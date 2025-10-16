La lista dei canali gratuiti disponibili sul Digitale Terrestre in Italia si aggiorna di settimana in settimana, sia a livello regionale sia nazionale. È tutto ampiamente calcolato, come parte del piano che porterà allo switch off definitivo delle frequenze allo standard DVB-T2. Ci sono episodi dove però la rimozione di emittenti non ha nulla a che vedere con questo.

È quanto annunciato proprio in questi giorni. Presto MTV, canale storico, chiuderà i battenti in tutto il mondo e non sarà dunque più disponibile nemmeno sul Digitale Terrestre in Italia. Si può parlare della fine di un’era per l’intrattenimento, in Italia aveva fatto il suo esordio il 1° settembre 1997.

leggi anche Digitale Terrestre, con le prime novità di ottobre devi aggiornare subito i canali

Perché ha chiuso MTV

Dopo aver fatto compagnia a milioni di persone con videoclip, notiziari tematici e classifiche in tempo reale, anche in Italia presto MTV Music smetterà di andare in onda. Finisce un periodo d’oro per l’azienda, capace per decenni di tenere incollati allo schermo utenti da ogni angolo del mondo a suon di hit. Una decisione che forse era già nell’aria, considerando la strategia che i piani alti hanno deciso di adottare qualche anno fa.

L’arrivo di YouTube ha messo i bastoni tra le ruote a MTV Music, sempre più persone hanno iniziato a vedere i videoclip musicali direttamente sulla piattaforma di Google. On demand, al massimo della qualità disponibile e in qualsiasi momento, tutti vantaggi che un canale televisivo non è in grado di offrire. E non a caso, la stessa MTV sul suo canale principale si è discostata gradualmente dalla musica, iniziando a proporre show come Jersey Shore, 16 anni incinta, Ginnaste - Vite parallele, Catfish e tanto altro.

La musica di MTV, ha tenuto a far sapere l’azienda, non sparirà comunque del tutto. Rimarranno gli eventi degli MTV Video Music Awards e degli MTV Europe Music Awards, di grande successo soprattutto tra i giovani sui social. Già con i prossimi aggiornamenti del Digitale Terrestre, in ogni caso, il canale che per anni ha trasmesso musica 24 ore su 24 smetterà di esistere.

Quando verrà rimosso MTV Music

Al momento, non c’è ancora una data specifica nella quale verrà spento MTV Music in tutto il mondo. Si parla comunque del 2026 e, stando a quanto si vocifera, già le prime settimane dell’anno nuovo potrebbero rappresentare la finestra ideale per la rimozione dell’emittente. I più pessimisti credono addirittura che dal 1° gennaio 2026 il canale smetterà di esistere.

La decisione fa parte di una strategia chiara. Skydance Media si è fusa con Paramount Global, dando vita a Paramount Skydance. Sin dalle prime battute, i nuovi vertici hanno stanziato un piano globale di razionalizzazione che prevede meno canali lineari e un focus maggiore sui contenuti digitali. Ecco perché, oltre a MTV Music, nel mirino sono finiti anche altri canali tematici come MTV Rocks, MTV 80s, MTV Live e via dicendo.