Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Perché ha chiuso MTV, la storia del canale che ha segnato una generazione

Pasquale Conte

16 Ottobre 2025 - 09:34

Il Digitale Terrestre chiude le porte a MTV, un canale storico dopo quasi 30 anni. È la fine di un’era per milioni di telespettatori, non solo in Italia.

Perché ha chiuso MTV, la storia del canale che ha segnato una generazione

Seguici su

La lista dei canali gratuiti disponibili sul Digitale Terrestre in Italia si aggiorna di settimana in settimana, sia a livello regionale sia nazionale. È tutto ampiamente calcolato, come parte del piano che porterà allo switch off definitivo delle frequenze allo standard DVB-T2. Ci sono episodi dove però la rimozione di emittenti non ha nulla a che vedere con questo.

È quanto annunciato proprio in questi giorni. Presto MTV, canale storico, chiuderà i battenti in tutto il mondo e non sarà dunque più disponibile nemmeno sul Digitale Terrestre in Italia. Si può parlare della fine di un’era per l’intrattenimento, in Italia aveva fatto il suo esordio il 1° settembre 1997.

leggi anche

Digitale Terrestre, con le prime novità di ottobre devi aggiornare subito i canali
Digitale Terrestre, con le prime novità di ottobre devi aggiornare subito i canali

Perché ha chiuso MTV

Dopo aver fatto compagnia a milioni di persone con videoclip, notiziari tematici e classifiche in tempo reale, anche in Italia presto MTV Music smetterà di andare in onda. Finisce un periodo d’oro per l’azienda, capace per decenni di tenere incollati allo schermo utenti da ogni angolo del mondo a suon di hit. Una decisione che forse era già nell’aria, considerando la strategia che i piani alti hanno deciso di adottare qualche anno fa.

L’arrivo di YouTube ha messo i bastoni tra le ruote a MTV Music, sempre più persone hanno iniziato a vedere i videoclip musicali direttamente sulla piattaforma di Google. On demand, al massimo della qualità disponibile e in qualsiasi momento, tutti vantaggi che un canale televisivo non è in grado di offrire. E non a caso, la stessa MTV sul suo canale principale si è discostata gradualmente dalla musica, iniziando a proporre show come Jersey Shore, 16 anni incinta, Ginnaste - Vite parallele, Catfish e tanto altro.

La musica di MTV, ha tenuto a far sapere l’azienda, non sparirà comunque del tutto. Rimarranno gli eventi degli MTV Video Music Awards e degli MTV Europe Music Awards, di grande successo soprattutto tra i giovani sui social. Già con i prossimi aggiornamenti del Digitale Terrestre, in ogni caso, il canale che per anni ha trasmesso musica 24 ore su 24 smetterà di esistere.

Quando verrà rimosso MTV Music

Al momento, non c’è ancora una data specifica nella quale verrà spento MTV Music in tutto il mondo. Si parla comunque del 2026 e, stando a quanto si vocifera, già le prime settimane dell’anno nuovo potrebbero rappresentare la finestra ideale per la rimozione dell’emittente. I più pessimisti credono addirittura che dal 1° gennaio 2026 il canale smetterà di esistere.

La decisione fa parte di una strategia chiara. Skydance Media si è fusa con Paramount Global, dando vita a Paramount Skydance. Sin dalle prime battute, i nuovi vertici hanno stanziato un piano globale di razionalizzazione che prevede meno canali lineari e un focus maggiore sui contenuti digitali. Ecco perché, oltre a MTV Music, nel mirino sono finiti anche altri canali tematici come MTV Rocks, MTV 80s, MTV Live e via dicendo.

leggi anche

Switch off definitivo nuovo digitale terrestre. Quando vengono davvero spenti tutti i vecchi canali?
Switch off definitivo nuovo digitale terrestre. Quando vengono davvero spenti tutti i vecchi canali?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Tecnologia
# TV

Iscriviti a Money.it

Money Awards Logo

Le votazioni ai Money Awards sono aperte!

Registrati su Money.it e vota la tua azienda preferita ai People's Money Awards 2025!

Vota ora
FT logo

Ecco come i brand emergenti stanno conquistando quote di mercato a danno delle aziende del lusso

Inditex cresce più del rivale H&M e vanta un margine EBITDA oltre il (…)

14 ottobre 2025

Perché i progressisti dovrebbero preoccuparsi del calo dei tassi di natalità?

Studi recenti mostrano che la mancanza di preoccupazione della sinistra per (…)

10 ottobre 2025

L’intelligenza artificiale può davvero riscrivere le regole della ricerca farmaceutica?

Tra costi crescenti e fallimenti clinici, l’IA promette di accelerare i (…)

7 ottobre 2025

Prepararsi al crash prima dell’età dell’oro dell’intelligenza artificiale

La storia delle rivoluzioni tecnologiche mostra un ciclo di bolle, (…)

3 ottobre 2025

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie

Dal caso Wimbledon a dazi e debito pubblico, come le democrazie liberali (…)

30 settembre 2025

Dal codice all’empatia: come l’IA sta cambiando il nostro modo di relazionarci

Dall’assistente virtuale al consulente personale, l’intelligenza artificiale (…)

26 settembre 2025

SONDAGGIO
Termina il 17/10/2025 Useresti l’euro digitale?
VOTA ORA

Selezionati per te

Automobili, cellulari, pannelli solari. Autorità lancia un allarme senza precedenti sui dispositivi tech cinesi

Tecnologia

Automobili, cellulari, pannelli solari. Autorità lancia un allarme senza precedenti sui dispositivi tech cinesi

TIM lancia la promo per vedere DAZN da 5,99 euro al mese

Tecnologia

TIM lancia la promo per vedere DAZN da 5,99 euro al mese

Correlato

Esenzione canone Rai 2025, chi non deve pagare, scadenza e domanda

Imposte sui consumi

Esenzione canone Rai 2025, chi non deve pagare, scadenza e domanda