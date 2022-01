David Sassoli: chi è e quanto guadagna il Presidente del Parlamento europeo

Il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è da tempo ricoverato in ospedale per delle complicazioni in seguito a una polmonite presentatasi negli scorsi mesi. “Ho avuto una polmonite molto cattiva”, erano state le parole di Sassoli al suo rientro in Aula.

Il 26 dicembre è diventato necessario un ulteriore ricovero. A darne notizia il portavoce del Presidente del Parlamento europeo, Roberto Cuillo. Nella stessa nota sono state annullate, prevedibilmente, tutte le attività ufficiali di Sassoli.

David Sassoli, per chi non lo conoscesse, è un ex giornalista (è stato a lungo uno dei volti di punta del Tg1) e conduttore televisivo, da anni passato alla politica e alla politica europea in particolare. Ma scopriamo chi è David Sassoli, cosa ha fatto nella sua carriera e quanto guadagna oggi come Presidente del Parlamento Europeo.

Chi è David Sassoli: biografia e carriera

La carriera di David Sassoli, prima come giornalista e poi come politico, non è affatto breve. Ripercorriamo i momenti più significativi.

All’anagrafe David Maria Sassoli, nasce a Firenze il 30 maggio del 1956. Fin da giovane si è interessato di politica, partecipando all’associazione di cultura politica della “Rosa Bianca”. L’associazione, di stampo cattolico, riuniva diversi gruppi di giovani di tradizione cattolica e democratica.

Inizia la carriera giornalistica presso il quotidiano Il Tempo, per il quale lavora fino a quando non intraprenderà diverse altre esperienze in piccoli giornali romani, per approdare infine all’agenzia di stampa Asca. Una decina di anni dopo, nel 1992, diventa inviato di cronaca per il TG3, seguendo notizie quali mafia, Tangentopoli e stragi italiane.

Continua nel palinsesto della RAI, questa volta su Rai 2, con un proprio programma. Nel 1996 infatti condurrà la trasmissione pomeridiana Cronaca in diretta. Ma sarà nel 1999, quando entrerà nella redazione del TG1, che il suo volto inizierà a essere associato a quello della RAI, prima come inviato speciale e in seguito come conduttore. Nel 2007 Sassoli diventa vicedirettore del giornale.

David Sassoli: l’ingresso in politica

L’ingresso in politica coincide con le elezioni del Parlamento europeo del 6-7 giugno 2009. Sassoli viene candidato dal segretario del Partito Democratico. Nel 2014 la riconferma in Europa: viene eletto Vicepresidente del Parlamento europeo con 393 voti. Dopo aver fatto il bis nel 2017, nel 2019 viene nuovamente rieletto.

Sempre con il PD in Europa, il 3 luglio viene eletto Presidente del Parlamento europeo, il settimo italiano a ricoprire la carica. Durante il suo discorso di insediamento ha sottolineato come si debba recuperare e rilanciare lo spirito costituente dell’Unione e ha richiamato il Consiglio dell’Unione europea alla necessità di discutere con il Parlamento la riforma del Regolamento di Dublino.

Quanto guadagna il Presidente del Parlamento Europeo?

I guadagni in Europa non sono affatto bassi e, per dare un’idea aggiornata di quanto si guadagni, basti pensare che nel 2016 è stato votato l’aumento del 2,4% per tutti i dipendenti, compresi i deputati e le alte cariche.

Questo porta a domandarci quanto guadagni David Sassoli. I suoi guadagni sono resi pubblici e si può calcolare l’importo annuale in questo modo: