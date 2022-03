Concorso Agenzia delle Entrate, bando in Gazzetta Ufficiale: posti e requisiti

L’Agenzia delle Entrate ha indetto un concorso per l’assunzione di 100 unità del personale di terza area funzionale. Servono lavoratori altamente specializzata nelle funzioni tecniche, per attività di servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare.

Concorso Agenzia delle Entrate: posti e profili ricercati

Nuovo concorso alle porte: l’Agenzia delle entrate sta cercando personale specializzato per occupare 100 posti a tempo indeterminato. La ripartizione dei posti prevede, come da norma, la riserva del 10% dei posti ai dipendenti di ruolo dell’Agenzia delle Entrate, appartenenti alla seconda area funzionale e in possesso di tutti i requisiti del bando.

Si ricercano, nello specifico, figure tecniche con competenze per:

lo svolgimento degli atti che presentano elevata specializzazione tecnica;

difficoltà e complessità nei processi catastali, cartografici, estimativi e dell’Osservatorio del mercato immobiliare.

presiedere all’accettazione e alla verifica tecnico-amministrativa degli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano e per il Catasto Terreni e alle attività di controllo/verifica.

processi dei servizi estimativi e dell’Osservatorio del Mercato immobiliare fornisce servizi di consulenza tecnico (estimativa riferiti ai beni mobili ed immobili, finalizzati alla redazione di perizie, stime e pareri di congruità tecnico-economica così come partecipa alle attività connesse all’acquisizione e alla gestione degli immobili)

Concorso Agenzia delle Entrate: requisiti

I requisiti richiesti devono essere in possesso del richiedente entro la data di scadenza del bando, fino al giorno 11 aprile 2022. E sono:

Titolo di studio: laurea in Architettura o Ingegneria o laurea specialistica e magistrale equiparata

Abilitazione professionale alla sezione A del’Albo di ingegnere o di architetto

Cittadinanza italiana

Posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari

Godimento dei diritti politici e civili

Idoneità fisica all’impiego

Al contrario, sono esclusi anticipatamente, i candidati che sono stati interdetti dai pubblici uffici, ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Inoltre, può essere escluso in qualsiasi momento chi ha riportato sentenze penali di condanna o altri provvedimenti.

Concorso Agenzia delle Entrate: come si svolge il concorso

La procedura di selezione prevede tre fasi:

Valutazione dei titoli

Prova oggettiva tecnico-professionale

Prova orale integrata da un tirocinio teorico-pratico

La prova oggettiva tecnico-professionale consiste in una serie di quesiti a risposta multipla per accertare la conoscenza delle materie quali:

Geodesia, Topografia e Cartografia;

Scienza e tecnica delle costruzioni;

Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare;

Normativa in materia di Catasto;

Legislazione in materia di edilizia e urbanistica;

Elementi di diritto amministrativo;

Elementi di diritto tributario;

Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

La prova oggettiva tecnico-professionale è valutata in trentesimi e viene ammesso chi ha ottenuto un punteggio di almeno 21/30.

La prova orale integrata dal tirocinio è finalizzato a verificare nelle concrete situazioni di lavoro, sulla base di metodologie e criteri predeterminati dall’Agenzia. Il tirocinio ha la durata di tre mesi ed è retribuito. Inoltre la prova orale si svolgerà in videoconferenza da remoto o in presenza. Durante la prova orale saranno valutate le conoscenze dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche, oltre alla lingua inglese.

La prova orale integrata dal tirocinio è valutata in trentesimi e anche in questo caso si passa la prova con un minimo di 21/30.

La valutazione dei titoli avverrà con l’assegnazione di punti, così suddivisi:

Titoli di studio:

Titolo Punti Diploma di laurea vecchio ordinamento 3 Laurea specialistica/magistrale 3 Ulteriore laurea 0,5

Valutazione dei titoli di studio:

Voto di laurea Punti da 85 a 89 su 110 0,5 da 90 a 99 su 110 1 da 100 a 104 su 110 2 da 105 a 109 su 110 3 110 4 LODE 5

Riconoscimenti post laurea:

Post Laurea (max 5 punti) Punti Master universitario I liv 0,5 Master universitario II liv 1 Diploma specializzazione 0,5 Dottorato di ricerca 3

Anche l’esperienza professionale dopo l’abilitazione, come architetto o ingegnere, di almeno 3 anni (anche frazionata ma maturata negli ultimi 5 anni) con rapporto di lavoro autonomo, dipendente a tempo determinato o indeterminato o con rapporto di collaborazione e consulenza permettere di ottenere 1 punto per ogni anno fino a un massimo di 5 punti.

Concorso Agenzia delle Entrate: come candidarsi

Le attività di compilazione e di invio delle domande devono essere completate entro le 23.59 del giorno 11 aprile 2022.

La domanda va inviata al sito dell’Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/) e per l’invio serve un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).