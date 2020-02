Reato di epidemia, dolosa e colposa: cos’è e differenza

Reato di epidemia, cos’è e cosa significa? Questa è una delle fattispecie di reato punite con più severità dal legislatore, basti pensare che il Codice penale prevedeva originariamente la pena di morte che, come sappiamo, è stata abolita.

La ragione di questa severità è l’entità del danno che può derivare dalla volontaria diffusione dei virus: la morte o l’alterazione dello stato di salute di una larga fetta della popolazione. Infatti per “epidemia” dobbiamo intendere una malattia ad alta contagiosità, la cui diffusione è incontrollabile.

Il reato di epidemia si riferisce esclusivamente alle patologie che possono colpire gli uomini, invece nel caso di piante e animali si applica l’articolo 500 del Codice penale che prevede la reclusione da uno a cinque anni.

Reato di epidemia: testo, articolo e significato

Il reato di epidemia si trova all’articolo 438 del Codice penale, nella parte dedicata ai “Delitti contro l’incolumità pubblica”, capo II “Delitti di comune pericolo mediante frode”. Questo il testo dell’articolo:

“Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo.

Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [di morte].”

Come possibile evincere dal dettato normativo, le sanzioni per il reato di epidemia sono molto severe, l’ergastolo e la pena di morte. Quest’ultima però non trova applicazione in quanto l è stata definitivamente abolita nel 1994 anche dal Codice penale militare.

La norma ha lo scopo di salvaguardare la salute pubblica, quindi il benessere sia fisico che psichico della collettività. In particolare la legge intende la salute pubblica come l’insieme delle condizioni di igiene e sicurezza della popolazione.

Reato di epidemia dolosa o colposa

La differenza tra epidemia dolosa e colposa sta nell’elemento psicologico della persona che commette il reato. Se doloso, significa che c’è la coscienza e volontà di diffondere la malattia, invece se colposo, vuol dire che il contagio è causato dalla negligenza e l’imprudenza del colpevole, che però non aveva l’intenzione di arrecare un danno così ingente alla popolazione.

Epidemia: significato

Per “epidemia” si intende la diffusione di una malattia, generalmente infettiva, che colpisce una grande quantità di individui nello stesso periodo. Tale malattia deve avere la stessa origine e, per definirsi epidemia, deve avere una diffusione spazio-temporale definita e determinata. Il termine epidemia ha origine dal greco: ἐπιδημία, da ἐπί «sopra» e δῆμος «popolo» e sta appunto ad indicare che si tratta di una malattia che coinvolge la collettività e non il singolo.

La scienza che studia la materia si chiama epidemiologia ed esamina cause, fonti e diffusione del morbo epidemico, le modalità con le quali si manifesta, si propaga e si estingue, nonché i risvolti economici, sociali e demografici.