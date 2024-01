Ecco perché gli investitori stanno sottovalutando la disinflazione

L’inflazione rimane l’argomento numero uno per gli investitori. Comprendere cosa sta accadendo all’inflazione è la chiave per prevedere cosa faranno le banche centrali, e quindi come si comporteranno le obbligazioni e le azioni. Ma non tutti guardiamo all’inflazione allo stesso modo e in questo momento ciò fa una grande differenza per le conclusioni tratte sull’economia, sulla politica monetaria e sui mercati.

Gli statistici nazionali pubblicano i dati sui prezzi al consumo con frequenza mensile. Questo è comune. In Europa, quando parliamo di inflazione, confrontiamo come sono cambiati i prezzi nell’ultimo anno, e per un motivo molto semplice. Molti prezzi mostrano un chiaro andamento stagionale che può oscurare il tasso di inflazione di fondo a cui siamo interessati. Non ha molto senso dire che iniziamo ogni anno in deflazione solo perché ci sono sempre saldi dopo Natale e i prezzi di molti articoli tendono a cadere tra dicembre e gennaio. [...]