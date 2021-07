Le 100 mete da visitare nel 2021. La classifica TIME

Il magazine USA TIME, anche per il 2021, ha stilato una classifica - «The world’s greatest places of 2021» - delle 100 mete da visitare, presente nel primo numero di agosto dell’edizione cartacea. Un omaggio, spiega TIME, alle persone e alle imprese che lavorano nel settore dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità, e che «in condizioni eccezionali, hanno trovato il modo di adattarsi, costruire ed innovare».

La classifica TIME delle 100 mete da visitare nel 2021

La selezione dei Paesi, delle Regioni e delle città è il risultato di una profonda scrematura delle candidature inviate dal network internazionale di collaboratori e corrispondenti della rivista statunitense. La classifica, specifica TIME, include le mete che offrono «nuove e stimolanti esperienze». L’ordine è alfabetico, in grassetto le destinazioni europee.

1. Accra, Ghana

2. Antartide

3. Arouca, Portogallo

4. Atene, Grecia

5. Bangkok, Thailandia

6. Bath, Regno Unito

7. Pechino, Cina

8. Belize

9. Isola di Benguerra, Mozambico

10. Berlino, Germania

11. Big Sky, Montana

12. Bodrum, Turchia

13. Càceres, Spagna

14. Cairo, Egitto

15. Cannes, Francia

16. Chimanimani National Park, Mozambico

17. Christchurch, Nuova Zelanda

18. Coimbra, Portogallo

19. Costa Rica

20. Denver, Stati Uniti

21. Desaru Coast, Malesia

22. Dubai, Emirati Arabi

23. Edimburgo, Scozia

24. Isole Faroe, Danimarca

25. Gold Coast, Australia

26. Göteborg, Svezia

27. Design District, Londra

28. Granada, Spagna

29. Gyeonju, Corea del Sud

30. Hanoi, Vietnam

31. Helsinki, Finlandia

32. Ho Chi Minh City, Vietnam

33. Hokkaido, Giappone

34. Houston, Stati Uniti

35. Hudson Valley, New York

36. Indianapolis, Stati Uniti

37. Hawaii, Stati Uniti

38. Jaipur, India

39. Jasper, Alberta

40. José Ignacio, Uruguay

41. Khao Yai National Park, Thailandia

42. Kruger National Park, Sudafrica

43. KwaZulu-Natal, Sudafrica

44. La Paz, Messico

45. Lago Khovsgol, Mongolia

46. Lago Rivu, Ruanda

47. Las Vegas, Stati Uniti

48. Lijiang, Cina

49. Lubiana, Slovenia

50. Loira, Francia

51. Los Angeles, Stati Uniti

52. Madrid, Spagna

53. Maldive

54. Marrakech, Marocco

55. Memphis, Stati Uniti

56. Mendoza, Argentina

57. Napa Valley, California

58. Negev, Israele

59. New Orleans, Stati Uniti

60. New River Gorge National Park, West Virginia

61. New York, Stati Uniti

62. Goa, India

63. Northland, Nuova Zelanda

64. Nuuk, Groenlandia

65. Odense, Danimarca

66. Okavango, Botswana

67. Orlando, Stati Uniti

68. Osaka, Giappone

69. Oslo, Norvegia

70. Parigi, Francia

71. Patagonia National Park, Cile

72. Philadelphia, Stati Uniti

73. Phu Quoc, Vietnam

74. Puerto Escondido, Messico

75. Quito, Ecuador

76. Reykjavik, Islanda

77. Santa Fe, New Mexico

78. Santiago de Compostela, Spagna

79. São Vicente, Capo Verde

80. Sarasota, Florida

81. Savannah, Georgia

82. Seattle, Stati Uniti

83. Siargao, Filippine

84. Sicilia, Italia

85. Siem Reap, Cambogia

86. Singapore

87. Monti Carpazi, Romania

88. St. Louis, Missouri

89. Sydney, Australia

90. Taipei, Taiwan

91. Talkeetna, Alaska

92. Tallin, Estonia

93. Tokyo, Giappone

94. Toscana, Italia

95. Uyuni (pianure di sale), Bolivia

96. Venezia, Italia

97. Virgin Gorda, Isole Vergini britanniche

98. Wadi Dona, Giordania

99. Winnipeg, Manitoba

100. Zurigo, Svizzera

3 mete italiane nella classifica TIME

In Italia, dunque, TIME ha selezionato tre destinazioni. L’intera regione siciliana, promossa per «la storia lungo la costa», la Toscana, in cui i redattori del magazine USA pongono l’accento sulla possibilità di fare un tour degli Uffizi, il museo statale di Firenze, e Venezia, una icona considerata «una garanzia per il futuro».