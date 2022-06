Riunione Bce oggi: cosa si prevede su tassi e politica monetaria

Riunione Bce di oggi, 9 giugno, è uno dei vertici più attesi dell’anno. Cosa aspettarsi dall’Eurotower e dalle parole di Christine Lagarde nella consueta conferenza stampa?

Quel che appare quasi certo è che la Banca centrale europea annuncerà la fine dell’acquisto di obbligazioni, sottolineando che l’inflazione elevata significa rialzi dei tassi di interesse imminenti.

I mercati si aspettano soprattutto maggiore chiarezza su ciò che avverrà dopo e se l’inasprimento delle politiche potrebbe essere accelerato per anticipare l’impennata dei prezzi.

Su quest’ultimo punto, però, pesa anche la questione del debito dei Paesi meridionali, Italia in primis. Il costo del denaro che si accinge ad aumentare potrebbe minare le già fragili economie indebitate. Come agire? Ci sarà ancora prudenza nella Bce? Cosa aspettarsi dalla riunione di oggi, 9 giugno.

Riunione Bce oggi: cosa sta per accadere?

La Bce quasi certamente annuncerà che i suoi acquisti di obbligazioni termineranno a metà anno, aprendo la strada a un aumento dei tassi a luglio, che sarebbe il suo primo rialzo dal 2011.

Lagarde ha affermato che il tasso di deposito di -0,50% dovrebbe arrivare a zero o “leggermente al di sopra” entro fine settembre, il che implica un aumento di almeno 50 punti base (bps) dai livelli attuali.

Sembra probabile, inoltre, che i politici riaffermino il loro impegno a continuare a reinvestire i proventi delle obbligazioni in scadenza nel mercato, contribuendo a sostenere le economie più deboli della zona euro.

Economisti e mercati prevedono un aumento del tasso di 25 pb a luglio, ma le speculazioni su una mossa più ampia sono aumentate ed è stata ulteriormente alimentata dall’inflazione della zona euro che ha raggiunto livelli record a maggio.

Per esempio, i governatori delle banche centrali olandese, austriaca, lettone e slovacca affermano che un aumento di 50 punti base dovrebbe essere un’opzione.

Robert Holzmann ha comunicato che l’inflazione record rafforza la tesi per un aumento di mezzo punto a luglio, che sosterrebbe anche il tasso di cambio dell’euro.

Percependo l’urgenza, la scorsa settimana gli strateghi della Bank of America hanno previsto che la Bce aumenterà i tassi di mezzo punto a luglio e settembre, seguiti da aumenti di due quarti di punto negli ultimi due incontri politici dell’anno.

Gli strateghi di ING si pongono un quesito: con l’inflazione principale e core ancora in aumento e il tasso del 2024 molto vicino alla definizione di stabilità dei prezzi della Bce, l’unica vera domanda per la riunione di giovedì è perché non aumentare i tassi ora?

L’unico argomento contro il non rialzo, rispondono, “è il «sequencing» della Bce, vale a dire, in primo luogo, fermare gli acquisti netti di attività prima di aumentare i tassi. Un aumento dei tassi questa settimana minerebbe la credibilità e la guida prospettica della banca.”

I dilemmi della Bce su crescita e debito

Le parole di Lagarde saranno ascoltate con molto interesse nella conferenza stampa del 9 giugno, seguita in diretta da Money.it a partire dalle 14.30. Sono attesi dettagli sull’impatto della politica monetaria su crescita e costo degli oneri finanziari.

La Bce, infatti, si trova di fronte a una finestra di opportunità che si restringe per normalizzare i tassi prima che la crescita rallenti e potrebbe essere costretta a scegliere tra combattere l’inflazione e sostenere la ripresa, anche se in definitiva il suo mandato è la stabilità dei prezzi.

L’elevata inflazione che sta schiacciando i consumi, la guerra in Ucraina e il blocco cinese per il Covid stanno danneggiando l’economia globale. Le ultime previsioni della Bce potrebbero vedere brusche revisioni al ribasso della crescita e le stime di inflazione riviste al rialzo.

Inoltre, la valuta comunitaria è tornata nell’elenco delle preoccupazioni dell’Eurotower. Un euro eccessivamente debole potrebbe minacciare gli sforzi per indirizzare l’inflazione verso il suo obiettivo, ha affermato a maggio il policymaker della Bce Francois Villeroy de Galhau.

Infine, con il rialzo dei tassi all’orizzonte, si stanno intensificando le preoccupazioni per la tenuta dei conti degli Stati più indebitati, come l’Italia.

La sfida è gestire il rischio che il graduale inasprimento delle condizioni monetarie possa causare la frammentazione finanziaria lungo le giunture nazionali della moneta unica.

Nella riunione di politica monetaria di oggi, la Bce sembra pronta a segnalare che è pronta ad adottare nuovi strumenti, se necessario, per garantire che la sua posizione sia effettivamente funzionale a tutte le economie dell’Eurozona.

La banca ha anche sottolineato di avere flessibilità nel reinvestire le sue partecipazioni in obbligazioni pandemiche. Questo può essere utilizzato per contrastare eventuali allargamenti eccessivi degli spread.