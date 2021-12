Max Verstappen: quanto guadagna il nuovo campione del mondo di Formula Uno

Quanto guadagna Max Verstappen correndo in Formula 1 per la scuderia Red Bull? Ma soprattutto, cosa cambierà ora che ha vinto il Gran Premio ad Abu Dhabi?

Testa a testa fino all’ultimo, Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno corso con lo stesso punteggio per raggiungere due traguardi diversi. Per l’olandese c’era in gioco il primo titolo mondiale, per l’inglese Hamilton il coronamento di un record come il pilota con più Gran Premi vinti.

Quella di oggi, 12 dicembre 2021, è stata una delle competizioni più attese e seguite e la vittoria di Verstappen non era affatto scontata. Ma cosa cambierà ora e quanto guadagna il nuovo campione mondiale di Formula 1.

Max Verstappen: quanto guadagna il nuovo campione del mondo

Il nuovo campione della Formula 1 è Max Verstappen, giovane e promettente pilota che ha guidato la scuderia Red Bull alla vittoria del Gran Premio. Ma quanto guadagna il vincitore del titolo mondiale?

Rispetto ai suoi colleghi più noti, Max Verstappen si ferma - per così dire - al terzo posto della classifica dei più pagati. Vediamo il podio:

al terzo posto Max Verstappen con 16,07 milioni di euro;

con 16,07 milioni di euro; al secondo posto Fernando Alonso con 17,22 milioni di euro;

con 17,22 milioni di euro; al primo posto Lewis Hamilton che con Mercedes guadagna 40 milioni di euro.

Secondo le stime del Mirror, tra lo stipendio della scuderia, i vari sponsor e i brand Max Verstappen guadagnerebbe annualmente circa 50 milioni di euro. Il solo valore dello stipendio, secondo quanto è stato reso noto, ammonterebbe a 16,07 milioni. Un cifra che, con la recente vittoria, è destinata a crescere.

Per cercare di fare un calcolo del suo patrimonio bisognerebbe prendere in considerazione anche case, proprietà, auto e altri beni di lusso accumulati nel corso della breve, ma promettente carriera del pilota.

Max Verstappen un pilota promettente: biografia e carriera

La famiglia Verstappen è una famiglia di piloti e Max non poteva non avere la passione per i motori. Nato ad Hasselt nel 1997, Max Verstappen è figlio di due piloti: il padre Jos correva per la Formula 1, mentre la madre nelle corse dei kart, ma si contano anche un nonno e alcuni zii.

Un elemento naturale quello della velocità e una passione coltivata fin da piccolo, che lo porterà a gareggiare in Formula 1 a soli 17 anni. Da quel momento una serie di “prime volte”: nel 2015 è il più giovane pilota esordire in Formula 1 e il più giovane pilota a far segnare punti nel Gran Premio; ma anche, alcuni anni dopo, il più giovane pilota ad aver ottenuto il primo posto in una gara, vincendo in Spagna.

Verstappen esordisce e rimane legato alla Red Bull, ancora oggi ed è proprio con questa che nel 2018 conquista il terzo posto al Mondiale. Si stava facendo notare. Nel 2019 e poi nel 2020 inizia a essere un vero avversario per Lewis Hamilton e Sebastian Vettel.

Max Verstappen: il nuovo campione del Gran Premio di Formula 1?

Quest’anno, infine, ha tenuto testa a Hamilton, sfilandogli proprio oggi, 12 dicembre 2021, la vittoria del Gran Premio ad Abu Dhabi.

Dopo un primo contatto al via, Hamilton è rimasto al comando per tutta la corsa, fino a quando non entra la safety car. Alla ripartenza, dopo aver cambiato le gomme, Max Verstappen prende il volo e conquista il Mondiale.

Una vittoria non liscia e, secondo la Mercedes, non guadagnata. Infatti sono stati presentati due reclami ai commissari FIA contro Verstappen. Convocato dai commissari insieme a Hamilton, c’è silenzio stampa fino alla decisione definitiva. La competizione non è ancora finita?