Regali di Natale economici: 10 idee sotto i 20 euro

Natale si avvicina e come ogni anno c’è sempre chi si riduce all’ultimo per fare i regali. Scopriamo insieme 10 idee sotto i 20 euro per dei regali di Natale economici, ma non meno interessanti.

Regali di Natale sotto i 20 euro: 10 idee economiche

Quello che conta è il pensiero, è vero, ma anche scartare un bel pacchettino il giorno di Natale non è male. Per questo ogni anno si cerca di stupire amici e parenti con un regalo unico e speciale.

Non importa che sia lussuoso, anzi. In questo articolo troverete una lista di 10 idee per sorprendere chi li riceverà. Sono idee originali, spesso buffe ed è sicuramente impossibile incappare in un doppione.

Non solo belle e originali, le dieci idee qui proposte saranno anche economiche e non supereranno i 20 euro di spesa.

Regali di Natale economici: 10 consigli di acquisto

Adatte a decorare qualsiasi ambiente della casa, le candele sono anche perfette per creare atmosfera. Ne esistono svariate tipologie, alcune con odori “salati”, altri dolci e fruttati.

Si parla sempre di candele, ma questo cofanetto contiene anche un’altra sorpresa. Infatti se la persona a cui si vuole fare il regalo ha una vasta, un regalo perfetto è un mix tra candele e bombe per il bagno. Si può regalare del relax? La risposta è sì.

Non ci spostiamo dal bagno e chiudiamo il set per un momento di relax. Una bomba da bagno, un odore rilassante e della musica adatta all’occasione. Con una piccola cassa resistente all’acqua si può aggiungere della musica al proprio momento di relax.

C’è anche chi nella vasca da bagno non vuole rilassarsi, ma giocare. Per piccoli, ma anche per grandi annoiati, c’è un modo per passare il tempo quando si è costretti in una stanza: un mini canestro. Perché no, potrebbe essere adatto anche in un ufficio per scaricate la tensione.

Questa è una di quelle idee geniali per i collezionisti. Accanto a ogni tipo di collezione possibile, dalle boccette dei profumi alle bustine di zucchero dei vari Paesi del mondo (sì, esistono anche queste!) si può collezionare paperelle di gomma di ogni forma e colore. Una paperella gialla semplice è carina, ma una a forma di drago, giraffa o poliziotto? La collezione è quasi infinita.

Usciamo dal bagno, ma non dall’elemento dell’acqua. Se conoscete qualcuno che vuole salvare il pianeta, una borraccia è l’idea perfetta. Un’idea regalo ideale anche per chi consuma molta acqua in bottiglie di plastica e non ha mai trovato un’alternativa.

Passiamo ad arredare la casa o l’ufficio di un amico o un parente. Chi porta gli occhiali lo sa bene: lasciarli su una superficie come un tavolo può voler dire rischiare di farli cadere a terra. Ma se non è l’utilità a spingervi, potete sempre scegliere un supporto per occhiali buffo per fare uno scherzo.

Piccoli ed eleganti, di ogni colore e svariate forme, il set di specchi è perfetto per illuminare una stanza, un piccolo ufficio o un corridoio. Si può anche metterli su una colonna o usarli per creare un ingresso luminoso.

Non poteva mancare un fai-da-te in questa lista. Un’idea simpatica e adatta a ogni spazio, dalla cucina all’ufficio, è una piccola piantina. Si può scegliere tra una piantina di cacao, caffè o anche di peperoncino, tutto al di sotto dei 20 euro.

Si parlava di caffè, ma un’altra bevanda super gettonata per un regalo è il the. Esistono molti tipi di set teiera più the di ogni tipologia di sapore e miscela. Un tipo raro e dal grande effetto è il the sotto forma di fiore che sboccia.

Passiamo all’ultima idea utile. Non tutte le case sono adatte all’integrazione di tecnologie intelligenti, ma con questo regalo è possibile. Con una presa intelligente (smart) tutto può diventare azionabile con la voce. Provare per credere.