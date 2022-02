Quanto guadagna Blanco: stipendio e cachet del giovane vincitore di Sanremo 2022

Vera rivelazione di Sanremo 2022. Il cantante Blanco, a nemmeno 19 anni, è diventato uno dei cantanti più giovane della storia ad aver vinto il Festival di Sanremo. In solo un anno e mezzo Blanco è riuscito a scalare le classifiche musicali, coronando il suo primo successo, vincendo la 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Brividi in coppia con il celebre cantante Mahmood, che vinse nel 2019 il Festival più amato in Italia.

Ma quanto guadagna il giovane cantate urban bresciano? Nel corso di questi anni Blanco ha collezionato diversi successi. Ecco chi è il cantante, la sua carriera e cosa sappiamo del suo stipendio e del suo cachet,

Blanco: biografia, carriera e le migliori canzoni

Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, nasce a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia. Classe 2003 Blanco è uno dei cantanti più giovani ad aver vinto il Festival di Sanremo. Il padre Giovanni Fabbriconi è un manager di esperienza, amministratore della Storelink Srl, una società bresciana che si occupa della produzione e della realizzazione di prodotti informatici sia hardware sia software. La società è posseduta per il 50% dalla madre del cantante, Paola Lazzari.

Amante di Lucio Battisti, di Lucio Dalla e di Pino Daniele, Riccardo si è poi avvicinato al mondo dell’hip hop. A giugno 2020 Riccardo ha pubblicato su SoundCloud l’EP Quarantine Paranoid, riuscendo a catturare l’attenzione della Universal Music che gli ha proposto poi un contratto discografico. Da qui il suo debutto con il singolo Belladonna (Adieu) e poi con Notti in bianco.

Continuano i successi con nuove canzoni e nuove collaborazioni. A gennaio 2021 esce La canzone nostra, in collaborazione con il rapper Salmo, mentre a giugno 2021 pubblica il singolo Mi fai impazzire con la partecipazione del rapper Sfera Ebbasta. È forse questo il primo vero successo del cantante, tanto da aggiudicarsi il disco di platino. Solo a settembre è stato rilasciato il suo disco d’esordio dal titolo Blu celeste, disco di platino in solo due settimane.

Arriva pochi mesi dopo la collaborazione con Mahmood e la partecipazione al Festival di Sanremo 2022, che li ha visti i protagonisti indiscussi di questa kermesse canora, arrivando ad aggiudicarsi il primo posto sul podio. I successi però non si fermeranno di certo qui. A maggio 2022 spetterà infatti a Blanco e Mahmood rappresentare l’Italia all’Eurovision Song contest 2022 che si terrà a Torino.

Quanto guadagna Blanco? Stipendio e incassi

Come spesso accade in contesti come il Festival di Sanremo, non si conoscono con esattezza le cifre guadagnate da artisti e cantanti, ma si può comunque tentare di fare una stima.

Infatti come è risaputo per i cantanti Big del Festival di Sanremo dovrebbe essere riconosciuto il solito indennizzo a titolo di rimborso spese di un importo di circa 48mila euro, mentre non ci sarà alcun premio in denaro per il vincitore. Mahmood e Blanco hanno quindi ricavato zero euro dalla vincita del Festival. I due cantanti però potranno beneficiare di un ritorno economico grazie alle vendite discografiche in crescita, in pochi giorni Brividi ha totalizzato oltre 11milioni di streaming; per non contare poi della popolarità e delle future ospitate in TV.

Forse però lo stesso Blanco, nonostante l’età, se lo sentiva che avrebbe concluso l’esperienza di Sanremo nel migliore dei modi e ha voluto cogliere l’occasione al volo. Infatti due settimane prima dell’inizio del Festival, il giovanissimo cantante si è presentato da un notaio per costituire la Bambam Srl, una società con un capitale di 10mila euro, con sede a Brescia. Blanco al momento detiene ben l’80% del capitale, il padre, esperto manager, sarà invece l’amministratore unico. L’impresa non è ancora attiva ma dopo la vittoria a Sanremo è certo che la società otterrà ottimi risultati.

Infatti la Bambam Srl è una società che si occuperà di promozione, organizzazione di concerti, compravendita di biglietti, organizzazione di programmi TV e web, oltre ad altre attività legate al mondo musicale e alla carriera di Blanco. Il primo bilancio dell’azienda si chiuderà a fine dicembre e solo allora si potrà conoscere il guadagno e “l’effetto Sanremo” sulla carriera e gli introiti del giovane cantante.