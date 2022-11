Chi è Letizia Moratti? Biografia dell’ex assessore possibile candidata in Lombardia

Letizia Moratti non è più è l’assessore al Welfare e vicepresidente della Lombardia. Dopo essere subentrata nella gestione della sanità regionale al tanto discusso Giulio Gallera, l’ex ministro ha rassegnato le sue dimissioni.

“Per rispetto dei cittadini, con senso di responsabilità e in considerazione del delicato momento socio-economico del Paese, ho atteso l’esito delle elezioni politiche e la formazione del nuovo Governo per rendere nota la mia posizione - ha spiegato Moratti durante una conferenza stampa al Pirellone - Per questi motivi, e solo oggi, di fronte al venir meno del rapporto di fiducia con il presidente Attilio Fontana, annuncio la decisione di rimettere le deleghe di vicepresidente e di assessore al Welfare di Regione Lombardia”.

Del resto i rapporti tra Letizia Moratti e Attilio Fontana erano pessimi da tempo, con la questione della candidatura a presidente alla imminenti elezioni regionali in Lombardia che sarebbe stato il principale casus belli di queste tensioni.

Vediamo allora la biografia di Letizia Moratti, l’ex assessore che adesso potrebbe decidere di candidarsi come indipendente alle regionali in Lombardia confidando magari nella convergenza del terzo polo e del Pd.

La biografia di Letizia Moratti

Nome: Letizia Maria Brichetto Arnaboldi

Data di nascita: 26 novembre 1949

Luogo: Milano

Famiglia: vedova Moratti, dal marito Gian Marco ha avuto due figli

Istruzione: laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano

Lavoro: manager

Partito: Forza Italia

Ruolo: ex assessore al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia, in passato ministro dell’Istruzione e sindaca di Milano

Curiosità: è una storica sostenitrice della comunità di recupero di San Patrignano

Candidata alle regionali in Lombardia?

Quasi dieci anni dopo la sconfitta del 2011 alle comunali di Milano contro Giuliano Pisapia, dove mancò il secondo mandato come sindaco del capoluogo meneghino, Letizia Moratti è tornata in politica nel pieno dell’emergenza Covid

Dopo aver ricoperto il ruolo di presidente di Ubi Banca fino al suo approdo al Pirellone, quella che dal 1994 al 1996 all’epoca del primo governo Berlusconi è stata anche la presidente della Rai ora si è tirata indietro dalla gestione del Welfare in Lombardia.

Oltre a essere stata per un quinquennio la sindaca di Milano, Letizia Moratti dal 2001 al 2006 ha ricoperto il ruolo di ministro dell’Istruzione nel secondo governo Berlusconi.

Dopo la rottura con Attilio Fontana e parte del centrodestra, potrebbero diventare più insistenti le voci di una possibile candidatura come indipendente alle elezioni regionali in Lombardia che si terranno a inizio 2023: se il possibile sostegno del terzo polo sembrerebbe essere scontato, l’ex assessore stando ai sondaggi avrebbe chance di vittoria anche senza l’appoggio del resto del centrosinistra.