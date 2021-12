Vacanze di Natale 2021, il calendario delle scuole chiuse: da quando e data del ritorno in classe

Qual è il calendario scolastico delle vacanze di Natale 2021-2022? I primi tre mesi di scuola sono sempre i più difficili, per questo gli studenti non vedono l’ora di riposare e passare le festività natalizie a casa e in famiglia. Ma quando inizieranno le feste di Natale e, soprattutto, quando finiranno?

Come ogni anno, le date delle festività e i periodi di festa sono annunciati mesi prima dell’inizio della scuola. Anche quest’anno è andata così, ma esistono differenze tra regioni e regioni. In ogni caso bisogna controllare il calendario della scuola dei propri figli per avere una conferma in più.

Ecco intanto il calendario per le vacanze di Natale del territorio italiano, deciso a giugno dal Ministero dell’Istruzione, diviso regione per regione.

Vacanze di Natale 2021: inizio e fine delle festività natalizie

Le vacanze di Natale sono il meritato riposo di due settimane (a cavallo tra fine dicembre e inizio gennaio) per tutti gli studenti d’Italia. Come ogni anno, il calendario delle feste si conosce molto tempo prima dell’inizio della scuola, ma all’avvicinarsi delle feste tutti fremono per sapere i giorni precisi.

Da una parte perché ogni regione adotta il proprio calendario e dall’altro per sapere come organizzare i giorni di riposo, tra compiti ed esperienze natalizie. Quest’anno le vacanze di Natale saranno anche abbastanza lunghe e permetteranno di approfittare del ritorno delle case di Babbo Natale, dei villaggi natalizi e dei tipici mercatini. Senza dimenticare il tempo per lo studio e i compiti.

Inoltre, non meno importante, si avrà modo di inserire in questo periodo la data a disposizione per la vaccinazione dei più piccoli, dai 5 anni in su. Per i più grandi è prevista la terza dose (+18), per gli altri potrebbe essere arrivato il momento della prima dose, che secondo quanto è stato dichiarato potrebbe avvenire proprio prima di Natale.

Vacanze di Natale 2021: calendario regione per regione

Prima di trascrivere il calendario regione per regione, una premessa da fare è quella relativa ai giorni. Questi sono compresi nella festività, vuol dire il giorno di dicembre è già considerato festivo e non si va a scuola; e che il ritorno in aula è previsto dal giorno dopo quello che si andrà a leggere qui sotto.

Fatte le dovute premesse, ecco il calendario delle vacanze di Natale, regione per regione: