Regali di Natale per lui: 20 idee per fidanzati, mariti o amici

Cosa regalare a Natale al fidanzato o a un amico? Il Natale è alle porte, ma c’è ancora tempo per scegliere il regalo perfetto. Fare regali a un uomo è un’impresa tutt’altro che semplice, per questo è meglio evitare di ridursi all’ultimo minuto e iniziare subito a pensare a cosa regalare per Natale al nostro lui, che sia un fidanzato, un amico o un parente.

Scegliere il regalo di Natale può essere difficile soprattutto se non si conosce ancora bene la persona o se questa non ha hobby o interessi particolari. Spesso per non rischiare di sbagliare o di risultare banali, preferiamo evitare di regalare capi di abbigliamento e cerchiamo in tutti i modi un regalo che sorprenda il nostro lui.

Per aiutarvi in questa impresa, abbiamo realizzato un elenco di 20 idee regalo originali pensate per fidanzati, mariti, amici e parenti, adatte a tutti i portafogli e a tutti i gusti.

20 idee regalo di Natale per lui

La selezione dei 20 migliori regali di Natale per il tuo lui include idee per gli appassionati di dispositivi tecnologici, per gli amanti dello sport e del trekking, per i gamer, ma anche per gli amanti della pulizia, dell’ordine e della cura personale. Abbiamo inserito, inoltre, alcune idee romantiche pensate apposta per il fidanzato.

1) Smartwatch

Anche lo Smartwatch è un’ottima idea di regalo. Gli orologi intelligenti sono utili in molteplici situazioni. Dal lavoro all’allenamento in palestra o al workout al parco, lo smartwatch estende le funzionalità dello smartphone e ci permette di rimanere reperibili in ogni momento, senza avere il telefono tra le mani.

2) Echo Show

L’Echo Show è un device intelligente che controlla e gestisce i dispositivi domotici grazie ad Alexa, come smart switch, valvole termostatiche, lampadine led, condizionatori, ventilatori ecc., ti permette di rimanere aggiornato sui tuoi impegni quotidiani, di ascoltare musica on demand, podcast, notizie, di effettuare e ricevere chiamate e video chiamate.

3) Air pods

Se il tuo lui non le possiede già, sarà sicuramente felice di ricevere le Air Pods. Gli auricolari Bluetooh sono una soluzione comoda per ascoltare musica o podcast ovunque e senza il bisogno di avere lo smartphone sotto mano. L’assenza di cavo jack permette di ascoltare qualsiasi cosa durante l’allenamento o sui mezzi pubblici, dove per sicurezza è consigliabile tenere lo smartphone chiuso in un luogo sicuro.

Esistono tantissimi modelli, è consigliabile, ma non obbligatorio, acquistare gli auricolari della stessa marca dello smartphone. Su Amazon è disponibile un’ampia selezione delle migliori Air Pods.

4) Chromecast

Il Chromecast è un dispositivo di Google che permette di proiettare contenuti dal telefono a qualsiasi tipo di TV dotata di ingresso HDMI. Grazie al Chromecast è possibile guardare dal grande schermo sia i contenuti multimediali online, sia quelli offline salvati nella galleria del nostro smartphone.

Esistono due tipi di Chromecast, il dispositivo base che supporta i contenuti Full HD e quello con Google TV che supporta contenuti 4K e l’installazione di applicazioni.

5) Marsupio da corsa

Un’idea simpatica e utile per gli amanti dello sport e il marsupio da corsa. Un marsupio pensato per la corsa nel quale riporre in sicurezza il proprio smartphone e i propri soldi. È dotato, inoltre, di strisce riflettenti per la corsa notturna e di foro per il avo jack degli auricolari.

6) Coltello multiuso

Per tutti gli amanti della natura e del campeggio un coltello multiuso è un’ottima idea. Su Amazon sono disponibili tantissimi modelli il cui prezzo varia dai 10 ai 150 euro. Il modello che abbiamo scelto per voi comprende forbici grandi, sega, coltello, alesatore, apriscatole, apribottiglie, cavatappi, cacciavite a testa piatta e lima, rompi vetro, cacciavite a stella, pinze ad ago, pinza normale, tranciafilo, righello.

7) Zaino da trekking

Anche lo zaino da trekking è un regalo perfetto per gli amanti della natura. I veri appassionati sanno quanto la capienza e la comodità dello zaino sono fondamentali durante le escursioni. Anche in questo caso, Amazon offre un’ampia selezione di prodotti per tutte le fasce di prezzo.

8) Tenda da campeggio

Se il vostro fidanzato, un vostro amico o un vostro parente ama il campeggio ma non possiede ancora una tenda tutta sua, il vostro regalo sarà sicuramente apprezzato. Esistono tantissimi tipi di tende, dai modelli tradizionali a quelli più moderni che si aprono in pochi secondi senza dover fare quasi nulla. Su Amazon la Night Cat Tenda Pop-up Campeggio è una soluzione moderna e conveniente. La tenda è per 2 o 3 persone, è impermeabile e molto facile da installare.

9) Sedia da gamer

La sedia da gamer è un ottimo regalo per tutti gli appassionati di videogiochi. Avere una seduta comoda è fondamentale per non evitare dolori al collo e alla schiena che, dopo tante ore di gioco su una seduta scomoda, non possono che farsi sentire.

10) Cuffie gaming da gioco

Indispensabili, per gli manti dei videogiochi, sono anche le cuffie da gaming dotate di microfono. Affinché il giocatore senta parlare i personaggi e ascolti i comandi le cuffie sono necessarie. Le cuffie da gaming sono diverse da quelle tradizionali perché pensate per ottimizzare l’audio dei video giochi e, soprattutto, perché dotate di microfono, con il quale il giocatore può scegliere di comunicare con altri giocatori collegati da ogni parte del mondo.

11) Cavatappi elettrico

Un’idea regalo che tutti gli amanti del vino apprezzeranno è sicuramente il cavatappi elettrico. Un’idea simpatica ma allo stesso tempo molto utile che permette di stappare le bottiglie di vino in soli 6 secondi. Il cavatappi elettrico che vi consigliamo è disponibile su Amazon e include nel prezzo il versatore e il tappo per conservare il vino dopo aver aperto la bottiglia.

12) Svuota tasche

Se il vostro fidanzato o il vostro amico è una persona disordinata un regalo perfetto per lui potrebbe essere il cosiddetto svuota tasche. Grazie a questo oggetto il tuo lui non perderà più tempo a cercare le chiavi o lo smartphone in giro per la casa,

13) Calco mani

Un’idea romantica perfetta per il fidanzato è il kit per realizzare un bellissimo calco delle vostre mani unite. Oltre a essere un’esperienza divertente il risultato sarà un originalissimo soprammobile simbolo del vostro amore.

14) Lampada Spotify personalizzata

Altro regalo romantico perfetto per il fidanzato è la lampada Spotify personalizzata. Questa originale lampada da la possibilità di unire la vostra canzone e la vostra foto preferita in una lampada led. Scansionando il codice Spotify riportato sulla lampada potrete ascoltare la vostra canzone in qualsiasi momento.

15) Smartbox e Wonderbox

Riceve in regalo l’opportunità di fare un’esperienza piuttosto che un oggetto materiale è un’idea apprezzata da molti. Su Amazon sono disponibili diversi pacchetti Smartbox e Wonderbox. Tra questi è possibile scegliere se regalare una notte in Italia o in Europa, una giornata alla Spa, una degustazione di vini o moltissimi altri tipi di esporienze indimenticabili.

16) Profumo

Un’idea più banale ma sempre azzeccata per gli appassionati, rimane il profumo. Soprattutto se si conosce la persona e i suoi gusti in materia di profumi, regalare una fragranza è sempre un regalo apprezzato dagli uomini. Su Amazon sono disponibili tantissime marche diverse di profumi, tra questi noi consigliamo il profumo Megamare della collezione Orto Parisi.

17) Grembiule da barba

Un regalo simpatico, utile ed economico da fare a un uomo è il grembiule da barba. Questo oggetto è utile farsi la barba senza sporcare e quindi senza dover sprecare tempo a pulire il lavandino una volta finito. Anche questo oggetto è disponibile su Amazon insieme a moltissimi altri prodotti pensati per la barba.

18) Kindle

Un regalo di Natale perfetto per chi ama leggere ma non vuole portare con sé il peso del libro è il Kindle. Questo comodo e pratico oggetto permette al tuo lui di portare sempre con se tutti i suoi titoli preferiti e di leggerli ovunque.

19) Trapano avvitatore

Per gli appassionati del bricolage e dei lavori in casa non c’è regalo migliore di un attrezzo per continuare a coltivare il proprio hobby. Su Amazon è possibile trovare tantissime offerte di prodotti Bosch, come per esempio il trapano avvitatore con percussione Bosch Professional che è pratico, leggero e maneggevole.

20) Cappello Bluetooth

Un’idea simpatica ed economica perfetta per tutti è il cappello Bluetooth. Sopratutto per chi fa sport, il cappello con Bluetooth integrato unisce il calore alla comodità di ascoltare la musica ovunque e senza dispositivi aggiunti. Il cappello che vi consigliamo di acquistare su Amazon include anche dei caldissimi guanti.