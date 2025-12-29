Abbonati

Mercati, politica, economia. Il 2025 spiegato dagli esperti (in regalo con Money.it Premium)

Redazione

29 Dicembre 2025 - 14:25

Con l’abbonamento annuale a Money.it Premium ricevi in omaggio il volume esclusivo sui fatti economici e politici più rilevanti del 2025.

Mercati, politica, economia. Il 2025 spiegato dagli esperti (in regalo con Money.it Premium)

Quest’anno, con un abbonamento annuale a Money.it Premium, riceverai in regalo il volume esclusivo “2025 – La rilettura dei fatti storici ed economici più rilevanti dell’anno”.

Questo volume, giunto alla 5° edizione annuale del progetto editoriale nato nel 2020, raccoglie le notizie e gli approfondimenti più significativi del 2025, offrendo una panoramica completa di ciò che ha segnato l’Italia e il mondo sul fronte economico, finanziario e politico. Attraverso analisi dettagliate, scenari di mercato e opinioni degli esperti della redazione, il libro permette di ripercorrere i principali avvenimenti dell’anno, evidenziando trend e sviluppi che avranno un impatto sul futuro.

Cosa significa regalare Money.it Premium?

Un abbonamento Premium non è solo un accesso a notizie e contenuti esclusivi: è uno strumento concreto per chi vuole comprendere i mercati, analizzare scenari economici complessi e prendere decisioni informate. Con il regalo del volume cartaceo, si aggiunge una dimensione tangibile: un libro da sfogliare, conservare e consultare, che accompagna l’esperienza digitale dell’abbonamento.

Come funziona la promozione natalizia

Chi sottoscrive un abbonamento annuale a Money.it Premium entro il 7 gennaio 2026 riceverà il volume esclusivo. Un regalo che unisce il valore dell’informazione alla concretezza di un oggetto materiale, perfetto per chi vuole fare un dono significativo a sé stesso o a una persona cara.

Non perdere l’occasione di unire il meglio dei contenuti digitali e cartacei: abbonati oggi a Money.it Premium e ricevi il tuo volume esclusivo.

Argomenti

