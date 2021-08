Elezioni Grosseto 2021: data, candidati e sondaggi

Cresce l’attesa per le elezioni amministrative a Grosseto che, in questo ugualmente travagliato 2021, si terranno in ottobre con lo slittamento della data che è stato deciso dal CdM visto il perdurare dell’emergenza sanitaria legata al Covid.

Dopo la vittoria del 2016, sarà ancora in campo l’attuale sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, un indipendente che come già successo cinque anni fa sarà appoggiato da una coalizione di centrodestra.

Anche il Partito Democratico ha fatto la sua scelta: il candidato sarà l’attuale segretario comunale Leonardo Culicchi, che potrà contare anche sull’appoggio del Movimento 5 Stelle. Azione e Italia Viva in queste elezioni amministrative a Grosseto andare invece da sole, con Valerio Pizzuti come candidato.

Aspettando i sondaggi ufficiali, guardando anche a come si è votato a Grosseto alle ultime elezioni politiche ed europee, Vivarelli Colonna appare essere il grande favorito anche se, in caso di un ballottaggio con Culicchi, l’esito non appare per nulla scontato.

Elezioni amministrative Grosseto 2021: la data

Non si terranno nella tarda primavera del 2021 le elezioni amministrative a Grosseto, visto che il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato una slittamento a causa del persistere dell’emergenza Covid.

Il CdM così ha deciso che le urne per le elezioni amministrative si apriranno in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre, con la doppia data più probabile che è quella del 3 e 4 ottobre mentre gli eventuali ballottaggi si terranno poi dopo due settimane.

A questo punto appare scontato che, come lo scorso anno, anche nel 2021 ci sarà una sorta di election day con il primo turno delle amministrative accorpato alle regionali in Calabria e alle elezioni suppletive.

Queste amministrative si annunciano essere come un appuntamento molto delicato, visto che si voterà anche in città come Milano, Roma, Napoli, Bologna e Torino. In Toscana, urne aperte tra i principali centri a Montevarchi e Sesto Fiorentino.



La legge elettorale

Fatta eccezione per le regioni a statuto speciale dove possono esserci dei cambiamenti, la legge elettorale delle elezioni amministrative in Italia è di tipo stampo maggioritario per quanto riguarda l’elezione del sindaco, mentre la ripartizione dei consiglieri avviene in maniera proporzionale.

Essendo Grosseto un Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati. Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità nel testa a testa, sarà eletto sindaco il candidato più anziano.

Per garantire la formazione di una maggioranza solida e di conseguenza una sostanziale governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco risultato vincitore verrà attribuito il 60% dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il “metodo D’Hondt”.

Alla divisione dei seggi, si andranno a eleggere nel totale 32 consiglieri escluso il sindaco, saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.



Per quanto riguarda le modalità di voto, nei comuni con più di 15.000 abitanti è ammesso il voto disgiunto, con l’elettore che potrà esprimere fino a due preferenze mantenendo però la parità di genere (un uomo e una donna).

I candidati

Al momento sono cinque i candidati ufficiali alle elezioni Grosseto 2021: ecco chi sono e da quali partiti e liste sono sostenuti.

Leonardo Culicchi - Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana

- Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana Emanuele Perugini - Polo Civico per Grosseto, Insieme per Grosseto

- Polo Civico per Grosseto, Insieme per Grosseto Valerio Pizzuti - Azione, Italia Viva, PSI

- Azione, Italia Viva, PSI Carlo Vivarelli - Italexit

- Italexit Antonfrancesco Vivarelli Colonna - Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Vivarelli Colonna Sindaco

In una delle recenti riunioni, i leader del centrodestra hanno deciso di appoggiare compatti in queste elezioni amministrative 2021 tutti i sindaci uscenti della coalizione. Anche Grosseto così non farà eccezione.

Antonfrancesco Vivarelli Colonna è un indipendente che però si è fatto subito apprezzare dai partiti, tanto da essere stato in ballo anche come possibile candidato alle regionali in Toscana dello scorso anno.

L’attuale sindaco sarà così in campo per cercare di ottenere un secondo mandato, con il principale sfidante che sarà Leonardo Culicchi, attuale segretario comunale del Partito Democratico.

A suo sostegno, ci sarà una coalizione formata anche dal Movimento 5 Stelle e da Sinistra Italiana, oltre a diverse liste civiche. Così come a Napoli, in queste amministrative i giallorossi così correranno uniti anche in Maremma.

Chi non farà parte della coalizione è tutta la sfera dei moderati del centrosinistra. Azione, PSI e Italia Viva andranno per conto proprio: il candidato designato da questo terzo polo è il medico Valerio Pizzuti.

Il vigile del fuoco Emanuele Perugini in queste elezioni amministrative guiderà invece il Polo Civico per Grosseto, per una coalizione che dovrebbe comprendere anche diverse altre liste civiche.

In queste elezioni sarà presente anche Caro Vivarelli, segretario del Partito Indipendentista Toscano sostenuto pure dal Fronte Verde che per l’occasione ricoprirà il ruolo di candidato sindaco per Italexit, il partito da poco fondato da Gianluigi Paragone.