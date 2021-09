Scuola, per la quarantena nuove regole in arrivo: ecco come funziona

Per la quarantena a scuola presto potrebbero arrivare nuove regole che ne cambiano la durata, definendo anche chi e quando viene posto in isolamento.

Ma come funzionerà la quarantena a scuola nel nuovo anno scolastico 2021-2022?

Al momento si tratta di ipotesi che dovranno essere confermate in un ordinamento unico nazionale che definisca le nuove regole per la quarantena a scuola laddove le Regioni, con la riapertura di settembre e la presenza di focolai, stanno procedendo in ordine sparso agendo con criteri differenti.

I presidi chiedono delle regole uniche per la quarantena a scuola che riguardi tutti gli istituti d’Italia e che abbiano l’obiettivo di rendere sempre meno presente la didattica a distanza.

Scuola: per la quarantena meno giorni e sistema a bolla

Per la quarantena a scuola si ipotizza con le nuove regole di ridurne la durata e introdurre il sistema a bolla.

Il periodo di isolamento si potrebbe di fatto ridurre da 7 a 5 giorni per i vaccinati. Non solo una riduzione della quarantena perché si vorrebbe evitare di estendere la didattica a distanza a tutta la classe per esempio in caso di positivo.

È qui che interviene il sistema a bolla che riduce il numero degli studenti che a scuola andrebbero in quarantena riprendendo quello utilizzato sugli aerei.

Si vuole superare quindi il meccanismo che prevede che qualora ci sia un positivo in classe tutta la classe sia messa in isolamento. Ma come funziona la quarantena a scuola con il sistema a bolla?

In aereo se è presente un positivo a fare la quarantena devono essere solo i passeggeri che si trovano due file avanti, due dietro e due laterali rispetto al contagiato.

A scuola dovrebbe avvenire lo stesso e quindi ad andare in quarantena dovrebbero essere solo gli studenti nelle file di banchi adiacenti al positivo.

Un sistema che potrebbe funzionare laddove tutti in classe, come anche in aereo, devono indossare la mascherina. In aereo poi occorre viaggiare muniti di green pass.

A scuola la mascherina, quando c’è distanziamento, può essere tolta se tutti sono vaccinati.

Il modello della nuova quarantena per la scuola con il sistema a bolla dovrebbe essere sperimentato dalla Regione Lazio e poi sarà il Comitato tecnico scientifico a doverlo valutare ed eventualmente a stabilire se sia il caso o meno di renderlo nazionale.

Sicuramente la quarantena con le nuove regole che abbiamo descritto sarebbe applicabile nelle classi con studenti dai 12 anni in su, dove si possono trovare vaccinati.

Scuola, quarantena e ricorso alla Dad

La nuova quarantena a scuola con il sistema della bolla permetterebbe di scongiurare il ricorso massiccio alla Dad.

Sono già molte le scuole in Italia che si trovano in didattica a distanza dal Piemonte alla Puglia e le Regioni stanno adottando delle regole differenti, come abbiamo anticipato, proprio in merito alla quarantena; alcune pongono in isolamento solo i contatti stretti come avviene in Emilia-Romagna e lo stesso dovrebbe fare la Regione Lazio.

E se in Toscana è tutta la classe del contagiato ad andare in quarantena, in Veneto la didattica a distanza è prevista solo per il positivo. Questo ovviamente può avvenire solo qualora l’esito dei tamponi degli altri studenti sia negativo. Tra i due estremi, intera classe in quarantena e singolo positivo, i presidi chiedono di trovare una sintesi e una regola che valga per tutti.

In attesa delle regole ufficiali per la quarantena a scuola ricordiamo che la didattica a distanza, almeno fino al 31 dicembre 2021:

torna nelle zone arancioni e rosse in presenza di focolai. La didattica a distanza, come deroga a quella in presenza, può essere disposta esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci;

non è prevista nelle zone bianche e gialle dove le lezioni sono rigorosamente in presenza.

Al di là dei colori sono le singole autorità locali (presidenti di Regione e Province autonome) o le autorità sanitarie a disporre la didattica a distanza se necessario a causa di positivi al Covid.