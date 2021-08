Elezioni Carbonia 2021: data, candidati e sondaggi

Si avvicinano le elezioni amministrative a Carbonia che, in questo ugualmente travagliato 2021, si terranno probabilmente a ottobre dopo che il Consiglio dei Ministri ha optato per lo slittamento della data a causa del perdurare della emergenza Covid.

Non sarà in campo in queste elezioni amministrative Paola Massidda, l’attuale sindaca di Carbonia del Movimento 5 Stelle che ha scelto di non presentarsi per un secondo mandato.

Preso atto del passo indietro della prima cittadina, al suo posto il Movimento ha indicato come candidato Gian Luca Lai, attuale vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e all’Ambiente.

Il Partito Democratico dopo essersi affidato a un sondaggio ha scelto di candidare Pietro Morrittu, mentre nel centrodestra ancora manca la fumata bianca per la scelta del candidato sindaco a Carbonia.

Elezioni amministrative Carbonia 2021: la data

Non si terranno nella tarda primavera del 2021 le elezioni amministrative a Carbonia, visto che il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato una slittamento a causa del persistere dell’emergenza Covid.

Il CdM così ha deciso che le urne per le elezioni amministrative si devono aprire in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre, con le urne che per le amministrative si apriranno per il primo turno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, mentre l’eventuale ballottaggio si terrà il 17 e 18 ottobre.

Come lo scorso anno anche nel 2021 ci sarà una sorta di election day: il primo turno delle amministrative sarà accorpato alle regionali in Calabria e alle suppletive.

La Regione Sardegna in base all’autonomia ha scelto però di far svolgere le elezioni amministrative in data 10 e 11 ottobre, con l’altro capuologo sardo interessato che è quello di Olbia. Gli eventuali ballottaggi invece si terranno il 24 e 25 ottobre.



La legge elettorale

Fatta eccezione per le regioni a statuto speciale dove possono esserci dei cambiamenti, la legge elettorale delle elezioni amministrative in Italia è di tipo stampo maggioritario per quanto riguarda l’elezione del sindaco, mentre la ripartizione dei consiglieri avviene in maniera proporzionale.

Essendo Carbonia un Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati. Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità nel testa a testa, sarà eletto sindaco il candidato più anziano.

Per garantire la formazione di una maggioranza solida e di conseguenza una sostanziale governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco risultato vincitore verrà attribuito il 60% dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il “metodo D’Hondt”.

Alla divisione dei seggi, si andranno a eleggere nel totale 24 consiglieri escluso il sindaco, saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.



Per quanto riguarda le modalità di voto, nei comuni con più di 15.000 abitanti è ammesso il voto disgiunto, con l’elettore che potrà esprimere fino a due preferenze mantenendo però la parità di genere (un uomo e una donna).

I candidati

Alle elezioni amministrative del 2016, a Paola Massidda riuscì una sorta di miracolo: strappare la guida al Partito Democratico di un Comune come Carbonia che storicamente era considerato una sorta di fortino.

Il Movimento 5 Stelle cinque anni fa riuscì ad avere la meglio al ballottaggio sul sindaco uscente dem Giuseppe Casti. In questo 2021 Paola Massidda ha però manifestato la volontà di non ricandidarsi.

Al posto dell’attuale sindaca pentastellata, i 5 Stelle hanno deciso di dare comunque continuità all’attuale Amministrazione candidando il vicesindaco e assessore Gian Luca Lai, che si è detto disposto a creare una coalizione coinvolgendo liste civiche.

Il Partito Democratico per tornare a guidare Carbonia ha scelto di puntaresul consigliere uscente Pietro Morrittu, mentre il possibile feeling con una lista riconducibile al Partito Sardo d’Azione ha provocato la rottura con Articolo 1.

Resta da capire se sarà ancora in campo Daniela Garau, che nel 2016 da indipendente prese oltre il 9%, mentre nel centrodestra ancora non è stato annunciato il nome del candidato in queste elezioni amministrative a Carbonia.