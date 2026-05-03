Quanti chilometri si possono percorrere in riserva? È una delle domande più cercate dagli automobilisti italiani, e la risposta è meno scontata di quanto sembri. Non esiste un valore unico valido per tutte le auto: la distanza percorribile con la spia del carburante accesa dipende da una combinazione di fattori che variano da veicolo a veicolo.

In questo articolo trovi la risposta per categoria di auto, i 4 fattori che fanno la differenza e i consigli per massimizzare l’autonomia residua in caso di emergenza.

Quando si accende la spia della riserva?

La maggior parte dei costruttori segue una regola comune: la spia si accende quando nel serbatoio rimane circa il 10% della capacità totale. Su un’auto con serbatoio da 50 litri, significa che la luce si illumina quando avanzano circa 5 litri di carburante.

I veicoli moderni fanno di meglio: indicano direttamente sul cruscotto i chilometri stimati rimanenti. Si tratta comunque di una stima, calcolata in base ai consumi recenti — se passi subito dall’autostrada al traffico cittadino, quella cifra può cambiare sensibilmente.

Quanti km in riserva: la tabella per categoria

Di seguito una guida orientativa per categoria di veicolo, basata sui valori medi dichiarati dai costruttori e dalle community di automobilisti:

Categoria Capacità serbatoio (media) Km stimati in riserva --- --- --- Citycar (es. Fiat 500, Panda) 35-40 litri 30-40 km Berlina compatta (es. Golf, 308) 45-55 litri 45-55 km Berlina media/SUV compatto 55-65 litri 55-70 km SUV grande / crossover 65-80 litri 70-90 km Monovolume / furgonato 70-90 litri 80-120 km Auto diesel (qualsiasi categoria) variabile +10-15% rispetto a benzina

Questi valori si riferiscono a percorrenza mista e guida normale. In autostrada i consumi salgono e l’autonomia residua si riduce; in città a bassa velocità può aumentare leggermente.

I 4 fattori che cambiano tutto

1. Dimensione del serbatoio. Più è capiente, maggiore è la quantità di carburante ancora disponibile all’accensione della spia. Un SUV con serbatoio da 80 litri ha circa 8 litri in riserva; una citycar con 35 litri ne ha poco più di 3.

2. Tipo di motore e alimentazione. I motori diesel consumano meno per km rispetto ai benzina, quindi a parità di litri rimasti percorrono di più. Le auto ibride possono sfruttare il supporto elettrico per allungare ulteriormente l’autonomia in riserva, specialmente nel traffico urbano.

3. Stile di guida e condizioni esterne. Accelerazioni brusche, uso dell’aria condizionata, carico dei passeggeri, traffico e pendenza della strada incidono tutti sul consumo reale. Tenere una velocità costante tra i 50 e i 70 km/h è la condizione ottimale per massimizzare i km residui.

4. Stato dell’auto e del serbatoio. Un filtro del carburante sporco o un serbatoio con molti sedimenti sul fondo può far consumare di più e — come vedremo — causa anche altri problemi.

Guidare in riserva fa male all’auto?

Sì, e non è solo una leggenda. Quando il livello scende molto, la pompa del carburante — che nei motori moderni è immersa nel serbatoio e si raffredda proprio grazie alla benzina — può surriscaldarsi. Contemporaneamente, i sedimenti e le impurità che si depositano sul fondo del serbatoio vengono aspirati e possono intasare gli iniettori.

Il rischio non è immediato alla prima volta, ma chi fa abitualmente rifornimento solo quando la spia lampeggia tende ad accumulare usura precoce su questi componenti. Una riparazione della pompa del carburante può costare tra i 300 e gli 800 euro, a seconda del modello.

Cosa fare se sei in riserva lontano da un distributore

Riduci la velocità : a 50-70 km/h il consumo cala sensibilmente rispetto ai 110 km/h in autostrada

: a 50-70 km/h il consumo cala sensibilmente rispetto ai 110 km/h in autostrada Spegni l’aria condizionata : può assorbire fino al 10-15% in più di carburante

: può assorbire fino al 10-15% in più di carburante Evita frenate e ripartenze brusche : la guida fluida è quella che consuma meno

: la guida fluida è quella che consuma meno Usa la navigazione : cerca il distributore più vicino prima che sia troppo tardi — le app come Google Maps e Waze mostrano le stazioni di servizio in tempo reale

: cerca il distributore più vicino prima che sia troppo tardi — le app come Google Maps e Waze mostrano le stazioni di servizio in tempo reale Non spegnere il motore alle soste brevissime: la riaccensione consuma più di qualche secondo di marcia

Prima di ogni viaggio lungo, vale sempre la pena controllare cosa significano le spie sul cruscotto della tua auto per non farti cogliere impreparato. E se vuoi tenere sotto controllo anche quanto spendi di carburante nel tempo, considera che le accise sulla benzina nel 2026 incidono in modo rilevante sul prezzo finale al distributore.