Amazon: Prime Day 2020 rimandato? Quando si farà e nuove date

Il Prime Day 2020 di Amazon è stato rimandato? L’ipotesi che circola in queste ore sembra ormai confermata: il coronavirus trova quindi una nuova vittima tra gli eventi cancellati in questo periodo, ovvero la giornata di sconti del colosso degli e-commerce, considerato da molti il Black Friday estivo.

A quando potrebbe essere rimandato e quali saranno le possibili future date del Prime Day 2020? Quest’anno l’evento potrebbe essere spostato, allineandosi ad altre manifestazioni estive ormai cancellate e favorendo il lento ritorno alla normalità, senza intaccare gli ordini di Amazon che potrebbero preferire beni di prima necessità ancora per molto tempo.

Il Prime Day 2020, secondo diverse fonti, sarebbe rimandato di ben 2 mesi se non essere cancellato del tutto per quest’anno. Ecco cosa sappiamo.

Prime Day 2020 rimandato per coronavirus: possibili nuove date

Le voci sono state riprese da Reuters e The Verge, ma per il momento Amazon non ha ancora messo l’ufficialità in merito.

Il Prime Day 2020 è però sempre più a rischio data anche il lento proseguire della situazione coronavirus in Italia e nel mondo. Gli articoli venduti nei giorni delle offerte speciali raggiungono infatti numeri davvero considerevoli: solo lo scarso anno si è arrivati a toccare oltre 200 milioni di ordini, un grandissimo sforzo (remunerativo) per i magazzini di Jeff Bezos che, in questo periodo, potrebbero non poter contenere un elevato numero di ordini come quello del Prime Day.

In primis le polemiche circa le condizioni di salute dei dipendenti, che hanno portato a diverse proteste, mentre l’altro fattore determinante potrebbe riguardare gli spostamenti limitati e la precedenza agli ordini di prima necessità (che potrebbe andare avanti ancora per un bel po’).

Per il momento il Prime Day 2020 è previsto per il 13-14 luglio, ma le ipotesi circa il suo possibile slittamento si rafforzano e vedono una nuova finestre di date a cavallo tra metà agosto e le prime settimane di settembre.

Uno spostamento importante, che andrebbe ad avvicinare le giornate degli sconti al Black Friday previsto alcuni mesi dopo. Il rinvio riguarderebbe l’Italia e tutti gli altri Paesi nel mondo toccati dalle offerte della piattaforma di Jeff Bezos.