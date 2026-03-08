8 marzo, cosa si festeggia davvero? Ecco perché è la festa delle donne

Ogni anno, quando arriva l’8 marzo, il copione sembra ripetersi identico: mimose regalate a iosa, cene tra amiche, auguri sui social e messaggi pieni di cuori gialli. La cosiddetta Festa della donna è diventata una ricorrenza quasi rituale, spesso ridotta a un gesto simbolico o a un’occasione commerciale. Ma dietro l’apparente leggerezza di questa giornata si nasconde una storia molto più complessa, fatta di lotte politiche, rivendicazioni sociali e battaglie per diritti che oggi sembrano scontati, ma che per lungo tempo non lo sono stati affatto.

Tanti, sbagliando, associano la giornata a una celebrazione generica della femminilità o a una semplice occasione per rendere omaggio alle donne della propria vita. In realtà, la ricorrenza nasce per tutt’altro motivo: ricordare il lungo e difficile percorso verso la parità di genere, che segue prospettive diverse in base all’angolo di mondo dove ci troviamo, e mantenere viva l’attenzione sulle discriminazioni che ancora oggi colpiscono centinaia di milioni di donne nel mondo.

Nessuna festa, quini. L’8 marzo non è altro che una data, un’occasione che invita a riflettere sulle conquiste ottenute - dal diritto di voto all’accesso al lavoro e alla contraccezione - ma anche sulle disuguaglianze che persistono nella nostra società. Ricordare e riflettere, in questo caso, non è mai abbastanza.

Festa delle donne? No, la Giornata internazionale della donna

L’8 marzo non è, in senso stretto, una Festa della donna. Il nome corretto della ricorrenza è Giornata internazionale dei diritti delle donne o, più semplicemente, Giornata internazionale della donna. La differenza non è solo terminologica: parlare di “festa” rischia di svuotare la ricorrenza del suo significato politico e storico, trasformando una giornata di riflessione e rivendicazione in una celebrazione troppo superficiale.

Oggi si ricorda la lotta per l’uguaglianza di genere e per il riconoscimento dei diritti economici, politici e sociali delle donne. Una celebrazione a livello globale, con manifestazioni, eventi pubblici, iniziative culturali e momenti di mobilitazione in moltissimi Paesi del mondo.

Le giornate internazionali, in generale, vengono istituite per mantenere viva la memoria di eventi significativi e sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni ancora aperte. L’8 marzo risponde esattamente a questo obiettivo: ricordare le conquiste ottenute dalle donne nel corso della storia e, allo stesso tempo, evidenziare le disuguaglianze che continuano a esistere.

Con il passare degli anni, però, il significato originario della ricorrenza è stato in parte semplificato o trasformato. Regalare mimose o fare gli auguri è diventata una consuetudine diffusa, soprattutto in Italia, dove il fiore è stato scelto come simbolo della giornata per la sua fioritura a inizio marzo e per il costo contenuto. Quando regali una mimosa o invii un messaggio, quindi, non dimenticare il senso più profondo della ricorrenza.

8 marzo, le origini della Giornata internazionale della donna

Le origini dell’8 marzo sono spesso raccontate attraverso una narrazione semplificata, che collega la ricorrenza a un tragico incendio avvenuto in una fabbrica tessile di New York. Per anni si è diffusa l’idea che la giornata commemorasse la morte di centinaia di operaie rimaste intrappolate in un incendio l’8 marzo 1908 nella fabbrica “Cotton”. In realtà, questa versione non corrisponde ai fatti storici: la fabbrica non è mai esistita e l’episodio viene spesso confuso con un altro evento realmente accaduto.

Il riferimento storico più vicino è infatti l’incendio della Triangle Shirtwaist Company, avvenuto a New York il 25 marzo 1911. Si trattò di uno dei più gravi incidenti industriali della storia della città: morirono 146 persone, tra cui 123 donne, molte delle quali immigrate italiane ed ebree. Le condizioni di lavoro estremamente precarie, le uscite di sicurezza bloccate e l’assenza di tutele per i lavoratori trasformarono quella tragedia in un simbolo delle battaglie per i diritti sul lavoro.

Nonostante la sua importanza nel dibattito pubblico, però, l’incendio della Triangle non rappresenta l’origine diretta dell’8 marzo. Questa giornata nasce da un lungo percorso di affermazione dei diritti economici, politici e sociali delle donne, un cammino che, ancora oggi, non può dirsi concluso. La diffusione di versioni errate o semplificate sulla sua origine non è casuale, ma riflette la difficoltà storica di riconoscere le lotte femminili nella loro complessità.

Perché si «festeggia» l’8 marzo? Il significato della data

Se le origini della ricorrenza sono legate alle mobilitazioni dei movimenti femminili, la scelta della data dell’8 marzo ha una storia specifica e simbolica.

Un primo passaggio importante avvenne nel 1907, durante il VII Congresso della Seconda Internazionale socialista a Stoccarda, dove si discusse della questione femminile e del suffragio universale. Pochi giorni dopo, durante la Conferenza internazionale delle donne socialiste, venne istituito un ufficio di coordinamento delle organizzazioni femminili socialiste, guidato dalla dirigente tedesca Clara Zetkin.

Nel 1908 negli Stati Uniti il movimento socialista organizzò una grande conferenza a Chicago, dedicata allo sfruttamento delle operaie, alla discriminazione sessuale e al diritto di voto. L’evento passò alla storia come “Woman’s Day”. L’anno successivo, il Partito socialista americano decise di organizzare una giornata nazionale dedicata alle donne: la prima si svolse il 23 febbraio 1909.

Nel 1910, durante la Conferenza internazionale delle donne socialiste a Copenaghen, venne proposta l’istituzione di una giornata internazionale dedicata ai diritti delle donne. Nei primi anni, tuttavia, la ricorrenza non aveva ancora una data fissa e veniva celebrata in giorni diversi nei vari Paesi.

L’evento che contribuì in modo decisivo a consolidare la data dell’8 marzo fu la protesta delle lavoratrici di San Pietroburgo nel 1917. In piena Prima guerra mondiale, migliaia di donne scesero in piazza chiedendo “pane e pace” e la fine del conflitto. Lo sciopero ebbe un impatto enorme: pochi giorni dopo lo zar abdicò e il governo provvisorio concesse alle donne il diritto di voto.

Nel 1921, durante la Seconda conferenza internazionale delle donne comuniste a Mosca, venne deciso di celebrare ogni anno proprio l’8 marzo come Giornata internazionale dell’operaia. Da quel momento la data iniziò a diffondersi progressivamente in molti Paesi, diventando uno dei simboli delle lotte femminili nel mondo.

L’8 marzo in Italia: le tappe decisive per i diritti delle donne

In Italia, la Giornata della donna è stata ufficialmente istituita nel 1946 grazie all’iniziativa dell’Unione Donne Italiane (UDI). Due anni dopo, venne scelto il fiore della mimosa come simbolo della ricorrenza, per la sua reperibilità e il basso costo. Con la crescita del movimento femminista, l’8 marzo 1972 fu segnato da una grande manifestazione a Roma, che rivendicava il diritto all’aborto e altri diritti fondamentali per le donne.

Cinque anni dopo, l’ONU ha riconosciuto l’8 marzo come Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale.

Con un po’ di storia è più facile capire a cosa serve questa giornata, ricordando le lotte fatte per ottenere diritti che dovrebbero essere riconosciuti a ogni essere umano, che oggi sembrano scontati. Basti pensare che oltre al diritto all’aborto, anche l’utilizzo della pillola concezionale ha richiesto un lungo e duro percorso.

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Cosa si dovrebbe festeggiare davvero e perché l’8 marzo è importante ancora oggi

L’8 marzo non è solo una ricorrenza storica. È soprattutto un momento per interrogarsi sul presente. Se molte delle conquiste ottenute dalle donne nel corso del Novecento - dal diritto di voto all’accesso alla contraccezione - sembrano oggi parte integrante delle democrazie moderne, la piena uguaglianza di genere è ancora lontana dall’essere raggiunta.

La discriminazione di genere continua a manifestarsi in molti ambiti della vita sociale: dal lavoro alla politica, dall’accesso alle risorse economiche alla sicurezza personale. Il divario salariale, la scarsa rappresentanza femminile nei ruoli decisionali e la precarietà lavorativa sono problemi ancora diffusi in molti Paesi, inclusa l’Italia, che resta tra gli ultimi nell’Unione Europea per occupazione femminile.

Ancora più drammatico è il tema della violenza di genere, una delle violazioni dei diritti umani più diffuse al mondo. Secondo i dati citati da Amnesty International e dalle statistiche UNIFEM, nel mondo una donna su tre subisce nel corso della propria vita una forma di violenza fisica, sessuale o psicologica.

Gli studi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità indicano inoltre che la violenza domestica rappresenta una delle principali cause di morte o di gravi lesioni per le donne tra i 16 e i 44 anni, con un impatto superiore a quello di malattie come il cancro o a quello degli incidenti stradali.

A queste forme di violenza si aggiungono fenomeni come la tratta di esseri umani, i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali femminili e gli stupri di guerra. Si stima che circa 130 milioni di donne nel mondo abbiano subito mutilazioni genitali e che ogni anno milioni di donne e bambine siano vittime di traffico internazionale per sfruttamento sessuale o matrimonio forzato.

Una realtà drammatica ancora oggi. L’8 marzo non dovrebbe essere solo una giornata simbolica, ma un momento di mobilitazione e consapevolezza collettiva. È anche per questo che in molte città è diventato un giorno di sciopero e di manifestazioni pubbliche. Un modo per ribadire che la parità non è solo un principio astratto, ma una questione concreta che riguarda il lavoro, la libertà personale, la sicurezza e la dignità delle donne.

Perché, al di là delle mimose e degli auguri, il vero significato dell’8 marzo resta lo stesso di oltre un secolo fa: ricordare che i diritti non sono mai concessi una volta per tutte, ma sono il risultato di lotte collettive che devono essere difese ogni giorno.