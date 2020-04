Sondaggi politici: la Meloni cresce ancora, Renzi sotto la soglia del 3%

Se nella prima fase dell’emergenza coronavirus il Partito Democratico sembrava aver tratto uno slancio nei sondaggi politici tanto da avvicinare una Lega in calo, adesso con il perdurare della crisi sanitaria in Italia la situazione sembrerebbe cominciare a invertirsi.

L’ultimo sondaggio dell’istituto Tecnè del 3 aprile confermerebbe infatti il trend fatto registrare già nella scorsa settimana, con i dem in discesa e il Carroccio con il distacco tra le due forze politiche che così tornerebbe ad aumentare.

Chi invece non sembrerebbe conoscere battute d’arresto sarebbe Fratelli d’Italia, visto che il partito di Giorgia Meloni continuerebbe la propria crescita attestandosi ormai come la stabile terza forza politica alle spalle di Lega e PD.

Segnali di risveglio da parte del Movimento 5 Stelle, mentre sembrerebbe continuare la crisi di Italia Viva con il partito di Matteo Renzi che secondo l’indagine sarebbe adesso sotto la soglia di sbarramento del 3%.

Sondaggi politici: bene il centrodestra

Sorride in generale al centrodestra l’ultimo sondaggio politico realizzato dall’istituto Tecnè. In base all’indagine, nel suo complesso la coalizione considerando solo i tre principali partiti sarebbe al 50,3% e quindi oltre la soglia della maggioranza assoluta.

Se la Lega farebbe registrare una leggera crescita rispetto alla settimana precedente, sarebbe invece più marcato il balzo di Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni sempre più in ascesa tanto che si parla anche di un possibile dualismo ora con Matteo Salvini.

Stabile invece Forza Italia, ma gli azzurri sarebbero ancora indispensabili alla coalizione soprattutto al Sud dove come si è visto alle ultime regionali in Calabria possono ancora contare su un buon zoccolo duro di voti.

Tra i partiti di governo leggera flessione per il Partito Democratico che così vedrebbe allontanarsi il Carroccio, mentre dopo un periodo complicato tornerebbe ad avere il segno positivo il Movimento 5 Stelle.

In crescita anche La Sinistra che però sarebbe sempre sotto la soglia di sbarramento del 3%, ma l’asticella con il Germanicum potrebbe innalzarsi ulteriormente almeno al 4%, così come Italia Viva di Matteo Renzi che non sembrerebbe essere capace negli ultimi tempi di invertire il trend negativo.

In calo pure Azione di Carlo Calenda e +Europa, con i due partiti che insieme a Italia Viva potrebbero dare vita a un polo riformatore e progressista, mentre si migliorano i Verdi ma anche per loro la soglia di sbarramento al momento sembrerebbe essere lontana.