Come prendere la cittadinanza a San Marino: requisiti e procedure

Il piccolo stato di San Marino permette come l’Italia la doppia cittadinanza. Questo significa che una persona che vuole acquisire la cittadinanza sammarinese non dovrà per forza rinunciare alla sua originaria.

Ma ottenerla non è affatto semplice. San Marino è considerata un paradiso fiscale ed è normale quindi che non è così facile diventare cittadino del piccolo Stato.

Per prendere la cittadinanza di San Marino esistono 2 modi: o per naturalizzazione o per origine. Ecco nel dettaglio i requisiti e come fare domanda.

Prendere la cittadinanza a San Marino per origine

In base alla legge del piccolo Stato ubicato tra Marche ed Emilia Romagna possono acquisire la cittadinanza di San Marino per origine i seguenti casi:

figli, sia naturali che adottivi, di genitori entrambi sammarinesi;

figli, sia naturali che adottivi, di un genitore sammarinese e uno non sammarinese, a condizione che entro un anno dal compimento dei 18 anni dichiarino all’ufficio di Stato civile, o all’autorità diplomatica, di volerla mantenere;

figli, sia naturali che adottivi, di un genitore sammarinese e di un genitore apolide o ignoto;

figli, sia naturali che adottivi, di madre sammarinese per origine che facciano specifica richiesta di cittadinanza originaria entro i sei mesi dal compimento della maggiore età;

tutti i nati nel territorio della Repubblica da genitori apolidi o ignoti.

I figli maggiorenni di cittadino sammarinese possono ottenere la cittadinanza soltanto se residenti nel piccolo stato per almeno 10 anni consecutivi.

Prendere la cittadinanza a San Marino per naturalizzazione

Diverso e più complesso è il discorso per chi intende prendere la cittadinanza di San Marino per naturalizzazione. Questa è concessa dal Consiglio Grande e Generale, attraverso leggi straordinarie approvate con una maggioranza dei 2/3 a chi rispetta uno dei seguenti requisiti:

residenza e permesso di soggiorno da almeno trent’anni consecutivi nel territorio di San Marino, gli anni diventano quindici nel caso degli stranieri sposati con cittadini sammarinesi;

genitore, o ascendente di secondo grado che sia stato residente per almeno trent’anni nella Repubblica ed è lui stesso residente dalla nascita nel territorio di San Marino;

rinuncia a qualsiasi cittadinanza straniera ed iscritto ai registri dei residenti al momento dell’approvazione della legge;

figlio minorenne e convivente di genitori naturalizzati;

apolide e se non ha riportato condanne superiori ad un anno per reato colposo.

Tutti coloro che ottengono la cittadinanza per naturalizzazione sono tenuti a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti al Segretario di Stato per gli Affari Interni e e ai Capitani Reggenti.

Come fare domanda per richiedere la cittadinanza a San Marino

L’interessato deve presentare domanda presso l’ufficio di Stato civile compilando apposito modulo. Per i minori la domanda è presentata dal genitore o da chi ne esercita la tutela.

Alla domanda va allegata la ricevuta di pagamento di un diritto d’ufficio che ammonta a circa 250 euro da versare all’Ufficio del Registro e Conservatoria.

La domanda viene successivamente visionata e valutata dal collegio che comunica poi all’interessato l’esito, sia positivo che negativo anche ai fini di un eventuale ricorso amministrativo.

La cittadinanza per naturalizzazione avviene dopo delibera del Consiglio Grande e Generale. Per loro ci sarà poi anche il giuramento.

Come prendere doppia cittadinanza sammarinese e italiana

Così come in Italia da un po’ di tempo anche nel piccolo Stato di San Marino è possibile avere la doppia cittadinanza. Questo significa che un cittadino italiano se rispetta i requisiti può prendere anche la cittadinanza di San Marino e godere dei benefici annessi.

La stessa cosa può accadere con un cittadino sammarinese che può decidere di diventare italiano senza perdere la sua cittadinanza originaria.

Possedere una doppia cittadinanza può portare a numerosi vantaggi. Si ha doppio diritto di voto, doppio passaporto oltre a benefici sia fiscali che di libertà di viaggio.