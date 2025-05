Le 10 birre più costose al mondo

La birra è una delle bevande più popolari consumate al mondo.

Nota per essere molto apprezzata soprattutto nei pub o, in Italia, per accompagnare l’amata pizza, questa bevanda può sorprendere anche per bottiglie di gran pregio e costi elevati. Non solo vino e champagne, infatti, offrono etichette e annate straordinarie, anche nel prezzo, ma la stessa bevanda bionda, scura, ambrata vanta tipologie di lusso che probabilmente non potrete bere nel vostro locale di fiducia come al solito.

Il mercato globale della birra è valutato intorno ai 685 miliardi di dollari nel 2025, con una crescita annua prevista del 7%. Tendenze emergenti includono l’aumento della domanda di birre artigianali e premium, nonché l’interesse crescente per le birre analcoliche, che rappresentano circa il 2,8% del mercato globale e mostrano tassi di crescita superiori rispetto alle birre tradizionali.

Gli appassionati di questa bevanda alcolica, però, devono sapere che esiste un elenco speciale di birre: quelle più costose al mondo.

1. Arctic Ale di Allsopp Arctic Ale è un marchio di birra esclusivo, rinomato per la sua tradizione unica e la sua eccezionale rarità. Allsopp, il birrificio che ha creato Arctic Ale, occupa un posto di rilievo nella storia della birra britannica, risalente al XVIII secolo. Il titolo di birra più costosa al mondo va a una bottiglia di oltre 140 anni appartenuta alla spedizione artica del 1875 guidata da Sir George Nares. Una cassa di bottiglie è stata trovata in un garage nello Shropshire, in Inghilterra. Nel 2007 una bottiglia è stata venduta all’asta all’incredibile prezzo di 503,300$. È ancora chiusa e sigillata.

2. Antarctic Nail Ail Nail Brewing è un birrificio australiano noto per il suo approccio innovativo e la sua attenzione alla produzione di birre premium. Ha fatto notizia in tutto il mondo lanciando la birra più costosa, l’Antarctic Nail Ale, venduta al prezzo di ben 1.815 dollari. Questa birra deve il suo nome e il suo prezzo unico all’utilizzo del ghiaccio antartico nella sua produzione. La sua esclusività deriva dall’esclusivo processo di produzione e dalla nobile causa che sostiene. Il ricavato della vendita dell’Antarctic Nail Ale viene devoluto alla Sea Shepherd Conservation Society, a testimonianza dell’impegno del marchio per le cause sociali.

3. Cantillon Loerik 1998 Considerato il pioniere delle autentiche birre Lambic, il birrificio Cantillon offre la Cantillon Loerik 1998 al prezzo maggiorato di 1.722 dollari, a dimostrazione della sua rarità e dell’elevata domanda tra gli intenditori. Questa birra non viene più prodotta dal 1998, il che ne accresce il fascino come oggetto da collezione. Contiene solo il 5% di alcol, ma una bottiglia da 0,75 l è stata venduta all’asta per 2.584$.

4. Brewdog’s The End of History The End Of History di Brewdog vanta una gradazione alcolica del 55% e un prezzo di 1.159 dollari, il che la rende una delle migliori marche di birra al mondo. Nota per il suo approccio radicale alle birre artigianali, Brewdog, marchio scozzese, ha incorporato ortiche e acqua di origine scozzese nella sua birra, per poi confezionarla in un animale imbalsamato, rendendo questa birra un vero e proprio punto di riferimento. Oltre al suo incredibile contenuto alcolico, il marchio si è guadagnato l’ammirazione per le sue audaci - e discutibili - strategie di produzione e marketing.

5. The Lost Abbey - Cable Car Kriek The Lost Abbey, un birrificio con sede in California, produce la Cable Car Kriek, venduta al dettaglio a 923 dollari. Acclamata per le sue innovative birre in stile belga, mixate con la spontaneità americana, The Lost Abbey predilige l’invecchiamento in botte e i processi di acidificazione, che contribuiscono a un profilo complesso e appagante. La popolarità della Cable Car Kriek è radicata nella sua disponibilità limitata e nella qualità artigianale. Viene venduta principalmente al Toronado Bar di San Francisco, il che aggiunge un tocco di esclusività al suo marchio. Il suo intricato profilo aromatico, creato da una miscela di processi di invecchiamento in botte e acidificazione, ha conquistato il cuore di coloro che apprezzano l’eccellenza artigianale e le esperienze di degustazione uniche. La storia del marchio e il suo metodo di vendita non convenzionale ne accrescono il fascino, rendendola una birra prestigiosa da ricercare.

6. De Cam e 3 Fonteinen Millenium Geuze 1998 Introdotta nel 1998 in Belgio in vista delle celebrazioni per accogliere il nuovo millennio, questa birra è una collaborazione tra De Cam e 3 Fonteinen. Contiene il 7% di alcol e sebbene ne siano state prodotte solo 8.000, è ancora possibile trovarla ben conservata nelle migliori cantine di tutto il mondo. Ma occhio al prezzo, che è di circa 600 dollari per mezzo litro. La popolarità della De Cam & 3 Fonteinen Millennium Geuze 1998 deriva dalla prestigiosa reputazione di entrambi i birrifici e dalla loro fedeltà ai metodi tradizionali e artigianali di produzione della Geuze. La collaborazione tra questi due giganti della birra crea un’esperienza di degustazione straordinaria, rendendola un’aggiunta molto ricercata e apprezzata alle collezioni degli intenditori di birra.

7. Sink The Bismarck di Brewdog Sink the Bismarck, un’altra creazione del birrificio scozzese Brewdog vanta un’impressionante gradazione alcolica del 41% e un prezzo di 459 dollari a bottiglia da 750 ml. La Sink the Bismarck di Brewdog è famosa per il suo audace tentativo di superare i limiti della produzione di birra e per il suo sapore intenso, ottenuto attraverso un innovativo processo di produzione chiamato “distillazione a ghiaccio”. La volontà del marchio di sperimentare e sfidare i canoni tradizionali della produzione birraria ha guadagnato un seguito tra gli appassionati di birra che apprezzano la creatività e l’audacia che si trovano nelle birre Brewdog.

8. Birra Vieille Bon Secours Il birrificio belga Caulier ha prodotto un’altra birra costosa, una ale ad alta fermentazione chiamata Vieille Bon Secours Ale, venduta al dettaglio a 750 dollari. Nota per la produzione di birre di alta qualità dai sapori complessi, questa birra rara è diventata un bene di lusso nel mondo degli intenditori e dei collezionisti di birra. La popolarità della Vieille Bon Secours Ale risiede nel suo gusto ricco, nella sua tradizione profondamente radicata, nel suo packaging straordinario e nella sua disponibilità limitata. Il suo profilo aromatico complesso e raffinato, unito al prestigio di un rinomato birrificio belga, rende questa birra un prodotto altamente desiderabile per coloro che apprezzano e ricercano birre eccezionali.

9. Jacobsen Vintage di Carlsberg Questa birra al vino d’orzo fatto maturare in botti di rovere svedese e francese per 6 mesi con aromi di vaniglia e cacao è stata creata dal famosissimo birrificio danese Carlsberg per sfidare il mercato del vino di lusso. Ne sono state prodotte 600 bottiglie ogni anno dal 2008 al 2010. Gradazione alcolica: 10.5%. Le bottiglie sono vendute a un prezzo impressionante di 400 dollari per 375 ml. Con una gradazione alcolica del 10,5% e un invecchiamento di sei mesi in botti di rovere francese e svedese, questa birra dimostra l’impegno di Carlsberg nel creare esperienze birrarie innovative e di alta qualità. La Jacobsen Vintage di Carlsberg è apprezzata per il suo profilo aromatico unico, frutto di un meticoloso processo di invecchiamento. Gli appassionati apprezzano l’impegno del birrificio nella produzione artigianale, oltre alla consolidata reputazione del marchio.