La Corte dei conti è l’organo dello Stato italiano che vigila su tutte le spese del bilancio pubblico e ne garantisce il corretto andamento, analizzando entrate e uscite. È, in sostanza, la magistratura contabile: controlla la regolarità della spesa, verifica che le risorse pubbliche siano gestite secondo legge e giudica le responsabilità quando dalla gestione pubblica deriva un danno alle casse dello Stato o degli enti.

La sua è una doppia anima. Da un lato svolge funzioni di controllo finanziario, verificando la legittimità degli atti e la corretta gestione del denaro pubblico; dall’altro esercita funzioni giurisdizionali, cioè giudica in specifiche materie contabili, come la responsabilità amministrativa per danno erariale e alcune controversie pensionistiche pubbliche. Non decide le politiche economiche al posto di Governo, Parlamento, Regioni o Comuni: verifica che le risorse siano spese nel rispetto delle regole, con equilibrio finanziario e senza sprechi.

La Corte opera attraverso una complessa articolazione in sezioni centrali e territoriali, mentre la funzione giurisdizionale è svolta da sezioni di primo grado presenti in tutti i capoluoghi di Regione. Proprio per la rilevanza del suo ruolo, la Treccani la definisce nella sostanza un garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive.

Non è un organo distante dalla vita quotidiana. Il suo lavoro incide su temi molto concreti - sanità, scuola, pensioni, opere pubbliche, appalti, fondi europei, società partecipate, conti degli enti locali - perché quando lo Stato spende male i costi non restano sulla carta: possono trasformarsi in tasse più alte, servizi peggiori, debito più pesante o investimenti rinviati. Nel 2026 questa funzione è ancora più centrale, con l’Italia nella fase finale di attuazione del PNRR e miliardi di euro da rendicontare correttamente.

Le basi costituzionali: composizione e funzioni

La Corte dei conti è un organo di rilievo costituzionale, previsto - come accade in quasi tutti i paesi di civil law - da due articoli della Costituzione che ne definiscono le due anime.

L’articolo 100 disciplina le funzioni di controllo: attribuisce alla Corte il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato e la partecipazione al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con l’obbligo di riferire direttamente alle Camere il risultato del riscontro eseguito. Lo stesso articolo garantisce l’indipendenza dell’Istituto e dei suoi componenti di fronte al Governo. L’articolo 103, invece, le attribuisce la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre previste dalla legge: è il fondamento della sua funzione giurisdizionale.

Questa posizione la rende un soggetto particolare: non è un ministero, non è un’autorità politica e non è un semplice ufficio di revisione contabile. È una magistratura specializzata, chiamata a operare con indipendenza sia quando controlla gli atti sia quando giudica le responsabilità.

La composizione è complessa e varia in base alla funzione da svolgere, di controllo o giurisdizionale. Semplificando, la Corte è strutturata su uffici centrali e territoriali, con sezioni giurisdizionali e di controllo distribuite sul territorio nazionale. A livello centrale è affiancata dalla Procura Generale contabile; per la Sicilia, regione a Statuto speciale, la Procura Generale presso la Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana opera quale sezione della Procura centrale nel territorio siciliano.

Per fare chiarezza, di seguito spieghiamo le competenze principali della Corte: il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, il controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, il controllo economico-finanziario, la funzione giurisdizionale sul danno erariale e la parificazione dei rendiconti.

Il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo

Il controllo preventivo avviene prima che determinati atti producano pienamente i loro effetti. La Corte deve accertare che gli atti del Governo siano conformi alle leggi dello Stato, soprattutto in tema di bilancio pubblico: verifica se l’atto rispetta le norme, se ha copertura finanziaria e se presenta profili di illegittimità. Non valuta se una scelta politica sia opportuna o meno, ma soltanto se è legittima.

È l’articolo 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994 a elencare in modo tassativo gli atti sottoposti al vaglio della Corte, tra cui:

i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

gli atti del Presidente del Consiglio e dei Ministri riguardanti la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi dirigenziali e le direttive generali per lo svolgimento dell’azione amministrativa;

gli atti normativi a rilevanza esterna e gli atti di programmazione comportanti spese;

i decreti che approvano contratti attivi e passivi delle amministrazioni dello Stato oltre le soglie previste;

i decreti di variazione del bilancio dello Stato.

Il meccanismo è lineare: l’atto viene trasmesso al competente ufficio della Corte. Se risulta legittimo, la Corte appone il visto e lo registra, e l’atto acquista efficacia con effetto retroattivo; in caso contrario il visto viene ricusato con deliberazione motivata e l’atto va modificato. Per evitare la paralisi dell’azione amministrativa, la legge fissa termini precisi: decorsi i termini di legge senza pronuncia della sezione di controllo, i provvedimenti divengono comunque esecutivi.

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Il controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche

Altra importante funzione è il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, che - a differenza di quello sugli atti del Governo - è di carattere successivo: interviene dopo, quando la spesa è stata programmata o realizzata.

Questa funzione serve a verificare la legittimità e la regolarità delle gestioni e il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Ma il suo cuore va oltre la mera correttezza formale: accerta la rispondenza dei risultati dell’amministrazione rispetto agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutandone costi, modi e tempi secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Sono le domande decisive per la qualità della spesa pubblica: l’intervento ha raggiunto gli obiettivi promessi? Il denaro è stato speso nei tempi previsti? Ci sono sprechi, ritardi o criticità? Il controllo può avvenire su qualsiasi atto o notizia, anche con ispezioni e accertamenti diretti.

La Corte controlla gli atti di tutte le amministrazioni dello Stato, comprese le istituzioni scolastiche, le amministrazioni a ordinamento autonomo, gli enti locali (Regioni, Province e Comuni), le università, gli enti del servizio sanitario nazionale, le gestioni fuori bilancio e i fondi di provenienza comunitaria. Al termine dell’attività, riferisce quanto accertato al Parlamento e alle istituzioni interessate.

Il controllo economico-finanziario

La Corte vigila anche sulla gestione economico-finanziaria degli enti che utilizzano risorse pubbliche ingenti. Il procedimento serve a valutare la razionalità e la congruità delle stime e delle previsioni di spesa, senza però entrare nel merito delle decisioni.

In particolare, la Corte controlla:

gli enti che godono di contribuzione periodica a carico dello Stato;

gli enti che si finanziano con imposte, contributi e tasse;

gli enti che godono di un apporto al patrimonio in capitale, servizi, beni o mediante concessione di garanzia;

le società per azioni derivanti dalla trasformazione di enti pubblici economici.

Il controllo viene esercitato nel corso della gestione dell’ente e ha per oggetto la gestione finanziaria e amministrativa nella sua integrità. Al termine, la Corte redige una relazione con tutte le valutazioni sull’attività finanziaria dell’ente, inviata sia all’ente controllato sia al Parlamento e ai Ministeri vigilanti, che possono così adottare le misure necessarie a migliorare la gestione.

La funzione giurisdizionale: danno erariale e responsabilità

Accanto ai controlli, la Corte dei conti giudica i casi di responsabilità amministrativo-contabile. Si parla di danno erariale quando la condotta di un amministratore, funzionario, dirigente o altro soggetto legato alla gestione pubblica provoca una perdita patrimoniale allo Stato o a un ente pubblico. È il danno economico subito dall’ente a causa di una condotta illecita o gravemente scorretta nella gestione di denaro, beni o funzioni pubbliche.

Casi tipici, in astratto, sono l’affidamento di un servizio in violazione di regole essenziali con un costo ingiustificato, l’acquisto di beni inutili o a prezzi sproporzionati, la mancata riscossione di somme dovute senza ragione valida o la gestione negligente di fondi pubblici. In queste situazioni interviene la Procura contabile, che svolge le indagini e, se ne ricorrono i presupposti, porta il caso davanti alla sezione giurisdizionale della Corte.

Rientrano nella giurisdizione contabile anche i conti giudiziali degli agenti contabili responsabili della custodia dei beni e del maneggio del denaro pubblico, e le controversie in materia pensionistica pubblica, ambito nel quale la Corte ha storicamente svolto una funzione di impatto sociale.

La parificazione del rendiconto

Una funzione tecnica ma politicamente ed economicamente rilevante è la parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei rendiconti regionali. In sostanza, la Corte verifica la correttezza dei conti consuntivi: quanto è entrato, quanto è uscito, se le risultanze sono attendibili e se emergono criticità sugli equilibri finanziari.

È il passaggio che consente al Parlamento e ai Consigli regionali di discutere i conti pubblici su una base già verificata da un organo indipendente, e non su cifre fornite dallo stesso soggetto che le ha spese.

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La riforma del 2026: cosa cambia?

Il 2026 segna una svolta per la magistratura contabile. Con la legge 7 gennaio 2026, n. 1, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2026 ed entrata in vigore il 22 gennaio 2026, il legislatore è intervenuto in modo organico sulla legge n. 20 del 1994 e sul codice della giustizia contabile, ridisegnando regole della responsabilità erariale e sistema dei controlli. L’obiettivo dichiarato è duplice: rendere l’azione amministrativa più efficace e ridurre la cosiddetta «paura della firma», senza però abbandonare il principio secondo cui chi gestisce risorse pubbliche deve risponderne. La riforma raccoglie anche le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 132/2024, che aveva segnalato l’esigenza di una revisione complessiva della materia.

Le novità più rilevanti sono le seguenti.

Colpa grave tipizzata. Viene definita in modo più preciso la colpa grave rilevante ai fini della responsabilità: ricorre nei casi di violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, di travisamento del fatto, di affermazione di un fatto incontrovertibilmente escluso dagli atti o di negazione di un fatto che dagli atti risulta incontrovertibilmente. È espressamente esclusa la colpa grave quando la condotta sia aderente a orientamenti giurisprudenziali prevalenti o a pareri di autorità competenti. L’impianto mira a concentrare la responsabilità sugli errori grossolani e non sulle scelte discutibili ma ragionevoli.

Potere riduttivo obbligatorio e tetto al risarcimento. La riduzione del danno diventa un obbligo e non più una facoltà del giudice. Salvi i casi di dolo o illecito arricchimento, la Corte deve porre a carico del responsabile un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato e comunque non oltre il doppio della retribuzione lorda annua conseguita nell’anno della condotta lesiva (o del doppio del corrispettivo percepito per il servizio reso). Vengono così introdotti, per la prima volta, limiti quantitativi certi alla responsabilità erariale da colpa grave.

Obbligo assicurativo. Prima di assumere l’incarico, chiunque gestisca risorse pubbliche deve stipulare una polizza a copertura dei danni patrimoniali cagionati per colpa grave.

Controllo preventivo esteso su PNRR e PNC. Il novero dei contratti soggetti a controllo preventivo di legittimità si amplia, includendo i provvedimenti di aggiudicazione (anche provvisori) e gli atti conclusivi delle procedure di affidamento connesse al PNRR e al Piano nazionale complementare (PNC). I termini sono perentori: decorsi trenta giorni senza deliberazione della Corte, l’atto si intende registrato, anche ai fini dell’esclusione di responsabilità.

Nuova funzione consultiva. La Corte può rendere pareri su questioni interpretative relative a casi concreti collegati a PNRR e PNC di importo almeno pari a un milione di euro, purché non si tratti di atti già soggetti a controllo preventivo.

Delega al Governo. L’esecutivo è delegato ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi per riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte e a disciplinare i rimborsi delle spese legali nei giudizi di responsabilità amministrativa.

La legge prevede inoltre una sanzione pecuniaria a carico dei responsabili dei procedimenti PNRR-PNC in caso di ritardi, estende ad avvocati e procuratori dello Stato il regime di responsabilità civile previsto per i magistrati e stabilisce che il nuovo regime di responsabilità erariale si applica anche ai procedimenti e ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Il tema resta delicato perché tocca un equilibrio complesso: evitare che la paura della firma blocchi l’amministrazione, senza indebolire un sistema efficace di responsabilità.

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Corte dei conti e PNRR nel 2026

Il PNRR è il dossier più importante per la magistratura contabile nel 2026, l’anno in cui - secondo il Regolamento europeo n. 241/2021 - riforme, investimenti e obiettivi del Piano devono essere completati entro il 31 agosto 2026. Come stabilito dalla Commissione europea, qualsiasi azione intrapresa dopo tale scadenza non potrà essere considerata nella valutazione delle richieste di pagamento.

Il programma dei controlli sulla gestione per il 2026 e per il triennio 2026-2028 è stato formalizzato con la deliberazione n. 42/2026/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato. Nel 2026 l’attenzione si concentra su 69 misure - tratte dalle 90 esaminate tra il 2022 e il 2025 - per un valore complessivo di circa 69 miliardi di euro, pari a circa il 36% della dotazione del Piano (194,43 miliardi). Le verifiche sono articolate in due fasi: nel primo semestre gli interventi con obiettivi finali in scadenza a marzo, nel secondo semestre le misure con traguardi coincidenti con la chiusura del Piano. Restano esclusi i progetti già conclusi con risultati accertati e quelli non più finanziati con fondi PNRR.

Un capitolo particolarmente sensibile è quello della prevenzione dei rischi di irregolarità, frode e corruzione nella fase conclusiva: con la scadenza del Piano fissata al 2026, la pressione sulle amministrazioni per certificare la spesa tende a concentrare le criticità nell’ultimo miglio. La Corte, del resto, riferisce almeno semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, come previsto dal decreto-legge n. 77/2021.

Cosa non è la Corte dei conti

Per evitare confusioni, è utile chiarire anche cosa la Corte non fa.