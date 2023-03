Le migliori Università in Italia e nel mondo: la classifica 2023

Quali sono le migliori università al mondo? Una domanda questa a cui ogni anno prova a dare una risposta QS Quacquarelli Symonds, azienda britannica di analisti globali dell’istruzione superiore.

L’autorevole azienda d’Oltremanica anche nel 2023 ha pubblicato la QS World University Rankings, una vera e propria classifica che ha preso in esame 1.400 università di tutto il mondo giudicate in base a sei parametri.

Stando a questa classifica, tra le migliori 100 università al mondo non ci sarebbe neanche una italiana, anche se La Spaienza è stata indicata come la migliore per quanto riguarda gli studi classici.

Nella Top 10 generale delle università è una sfida tutta tra Stati Uniti e Regno Unito con il solo ETH di Zurigo a evitare un autentico monologo anglo-americano.

Migliori università: la classifica mondiale 2023

Vediamo allora la Top 10 delle migliori università del mondo stando alla classifica QS World University Rankings 2023.

1) Massachusetts Institute of Technology- MIT (Usa)

2) University of Cambridge (UK)

3) Stanford University (Usa)

4) University of Oxford (UK)

5) Harvard University (Usa)

6) California Institute of Technology (Usa)*

6) Imperial College London (UK)*

8) UCL (UK)

9) ETH Zurich (Svizzera)

10) University of Chicago (Usa)

*A pari merito

Come lo scorso anno, anche in questo 2023 si conferma al primo posto il MIT (Massachussetts Institute of Technology) di Boston.

Al secondo posto della classifica delle migliori università al mondo sale invece la britannica Cambridge, seguita dalla statunitense Stanford University mentre è uscito fuori dal podio il celebre ateneo d’Oltremanica di Oxford

Le migliori università italiane

Per quanto riguarda invece l’Italia, come detto nessuna tra le università italiane si è posizionata nella Top 100 del QS ranking. Allargando la classifica, al primo posto tra gli atenei nostrani si trova il Politecnico di Milano che in ascesa al 139° posto.

Ecco la classifica aggiornata al 2023:

Università Posto in classifica Politecnico di Milano 139 Alma Mater Studiorum di Bologna 167 Università di Roma La Sapienza 171 Università di Padova 243 Università di Milano 324 Politecnico di Torino 325 Università di Pisa 404 Università di Napoli Federico II 416 Università Vita Salute San Raffaele 436 Università di Trento 457 Politecnico di Firenze 460 Università di Torino 475 Università di Roma Tor Vergata 499 Università Cattolica del Sacro Cuore 511-520 Università di Pavia 561-570 Università di Genova 651-700 Politecnico di Bari 601-650 Università di Milano Bicocca 601-650 Libera Università di Bolzano 701-750 Università di Trieste 701-750 Università di Siena 751-800 Università Ca’ Foscari di Venezia 801-1.000 Università di Catania 801-1.000 Politecnico di Bari 801-1.000 Università Politecnica delle Marche 801-1.000 Università di Modena e Reggio Emilia 801-1.000 Università di Brescia 801-1.000 Università degli Studi di Perugia 801-1.000 Politecnico di Ferrara 801-1.000 Università degli studi Roma Tre 801-1.000 Università di Verona 801-1.000 Università di Parma 801-1.000 Università di Messina 801-1.000 Università di Napoli Partenope 1.001-1.200 Università di Palermo 1.001-1.200 Università di Salerno 1.001-1.200 Università degli Studi di Udine 1.001-1.200 Università della Calabria 1.001-1.200 Università degli studi della Tuscia 1.001-1.200 Università degli Studi G. D’Annunzio di Pescara 1.201-1.400 Università di Bergamo 1.201-1.400

Per visualizzare nel dettaglio le posizioni degli atenei nei vari indirizzi di studio esaminati, QUI può essere consultato il link del report completo QS ranking 2023.

Grande soddisfazione per il risultato della Sapienza, prima al mondo in Storia classica e antica, mentre il Politecnico di Milano si conferma essere tra i migliori atenei per quanto riguarda Ingegneria.

Metodologia della classifica

La classifica QS ranking viene stilata sulla base di una determinata metodologia vale a dire che tiene conto di alcuni indicatori importanti che sono:

il giudizio dei colleghi che incide per il 40% del totale;

che incide per il 40% del totale; il giudizio delle aziende che incide per il 10%;

che incide per il 10%; citazioni per docente che rappresentano il 20%;

che rappresentano il 20%; il rapporto studenti-professori sempre il 20%;

sempre il 20%; proporzione docenti internazionali per il 5%;

per il 5%; proporzione studenti internazionali sempre per il 5%.

Per la classifica delle migliori università 2023 sono stati intervistati circa 130.000 insegnanti e 75.000 datori di lavoro.