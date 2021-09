L’economia nella Cina post pandemica

«Inside China- La Cina ai miei occhi», il progetto di Money.it in collaborazione con China Media Gruop, per imparare a conoscere la realtà sociale ed economica del Dragone. Con l’aiuto di Liu Pai, giornalista e anchorman della sezione italiana China Media Group, faremo un viaggio nella Cina post pandemica per scoprire le importanti novità messe in atto dal Governo, per fronteggiare la diffusione del coronavirus e la crisi economica.

Nel 2013, ci racconta Lui Pai, con la diffusione della Sars, in Cina sono nati i primi e-commerce, oggi, dopo la pandemia da Covid-19 l’e-commerce è stato superato dalle vendite in live streaming. Il live streaming è la novità del momento, insieme ai podcast e ai video pillole, ossia contenuti video brevi, anzi brevissimi, al di sotto di un minuto. Perfetti, per il ritmo rapido della metropoli.

La Cina è sinonimo di innovazione e tecnologia e, agli occhi di tutti, simboleggia un importante motore economico. Ricordiamo che nonostante la situazione di crisi complessiva che stiamo vivendo, ha raggiunto un PIL positivo per il 2020 con un +2,3%. Eppure, anche il Dragone deve fronteggiare due grandi sfide: la mancanza di operai specializzati e la disoccupazione giovanile. Per scoprire di più sull’economia della Cina post pandemia non perdere l’intervista a Liu Pai.