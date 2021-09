Quanto guadagna Dwayne Johnson: patrimonio e stipendio di The Rock

La classifica di Forbes 2020 lo incorona nuovamente; per il secondo anno di fila Dwayne Johnson, noto al mondo con il nome di The Rock, è l’attore più pagato di Hollywood.

L’ex lottatore di wrestling svetta ancora una volta nel ranking più ambito dalle stelle del cinema e lo fa con guadagni da capogiro. I suoi proventi però non derivano solo dal mondo cinematografico poiché è la sua persona ad essere un vero e proprio brand ormai. Il patrimonio accumulato rispecchia quindi questa duplice caratteristica di attore impegnato e imprenditore digitale, se così possiamo definirlo.

Riepilogando la strada che lo ha condotto fin qui, diamo uno sguardo nelle tasche di uno dei volti più noti del grande schermo internazionale.

Dwayne Johnson: le origini del successo di The Rock

La florida carriera di Dwayne Johnson non ha inizio sotti i riflettori del mondo che oggi lo acclama come l’attore più facoltoso dell’anno.

Il suo personaggio, ben prima di apparire sul grande schermo, nasce sul ring, lungo il solco tracciato da suo padre e suo nonno, due noti e famosi wrestler samoani. The Rock infatti era conosciuto come Rocky Maivia in onore di Rocky Johnson, di cui è figlio, e Peter Maivia di cui è stato il nipote.

L’ex lottatore ha acquistato notorietà e successo a partire dalla sua partecipazione alla World Wrestling Federation/Entertainment, competizione in cui ha gareggiato per ben 10 anni vincendo 19 titoli. Il clamore della sua presenta ai main event di Raw di SmackDown e ad eventi in pay-per-view lo hanno reso però l’icona che è oggi al di fuori del settore sportivo.

Vista la popolarità acquisita in quel contesto infatti è comparso sulle copertine di numerosi videogiochi. Da lì i primi film e franchise capitanati da produttori che intravedevano in lui una grande potenzialità di guadagno e successo così come oggi possiamo attestare senza alcuna riserva.

A quanto ammonta il patrimonio di The Rock

Dalla sua esposizione mediatica sportiva The Rock aveva ricavato somme più che discrete, ma al balzo decisivo avvenne in concomitanza con il suo ingresso nell’universo cinematografico.

Se da una parte non possiamo non citare il suo primo fruttuoso ruolo da protagonista nella pellicola Il Re Scorpione e nel sequel Il tesoro dell’Amazzonia è con la nota saga di Fast & Furious che i guadagni salgono di molto. Altra iconica svolta fu il film San Andreas che, con il risultato del botteghino, gli fruttò la nomina di “uomo del secolo” e la presenza sulla classifica Time delle 100 persone più influenti al mondo.

Non per niente il suo patrimonio personale ammonta attualmente a 350 milioni di dollari, a cui si aggiungono i 87.5 milioni registrati nel 2020.

Tra i possedimenti di Dwayne Johnson ricordiamo anche una collezione invidiabile di macchine sportive e da corsa così come di pick-up della Ford, regalate più volte anche ad amici e parenti.

A fronte di cifre tanto alte e beni di lusso così in vista, non mancano però anche interventi rivolti ad enti benefici e campagne no profit di sensibilizzazione. Ultima tra tutte la donazione dell’ultimo modello di XBox a più di 15 ospedali pediatrici americani.

The Rock: stipendio e origine degli incassi

Le indiscrezioni parlano di uno stipendio da 24 milioni di dollari a film ma a questi guadagni vanno aggiunti tanti altri progetti imprenditoriali che Dwayne Johnson porta avanti parallelamente alla sua vita da attore.

Gli incassi arrivano infatti anche da programmi per il piccolo schermo tra cui lo spettacolo della NBC «The Titan Games» e la serie «Young Rock», mentre, sul fronte dell’abbigliamento, famosa e molto apprezzata dai consumatori è la sua linea di vestiario e accessori sportivi in collaborazione con Under Armour dal nome “Project Rock”.

L’ultima ma non meno importante fonte di guadagno per l’attore è ovviamente legata ai social e alla sua influenza sulla piattaforma di Instagram. L’account di The Rock spesso mostra sponsorizzazioni pubblicitarie che, secondo un’analisi dell’agenzia di marketing Hopper HQ, portano Johnson a guadagnare fino a 890 mila euro per un singolo post.