Disney+ download: come scaricarlo su iOS, Android, Smart TV, PS4 e Xbox One

Disney+ è arrivato: il download dell’app ufficiale per vedere i film e le serie TV Disney in streaming è disponibile per diverse piattaforme come smartphone e tablet iOS e Android, Smart TV e console PS4 e Xbox One.

Oltre alla versione per PC, raggiungibile dal sito ufficiale, Disney Plus si può scaricare per tutti i device di riferimento che desiderate, tenendo conto anche della possibilità di dividere l’abbonamento per un numero di utenti scelto: il numero di profili attivabili è 7, per un uso su 10 dispositivi differenti e 4 in contemporanea.

Vediamo insieme allora come scaricare Disney+ e avviare il download per la vostra piattaforma di riferimento e godere dei contenuti extra da qualsiasi dispositivo.

Disney+ download smartphone e tablet iOS e Android

Iniziano dai dispositivi mobile. Per scaricare Disney+ su smartphone e tablet potete rivolgervi agli store ufficiali dei vostri device, App Store su iPhone e iPad e Google Play Store su smartphone e tablet Android.

iOS

Aprite App Store e se non trovate Disney Plus tra le app in primo piano cercatelo all’interno dello store con l’apposita barra di ricerca. Questo il link diretto per il download.

Android

Come su iOS, cercate l’app all’interno del Play Store qualora non apparisse tra i suggerimenti in primo piano. Questo il link diretto per il download.

Disney+ download su console PS4 e Xbox One

Come per altre applicazioni streaming, Disney Plus è disponibile anche per le principali console di videogiochi disponibili sul mercato come PlayStation 4 e Xbox One.

PS4

Per scaricare Disney Plus su PS4 andate all’interno del PlayStation Store e attraverso l’apposita barra di ricerca cercate l’applicazione e avviate il download per averla all’interno della dashboard della console. L’app ha un peso minimo sul vostro HDD, pari a 144 MB. Qui il link diretto per scaricarla.

Xbox One

Potete avere Disney+ ance su Xbox One e Xbox One S, avviando il download direttamente dal Microsoft Store. Qui il link diretto per il download.

Disney+ download su Smart TV

Disney Plus è ovviamente disponibile anche per le Smart TV delle principali marche, abilitate alla visione di contenuti multimediali con le app di Netflix, Prime Video, Rakuten TV e molte altre.

L’app è disponibile attraverso la sezione applicazioni del vostro telecomando per tutti i principali modelli in commercio (se potete scaricarci Netflix e co. troverete sicuramente anche Disney Plus). Le TV di riferimento sono: Samsung, Sony, LG, Philips e molte altre.