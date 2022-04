Mostre Milano 2022: le migliori

Milano non si lascia sfuggire le mostre più attese dell’anno. Il calendario 2022 è ricco di eventi a cui partecipare per ogni età e gusto. Milano non si lascia battere dal calendario delle mostre di Roma per il 2022, un anno ricco di arte, storia e scienze che torna a colorare e valorizzare il panorama culturale italiano da Nord a Sud.

Quest’anno Milano decide di ripartire alla grande con la stagione turistica, invogliando il turismo interno a visitarla e scoprire le mostre e gli eventi più attesi.

Abbiamo selezionato gli eventi imperdibili del calendario delle mostre di Milano 2022.

Marc Chagall. Una Storia di due mondi - fino al 31 luglio 2022

La mostra Marc Chagall. Una Storia di due mondi si tiene al Mudec fino al 31 luglio 2022. Sono presenti oltre 100 opere, per un progetto espositivo dedicato ai lavori grafici di Chagall e alla sua attività di illustratore editoriale.

La mostra ripercorre i temi fondamentali della vita e della produzione artistica di Chagall: dalle radici nella nativa Vitebsk, all’incontro con l’amata moglie Bella Rosenfeld.

Il costo dei biglietti per vedere la mostra Marc Chagall. Una Storia di due mondi:

*- Intero 14€

*- Ridotto 12€

*- Ridotto speciale 8€

*- Bambini dai 6 a 13 anni 8€

*- Bambini dai 4 ai 5 anni 5€

*- Minori di 4 anni gratuito

Joaquin Sorolla, Pittore di Luce - fino al 26 giugno 2022

Per la prima volta in Italia, a Palazzo Reale, arriva l’esposizione monografica del grande pittore spagnolo Joaquín Sorolla y Bastida. Sorolla è uno dei massimi rappresentanti della moderna pittura spagnola e ha contribuito al suo rinnovamento aprendola al clima della Belle Époque.

Il costo dei biglietti per vedere la mostra Joaquin Sorolla, Pittore di Luce:

Intero 14€

ridotto da 12€ a 6€

Tiziano e l’immagine della donna: bellezza, amore, poesia - fino al 5 giugno 2022

La mostra Tiziano e l’immagine della donna: bellezza, amore, poesia a Palazzo Reale è realizzata in collaborazione con il Kunsthistorisches Museum di Vienna e include anche opere di Tintoretto, Veronese e Palma il Vecchio.

The Art of the Bricks - 22 aprile/luglio 2022

Torna in Italia la mostra The Art of the Brick di Nathan Sawaya a Ride Milano, l’ex scalo di Porta Genova. L’esposizione comprende oltre 100 opere d’arte realizzate con i famosi mattoncini della Lego, per un totale di un milione di pezzi.

Il costo dei biglietti per vedere la mostra The Art of the Brick:

*- Intero: 15€

*- Ridotto: 11€

Henri Cartier Bresson. Cina - fino al 3 luglio 2022

Torniamo al Mudec, dove fino al 3 luglio è esposto Henri Cartier Bresson. La mostra fotografica offre più di 100 stampe originali del 1948-1949, 40 stampe del 1958 e i documenti originali appartenenti alla collezione della Fondazione HCB.

Calendario mostre ed eventi Milano 2022

Infine vi proponiamo una carrellata rapida delle numerose altre mostre di Milano per tutto il 2022 in ordine cronologico, da quelle in corso a quelle che stanno per terminare.

Calendario delle mostre di Milano in scadenza: