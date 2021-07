Incendi in Sardegna: a quanto ammontano i danni?

Gli incendi in Sardegna sono un disastro non ancora pienamente quantificabile. Capire a quanto ammontano i danni dei boschi andati in fiamme, infatti, non è affatto semplice.

L’unica certezza è che il bilancio economico, ambientale e sociale sarà molto amaro.

La perdita naturale si affianca alla distruzione di campi per agricoltura e allevamenti, con il conseguente dramma socio-economico per le famiglie impiegate nei settori.

Per ora, ci sono soltanto stime probabili sui danni degli incendi in Sardegna: quanto valgono?

Quanto costeranno gli incendi in Sardegna?

Conti difficili da fare per la drammatica distruzione del bosco sardo nell’oristanese. L’unica certezza finora è che i danni saranno enormi e di diversa natura.

Innanzitutto ambientale: le fiamme hanno divorato 20.000 ettari di foresta e di campagna. Coldiretti ha presentato un quadro davvero scoraggiante:

“lecci, roverelle e sughere secolari andati in fumo in aree dove saranno impedite anche tutte le attività umane tradizionali. Un disastro sotto ogni punto di vista, con la distruzione totale delle erbe e delle essenze che sono alla base dell’alimentazione di pecore e mucche. Per ogni bosco andato in fiamme ci sono danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo.”

I boschi, per tornare in vita, impiegheranno almeno 15 anni. A questo triste annuncio, si affianca la necessità di ricostruire un tessuto produttivo sparito del tutto, quello della pastorizia, dell’agricoltura, dell’allevamento.

Insieme agli alberi, infatti, le fiamme hanno divorato capannoni, animali, score di foraggio, magazzini, aziende.

Gli incendi della Sardegna}

, per questo, avranno un bilancio molto alto. I costi dei danni, secondo Ettore Crobu, dottore agronomo e presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Cagliari, non saranno inferiori a 1 miliardo di euro.