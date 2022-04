Cosa vuole davvero Kim Jong-un?

Kim Jong-un è stato fotografato mentre applaude sorridente all’ennesimo test di lancio di un missile, ma questa volta si tratta di un missile nucleare tattico. Il contesto globale è piuttosto fragile, tra le tensioni asiatiche, quelle in Palestina e ovviamente il conflitto in Ucraina e il dittatore nordcoreano torna ad attirare l’attenzione su di sé. Cosa vuole davvero dimostrare al mondo con i nuovi test missilistici?

Questa la domanda alla quale si cerca di rispondere nelle ultime ore. Associated press ne ha dato una versione, ricordando che questo è il tredicesimo test da inizio 2022 e non è casuale. Infatti a breve Stati Uniti e Corea del Sud inizieranno delle esercitazioni militari congiunte, della durata di 9 giorni, per preparare la capitale del Sud a un’eventuale invasione.

Kim Jong-un ha messo in mostra i muscoli e ha presentato al mondo intero il nuovo livello raggiunto dalla Corea del Nord nel settore della tecnologia militare nucleare. L’obiettivo del test era quello di aumentare l’efficacia dell’armamentario nucleare, in particolare quello tattico - cioè per uso militare e non come deterrente - e porsi come Paese forte davanti allo schieramento di Corea del Sud e Stati Uniti.

Quali sono le reali intenzioni di Kim Jong-un?

La Corea del Nord non è nuova a test missilistici e quello del missile nucleare tattico è solo l’ultimo di tredici lanci avvenuti dall’inizio del 2022. La particolarità di questo lancio missilistico di test rispetto ai precedenti sta nella natura del missile. Infatti l’ultima volta che era stato testato un missile di tale portata era il 2017. Da allora la Corea del Nord si è posta il divieto di testare missili balistici intercontinentali (ICBM), soprattutto dovuto alle pesanti sanzioni.

Kim Jong-un ha però testato con successo una nuova arma che, ha detta degli organi nordcoreani tramite agenzia di stampa Kcna, “aumenterà l’efficacia dell’armamento nucleare tattico”. Nella stessa dichiarazione si legge che il dittatore “ha dato importanti istruzioni per un ulteriore rafforzamento della capacità di difesa e delle forze di combattimento nucleare del Paese”, confermando una nuova fase di test e sperimentazione.

Il nuovo test non è un caso e le tempistiche coincidono con due eventi: il primo è l’avvicinarsi delle esercitazioni tra Stati Uniti e Corea del Sud - considerate da Kim Jong-un “prove di guerra” - l’altro è l’anniversario della nascita del fondatore della Corea del Nord, Kim Il-sung, celebrato lo scorso venerdì. Per questo il test, ripreso da foto e video dove il dittatore appare sorridente, potrebbe essere una risposta di protesta alle esercitazioni militari straniere in acque vicine.

Qual è la nuova arma testata da Kim Jong-un

La Corea del Nord sembra sempre rimanere in disparte rispetto agli avvenimenti mondiali, ma testando un missile per il trasporto di una testata nucleare da usare in battaglia - come è avvenuto in questi giorni - dimostra di essere molto più attenta di quanto si crede. La stessa agenzia di stampa di Stato nordcoreana ha riportato il successo e le motivazioni del test, riferendo di aver aumentato le capacità offensive del Paese.

I test nucleari erano stati interrotti nel 2017, dopo sanzioni internazionali e nel 2018 la Corea del Nord dato fato prova di far fede allo stop, distruggendo il sito di test di Punggye-ri. All’epoca venne visto come un gesto capace di aprire il dialogo tra le parti, con la Corea del Sud e gli Stati Uniti in primis.

Il test del missile nucleare tattico ha messo fine al periodo di fermo auto imposto sulle armi a lungo raggio, scuotendo nuovamente gli equilibri. A creare tensione è il genere di missile testato, ovvero una versione più leggera e performante del KN-23 (potrebbe trattarsi anche di un’arma nuova di cui non si è ancora a conoscenza). Nel test, avvenuto dalla spiaggia privata di Kim Jong-un, il missile ha volato per circa 110 chilometri a una velocità massima di Mach 4.