi della vita non è affatto una cattiva idea. L’importante però è saper bilanciare quest’intelligente strategia di risparmio con la realtà sociale delle località prescelte.

Per capire però dove conviene spostarsi, ecco la lista delle capitali e degli stati dove spendere meno al mondo.

Stati più economici: parametri e top 10

Numbeo è una piattaforma in continuo aggiornamento, capace di offrire informazioni aggiornate e tempestive sulle condizioni di vita nel mondo.

Per stilare questa classifica si è tenuto conto di quattro parametri chiave rapportati ai rispettivi valori che si registrano nelle città più care al mondo.

Indice del costo della vita : costi di beni e servizi locali (ristoranti, generi alimentari, trasporti e servizi pubblici);

: costi di beni e servizi locali (ristoranti, generi alimentari, trasporti e servizi pubblici); Affitto medio : prezzo tipico dell’affitto di una casa nel paese;

: prezzo tipico dell’affitto di una casa nel paese; Indice di generi alimentari : prezzi dei generi alimentari tipici nel paese;

: prezzi dei generi alimentari tipici nel paese; Indice di potere d’acquisto locale: potere d’acquisto relativo a uno stipendio medio in quel paese.

Tenendo conto solo di questi fattori nella top ten rientrerebbero Stati come l’Egitto, il Messico, la Macedonia, il Bangladesh, l’India e la Tunisia. Andando invece a esaminare anche stabilità economica e politica del paese, qualità delle infrastrutture, possibilità di connettersi a Internet e opportunità d’occupazione vediamo come cambia il ranking.

Con questi valori aggiuntivi si raggiunge in maniera ottimale il rapporto tra il costo della vita più basso e la qualità più alta.

Grazie quindi a quest’ulteriore analisi incrociata emergono chiaramente le vere prime dieci classificate.

1. Panama

Paese tra l’America centrale e l’America meridionale con dollaro USA come valuta, cure mediche sono a basso costo e di alta qualità. Molti medici e cittadini parlano fluentemente inglese. Punto di forza? Un governo stabile e favorevole alle imprese che incoraggia gli stranieri con visti semplificati, agevolazioni fiscali e altri incentivi. Non a caso le infrastrutture sono ottime così come l’accesso a Internet. Mete consigliata sono Panama City e Boquete ma se amate le spiagge vince Coronado, a un’ora dalla capitale.

2. Costa Rica

Il motto del Paese, complice l’ottimo clima, è “Pura Vida” vista l’estrema facilità con cui è possibile pescare, giocare a golf, cavalcare, fare surf ed escursioni e praticare yoga. Sul fronte politico vige una solida democrazia che da generazioni accoglie gli espatriati. International Living consiglia la Central Valley con case in offerta a meno di 200mila dollari e gli affitti da 500 dollari al mese. Il budget mensile per un single è di 1.585-2.960 dollari, 2.500 al mese per una coppia.

3. Messico

Unica conferma rispetto alla classifica iniziale è quella del Messico che, in alcune zone, riesce a regalare un’ottima prospettiva di vita. Essendo una meta culturalmente ricca a livello di arte, musica e teatro, la splendida cornice naturale di questa terra è un ulteriore plus. Secondo il magazine International Living, il budget mensile per una persona è compreso tra 1.500/2.250 dollari, mentre una coppia può vivere bene qui a 1.500/3000 dollari al mese.

4. Ecuador

In Ecuador si spende, vivendo da soli, si spende al massimo 1.200 dollari al mese, mentre le coppie ci riescono con appena 400 dollari in più. Gli affitti infatti partono da circa 400 dollari al mese e il clima sereno e lussureggiante è particolarmente invitante.

5. Malesia

Ex colonia britannica, l’inglese è la prima lingua non ufficiale, fattore ottimo per ambientarsi. In un mese si spendono solo mille dollari, famoso anche il trasporto pubblico economico ed efficiente. Se amate girare il paese è un’ottima base per esplorare il resto dell’Asia.

6. Colombia

Clima soleggiata tutto l’anno, da visitare e tenere in considerazione la città di Medellin ma anche Pereira, Armenia e Manizales che insieme formano il cosiddetto Triangolo del Caffè. Di solito si vive con poco più di duemila dollari al mese per le coppie o 1.200/1.600 da soli.

7. Portogallo

Se puntate su ottimi locali e buona assistenza sanitaria il Portogallo è particolarmente consigliato. Ottimo, secondo molti italiani, anche per trascorrere la pensione. Per vivere nel Paese si spende circa un terzo di quello che si spende negli Stati Uniti.

8. Perù

Straordinario rapporto qualità/prezzo: il paese offre tantissimo non solo a livello culturale ma anche culinario grazie alla sua cucina deliziosa ed economica. Sul fronte abitativo ad esempio un comodo appartamento a Miraflores, il più raffinato quartiere della capitale Lima, è vostro a circa 800 dollari al mese. Per le utenze invece:

elettricità a 50-60 dollari mensili;

acqua a 10 dollari al mese;

internet/TV via cavo a 70 dollari.

Per una vita al top bastano 1.000 euro al mese.

9. Thailandia

Variopinta e vivace, la Thailandia è ricca di sorprese. Dalle accoglienti comunità balneari fino alle grandi città frenetiche passando per le città universitarie che offrono tante opportunità; trasferirsi, vivere e lavorare è davvero economico. Bangkok è la più cara delle città ma consigliatissima da tutti i nomadi digitali per il clima di condivisione e incontro. Le cure mediche sono di altissimo livello ma a prezzi stracciati: 10 dollari per una visita specialistica. Gli affitti di case sulla spiaggia possono a partire da 500 euro al mese. Anche con appena 1.000 euro mensili si vive con tutti i comfort.

10 Spagna

La penisola iberica è, per antonomasia, una destinazione ottima per conciliare benessere economico e vita agita. La qualità della vita è elevata ed è facile stabilirsi nel paese sia a livello di assistenza che per l’atmosfera che si respira in tutto il territorio, tanto vasto quanto variegato. Ulteriore certificazione è quella dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che classifica il sistema sanitario spagnolo come uno dei migliori al mondo. Il cibo e l’affitto non sono dispendiosi: un single potrebbe vivere comodamente a 2.000 dollari al mese o anche meno.

In ogni caso comunque il consiglio migliore è intraprendere un viaggio esplorativo e vedere con i proprio occhi se quel posto, a parità di beneficio al portafoglio, ci fa sentire veramente a casa.