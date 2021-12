Le nuove frontiere finanziarie del 2021 e la questione della privacy

Le criptovalute sono un fenomeno ormai presente già da alcuni anni: il lancio del Bitcoin, la prima criptovaluta e a oggi quella ancora più diffusa, è avvenuto nel 2009. La crescita delle monete virtuali ha raggiunto percentuali ancora più significative nel 2020, con un +300% ben al di sopra di quanto fatto nel 2017, l’anno di elezione per il Bitcoin e le altre monete.

Un altro trend importante che si è inserito all’interno dell’economia è quello del cosiddetto influencer marketing, che vede uno sviluppo della creazione di contenuti digitali su piattaforme come Youtube, Twitch, Onlyfans e Patreon. Nel 2020 un’azienda su quattro si è avvalsa della collaborazione con gli influencer per aumentare la propria visibilità sul web, dato che nel 2021 è arrivato a essere ancora più importante, con quasi un brand su due coinvolto.

Parallelamente si è assistito all’esplosione del mercato NFT, capace in pochi mesi di muovere oltre 2,5 miliardi di dollari. Da qui un problema importante: quello della privacy, una questione cruciale visto che non tutti desiderano rendere pubblici e condivisi i propri dati personali nel momento in cui viene effettuato il pagamento o l’iscrizione alla piattaforma.

Una risposta oggi arriva, sul tema, dal mondo social. Si tratta di happyfans.club, un network basato sulla blockchain che si basa sull’interazione tra content creator, marketplace NFT e criptovalute, dove gli scambi avvengono tramite il token $ Happy nativo e che vuole la privacy tutelata a tutto tondo. Vediamo come.

I problemi dei pagamenti digitali e le soluzioni HappyFans

Sostanzialmente i problemi che comporta il pagamento tramite carta di credito sono:

Privacy: le informazioni sono obbligatorie per l’uso della carta di credito.

Importanti commissioni sui sistemi di pagamento.

Anche i content creator hanno problemi relativi ai pagamenti e alla privacy.

Problematiche inerenti al flusso di cassa in termini di donazioni.

Le soluzioni che si possono trovare sulla piattaforma HappyFans sono:

Tutela della privacy grazie a un login effettuato tramite NFT che elimina la necessità di dover fornire dati quali e-mail, nome utente e password per l’accesso alla piattaforma.

I creatori di contenuti vedono una compensazione immediata e non si hanno più i problemi inerenti ai flussi di cassa.

Possibilità di creare NFT per video e foto esclusivi da parte degli influencer ai quali gli utenti possono accedere in maniera esclusiva.

Sistema di donazioni istantanee , ma anche di abbonamenti e aree VIP.

L'accesso alla monetizzazione dei contenuti è semplice e veloce.

Redistribuzione delle commissioni su tutti gli utenti.

Tutti questi elementi HappyFans li riesce a introdurre grazie all’uso esclusivo della blockchain, in maniera innovativa visto l’uso degli NFT, all’interno dei sistemi di monetizzazione. Un fattore a favore della tutela della privacy sia degli utenti sia degli influencer che vede una piattaforma a cui tutti possono accedere nel modo che preferiscono nel pieno rispetto della propria libertà personale.

