Quanto guadagna Novak Djokovic: stipendio e patrimonio del numero uno al mondo

Se c’è un tennista conosciuto in tutto il mondo, al pari di Roger Federer e Rafael Nadal, quello è Novak Djokovic. Sono i primi tre nomi che vengono in mente parlando dello sport con la pallina gialla, ma soprattutto sono i primi tre di tutte le classifiche e quasi di tutti i record. Ma quanto guadagna Novak Djokovic?

Djokovic, in queste ore, è il tennista più chiacchierato in assoluto. Sembra infatti che non potrà disputare gli Australian Open, al contrario di quanto si credeva, perché non risulta vaccinato. La regola del torneo era che tutti fossero vaccinati, ma ieri il campione aveva ricevuto una sorta di “lascia passare speciale”. Durante la notte (cioè durante il volo per il tennista) il cambio di idea. Scott Morrison, Primo ministro dell’Australia, ha confermato che Novak Djokovic sarà messo sul primo aereo per tornare a casa.

Volo in direzione Monte Carlo, dove il tennista abita, ma non dove investe i guadagni milionari del suo lavoro come sportivo, destinati invece alla Serbia, dove è nato. Scopriamo quanto guadagna Novak Djokovic e a quanto ammonta il suo patrimonio.

Novak Djokovic: quanto guadagna il numero uno del tennis

Novak Djokovic non è un tennista qualsiasi. È, letteralmente, il numero uno al mondo, in testa alla classifica dell’Association of Tennis Professionals (ATP). I dati aggiornati al 27 dicembre mostrano Novak Đoković al primo posto con 11.540 punti, con un distacco di quasi 3 mila punti dal secondo in classifica. Partendo da questa constatazione, si può facilmente immaginare l’ammontare dei suoi guadagni milionari.

Le “sole” vittorie nel tennis hanno portato nelle tasche di Djokovic un totale di 149,810,010 dollari. Una cifra raggiunta con la partecipazione e la vittoria di moltissimi tornei. Nel 2021 dovrebbe aver guadagnato circa 3 milioni di dollari, meno del 2020 che, nonostante il blocco del torneo, è stata un’annata remunerativa, con ben 3.979.476 dollari guadagnati. Nel 2019, che dovrebbe fotografare un normale anno di partecipazioni ai tornei, Novak Djokovic ha guadagnato 45,6 milioni di euro: 18,5 milioni attraverso i tornei e il restante per le sponsorizzazioni.

La classifica non è stata nominata a caso, infatti il guadagno alla fine di un torneo varia in base ai punti ATP, cioè ai punti accumulati durante i tornei. Per fare un esempio pratico, se Djokovic dovesse vincere, guadagnerebbe 2,399,520 dollari, mentre in caso di sconfitta il premio per il finalista è di 1,270,334.

Novak Djokovic è il tennista più ricco della storia

Uomo dei record nel tennis, Djokovic è anche il tennista più ricco della storia. Un record comporta l’altro, infatti con ottantaquattro titoli, di cui sessanta sono titoli maggiori (19 titoli del grande Slam, 6 ATP Finals, 36 ATP Master 1000 record condiviso con Rafael Nadal) il patrimonio del Joker è cresciuto tantissimo e anche la sua fama.

Accanto ai premi dei tornei e ai guadagni con le partecipazioni, va aggiunto tutto il guadagno delle sponsorizzazioni. Meno pagato dei suoi rivali Roger Federer e Rafael Nadal, Novak Djokovic ha comunque fatto da sponsor a marchi importanti come Telekom Serbia, la linea nutrizionista Fitline, la Audemars Piguet, La catena di supermercati Konzum, i marchi automobilistici Mercedes-Benz e Peugeot, la compagnia aerea Air Serbia e l’azienda costruttrice di velivoli LearJet.

Ma a renderlo il tennista più ricco della storia è stato il successo negli investimenti, a partire dal 2005. Prima ha investito nella ristorazione, aprendo una catena di ristoranti, pizzerie e bar, poi nel settore immobiliare e dell’intrattenimento. In totale, tra tornei, sponsorizzazioni e investimenti, il patrimonio (in crescita) si attesta intorno ai 275 milioni di dollari.