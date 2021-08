Case vacanze: dove è più conveniente acquistare

Comprare una casa per le vacanze è il sogno di molte persone. Che sia munita poi di una terrazza sul mare, o di finestre che si aprono sul verde della montagna, è una prerogativa del singolo acquirente.

Specialmente dall’inizio della pandemia si è riscoperta l’esigenza di avere una casa di proprietà lontana dal caos cittadino e a contatto con la natura, dove poter non solo andare in vacanza, ma magari lavorare anche in smart working.

Che si tratti quindi di vacanze, o per i più lungimiranti, di un investimento immobiliare come una casa da affittare nei mesi estivi, è necessario rispondere alla fatidica domanda: dov’è più conveniente acquistare una casa vacanze?

Per poter fare la scelta giusta, ecco i dati emersi dal rapporto sugli immobili turistici di Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari) e della società di ricerche di mercato Nomisma.

La classifica: le sei città più costose d’Italia

Sicuramente l’Italia con le sue risorse naturali regala ai cittadini e soprattutto ai turisti, panorami ed esperienze uniche. Tra le mete più blasonate ce ne sono sei che risultano essere di extra-lusso per comprare una casa vacanza.

Per chi si sta domandando quali sono le città più costose ecco la classifica:

1. Cortina d’Ampezzo. La città conosciuta come la perla delle Dolomiti torna a essere la prima in classifica. È emerso infatti che la località turistica possiede i valori immobiliari più alti. I prezzi per metro quadrato hanno raggiunto i 13.500 euro.

2. Madonna di Campiglio e Forte dei Marmi. Le due città, che l’anno scorso ricoprivano il primo posto, condividono ex aequo il secondo, con prezzi che raggiungono i 13.000 euro.

3. Capri conquista il terzo posto del podio. Una delle isole campane più famose e gettonate possiede alti valori immobiliari, con prezzi che raggiungono i 12.000 euro.

4. Courmayeur. Località alpina in Valle d’Aosta. L’ambita meta di molti vip, ai piedi del Monte Bianco, presenta prezzi per un’abitazione nuova attorno agli 11.000 euro al metro quadro.

5. Santa Margherita Ligure. Al quinto posto troviamo una località marina in provincia di Genova. In questa città per l’acquisto di un’abitazione si raggiungono i 10.500 euro al metro quadro

Case vacanze: prezzi in media

Tralasciando le città più costose, il prezzo medio per acquistare una casa vacanza nelle città turistiche italiane si aggira intorno ai 2.730 euro per metro quadro commerciale.

La stima è stata elaborata dall’Osservatorio di Fimaa e Nomisma, che ha rilevato un aumento positivo del +3,1% rispetto all’anno scorso in piena pandemia. Per queste stime però occorre fare delle distinzioni tra le abitazioni top nuove e le abitazioni centrali usate, in quanto il valore cambia.

Top nuove: per le abitazioni top nuove locate in città turistiche i prezzi si attestano oltre i 3.700 euro al metro quadro. I prezzi stabiliti dai venditori infatti oscillano tra i 2.900 e 4.200 euro al metro quadro.

Abitazioni centrali usate: per le abitazioni usate i prezzi sono ancor più accessibili. Si parla infatti di valori medi che oscillano tra 2.110 e 3.160 euro

Infine se si vuole risparmiare ed essere lontani dal centro turistico abitato, bisogna guardare alle abitazioni periferiche, solitamente si richiedono in media 1.520 e 2.200 euro al metro quadro.

Case vacanze sul mare: le più care e dove conviene

Scegliere una casa sul mare per le vacanze è un’impresa tutt’altro che semplice. Infatti con i suoi 7.456 km di costa e 385 spiagge bandiera blu l’Italia offre una vasta scelta.

Se abbiamo visto Forte dei Marmi, Capri risultano essere le più blasonate e gettonate, insieme a Positano e Porto Cervo, che raggiungono come tetto massimo per le top nuove tra i 5.200-6.100 euro, si possono trovare città marittime molto economiche.

Tra le più economiche ritroviamo un’altra cittadina in provincia di Salerno (come Positano): Palinuro con prezzi che variano per le top nuove tra i 2.050-2.400 euro. A salire troviamo tra le più famose Porto Cesareo e Gallipoli in Puglia tra i 2.700-1.600 euro. Se vogliamo andare in Sicilia invece conviene assolutamente fare un salto a Lipari, in provincia di Messina, con prezzi per top nuove tra i 1.800-2.800 euro.

Case vacanze in montagna: le più care dove conviene

Le vacanze estive non sono sempre sinonimo di mare, anzi per gli amanti della montagna questo è il periodo adatto per fare trekking e ammirare il verde del luogo.

Come abbiamo già visto Cortina, Madonna di Campiglio e Courmayeur sono le mete più ambite e più costose. Se si vuole risparmiare invece bisogna scendere in Lombardia e giù per gli Appennini.

Infatti, la meta più economica dove poter acquistare una casa vacanza è senz’altro a Sondrio in Lombardia, con prezzi per le top nuove tra i 1.500-2.000 euro. Se si predilige invece l’Italia centrale sugli Appennini, magari con percorsi vicino ai laghi o in mezzo al bosco, sono raccomandate alcune località de L’Aquila come Pescocostanzo e Roccaraso con valori tra i 1.600-2.600 euro. Se si vuole visitare e andare in vacanza in Veneto la città più economica è Asiago con valori tra i 1.950-2.750 euro per le top nuove.

Rendimento di una casa vacanza

Il rendimento finale che una casa vacanza può avere a fine della stagione estiva varia molto a seconda delle strategie adottate.

Si stima che il maggior rendimento sia pari al 7,8% lordo equivalente al 4,7% netto, circa quindi il 5%. Se questo può essere il rendimento più alto quello più basso, sempre secondo statistiche, è pari all’1,3% al netto.

Il rendimento in realtà cambia molto a seconda, non solo della località, ma della gestione diretta dell’affitto - da parte del proprietario - o indiretta tramite intermediari e agenzie. In quest’ultimo caso il rendimento sarà sicuramente minore rispetto alla gestione diretta.