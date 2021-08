Cosa succede alla ripresa economica in Germania?

La ripresa economica della Germania è minacciata da una persistente compressione dell’offerta globale e dall’aumento dei contagi Covid.

Problemi quest’ultimi che stanno ostacolando il rilancio post-pandemia un po’ ovunque, ma che rischiano di bloccare la potenza europea, alle prese anche con le lezioni del dopo Merkel.

Perché Berlino arranca nella piena crescita economica? Cosa sta succedendo alla Germania: i dati.

Germania: che succede al sentiment economico?

Una misura chiave della fiducia delle imprese nella più grande economia europea segnalata dall’istituto Ifo è scesa a 99,4 ad agosto da 100,7 a luglio. Il calo è stato maggiore di quanto previsto dagli economisti.

“È abbastanza chiaro che le prospettive di crescita dovranno essere riviste al ribasso”, ha detto mercoledì a Bloomberg TV il presidente di Ifo Clemens Fuest.

La carenza di prodotti intermedi non è stata limitata solo ai semiconduttori, che ha colpito l’industria automobilistica dominante della nazione.

Le aziende tedesche lamentano anche la penuria di prodotti in metallo, plastica, persino carta. In più, la variante Delta non sta schiarendo l’orizzonte.

Le preoccupazioni per le prospettive arrivano mentre la Germania si prepara per le elezioni a settembre, che vedranno il vincitore succedere al cancelliere uscente Angela Merkel dopo 16 anni al potere.

Verso previsioni al ribasso in Germania?

La Bundesbank ha affermato che la crescita economica di quest’anno potrebbe essere leggermente inferiore al 3,7% previsto a giugno. Molto, secondo gli esperti, dipenderà dalla durata della carenza nell’approvvigionamento.

“Quello che vediamo in questo mese è che nella produzione, le cose stanno effettivamente peggiorando piuttosto che migliorare. Se continua così, sarà un significativo declassamento delle prospettive di crescita”, ha sottolineato Fuest.

Tuttavia, restano anche segnali positivi. Un sondaggio tra circa 3.000 aziende tedesche la scorsa settimana ha mostrato che la maggioranza si aspetta solo che i problemi della catena di approvvigionamento migliorino l’anno prossimo.

Secondo l’indagine, le imprese hanno anche iniziato a trasferire sui clienti i costi crescenti di produzione.

La spesa dei consumatori ha contribuito a compensare le debolezze nel settore manifatturiero nel secondo trimestre, con i servizi che sono tornati a crescere dopo la debolezza.

La variante Delta, però, sta mettendo in pericolo anche questi settori ora alla ribalta. Turismo, ospitalità e ristorazione potrebbero nuovamente essere colpiti.

Per la ripresa totale in Germania, e non solo, le vaccinazioni a pieno ritmo saranno l’unica via di uscita. Altrimenti, secondo gli esperti, saranno guai.