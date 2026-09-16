I 50 Paesi più sicuri al mondo nel 2026. Dov’è l’Italia?

Quali sono i luoghi del mondo più pacifici e sicuri? Anche quest’anno, a rispondere alla domanda c’è il Global Peace Index elaborato dall’Institute for Economics and Peace
Nel 2026 la geografia della sicurezza si è fatta più netta e più ingiusta. Mentre la spesa militare globale tocca il record di 2.900 miliardi di dollari e i conflitti statali attivi salgono a 61, il numero più alto dalla fine della Seconda guerra mondiale, esiste ancora un gruppo ristretto di Stati in cui camminare da soli di notte, lasciare la bicicletta senza catena o contare sulle istituzioni resta la normalità.
A misurare questa distanza è il Global Peace Index (GPI) 2026, giunto alla ventesima edizione ed elaborato dall’Institute for Economics and Peace. L’indice classifica 163 Stati e territori indipendenti, pari al 99,7% della popolazione mondiale, e restituisce un quadro in peggioramento per il dodicesimo anno consecutivo: la pace media globale è scesa dello 0,7%, con 99 Paesi in peggioramento e solo 62 in miglioramento.
Ma quali sono, in questo scenario, i Paesi più sicuri al mondo? E soprattutto: dove si colloca l’Italia? Ecco la classifica completa delle prime 50 posizioni, con l’analisi dei fattori che spingono in alto alcuni Stati e ne schiacciano altri in fondo alla graduatoria.
Global Peace Index 2026: come funziona la classifica dei Paesi più sicuri
Il GPI non misura soltanto la criminalità. L’indice si basa su 23 indicatori qualitativi e quantitativi raccolti da fonti indipendenti e organizzati in tre domini:
- sicurezza e protezione sociale (omicidi, criminalità violenta, percezione di insicurezza, instabilità politica, manifestazioni violente, rifugiati e sfollati);
- conflitti interni e internazionali in corso (numero di conflitti combattuti, morti da conflitto interno ed esterno, relazioni con i Paesi confinanti);
- grado di militarizzazione (spesa militare in rapporto al Pil, importazioni ed esportazioni di armi, personale delle forze armate, armamenti nucleari e pesanti, contributi al peacekeeping ONU).
Il punteggio va da 1 a 5: più il valore è basso, più il Paese è pacifico. Un dettaglio metodologico decisivo per leggere l’edizione 2026: la maggior parte degli indicatori si chiude a dicembre 2025, mentre solo alcuni, come le relazioni con i Paesi confinanti, arrivano a marzo 2026. L’impatto della guerra in Iran, iniziata alla fine di febbraio 2026, è quindi solo parzialmente riflesso in questa classifica.
I 50 Paesi più sicuri al mondo nel 2026: la classifica completa
Di seguito le prime 50 posizioni del Global Peace Index 2026, con il punteggio complessivo e la regione di appartenenza secondo la ripartizione IEP.
|Posizione
|Paese
|Punteggio GPI 2026
|Regione GPI
|1
|Islanda
|1,161
|Europa occidentale e centrale
|2
|Nuova Zelanda
|1,343
|Asia-Pacifico
|3
|Svizzera
|1,363
|Europa occidentale e centrale
|4
|Slovenia
|1,369
|Europa occidentale e centrale
|5
|Irlanda
|1,371
|Europa occidentale e centrale
|6
|Austria
|1,421
|Europa occidentale e centrale
|7
|Portogallo
|1,427
|Europa occidentale e centrale
|8
|Singapore
|1,435
|Asia-Pacifico
|9
|Finlandia
|1,478
|Europa occidentale e centrale
|10
|Giappone
|1,489
|Asia-Pacifico
|11
|Danimarca
|1,504
|Europa occidentale e centrale
|12
|Malesia
|1,513
|Asia-Pacifico
|13
|Repubblica Ceca
|1,517
|Europa occidentale e centrale
|14
|Canada
|1,525
|Nord e Centro America
|15
|Ungheria
|1,538
|Europa occidentale e centrale
|16
|Bhutan
|1,546
|Asia meridionale
|17
|Paesi Bassi
|1,566
|Europa occidentale e centrale
|18
|Mauritius
|1,586
|Africa subsahariana
|19
|Lettonia
|1,589
|Europa occidentale e centrale
|20
|Australia
|1,602
|Asia-Pacifico
|21
|Belgio
|1,608
|Europa occidentale e centrale
|22
|Polonia
|1,615
|Europa occidentale e centrale
|23
|Croazia
|1,619
|Europa occidentale e centrale
|24
|Lituania
|1,620
|Europa occidentale e centrale
|25
|Estonia
|1,623
|Europa occidentale e centrale
|26
|Bulgaria
|1,628
|Europa orientale e Asia centrale
|27
|Spagna
|1,654
|Europa occidentale e centrale
|28
|Germania
|1,657
|Europa occidentale e centrale
|29
|Slovacchia
|1,661
|Europa occidentale e centrale
|30
|Montenegro
|1,672
|Europa occidentale e centrale
|31
|Qatar
|1,676
|Medio Oriente e Nord Africa
|32
|Timor Est
|1,681
|Asia-Pacifico
|33
|Norvegia
|1,688
|Europa occidentale e centrale
|34
|Mongolia
|1,692
|Asia-Pacifico
|35
|Italia
|1,712
|Europa occidentale e centrale
|36
|Albania
|1,725
|Europa occidentale e centrale
|37
|Uzbekistan
|1,726
|Europa orientale e Asia centrale
|38
|Guinea Equatoriale
|1,729
|Africa subsahariana
|39
|Regno Unito
|1,730
|Europa occidentale e centrale
|40
|Svezia
|1,732
|Europa occidentale e centrale
|41
|Vietnam
|1,738
|Asia-Pacifico
|42
|Taiwan
|1,751
|Asia-Pacifico
|43
|Uruguay
|1,754
|Sud America
|44
|Kazakhstan
|1,771
|Europa orientale e Asia centrale
|45
|Romania
|1,788
|Europa orientale e Asia centrale
|46
|Macedonia del Nord
|1,792
|Europa occidentale e centrale
|47
|Tagikistan
|1,799
|Europa orientale e Asia centrale
|48
|Bosnia ed Erzegovina
|1,810
|Europa occidentale e centrale
|49
|Kuwait
|1,813
|Medio Oriente e Nord Africa
|50
|Botswana
|1,823
|Africa subsahariana
Cosa dice davvero la top 50: geografia, neutralità e tenuta politica
La prima evidenza è di natura geografica. 28 delle 50 posizioni sono occupate da Paesi dell’Europa occidentale e centrale, che con un punteggio medio di 1,632 resta la regione più pacifica del pianeta e piazza 28 dei suoi 33 Stati nella metà alta assoluta della classifica. Seguono l’Asia-Pacifico con 9 presenze e l’Europa orientale e Asia centrale con 5. Solo tre Paesi africani (Mauritius, Guinea Equatoriale e Botswana), due mediorientali (Qatar e Kuwait) e un singolo rappresentante per Asia meridionale (Bhutan), Nord America (Canada) e Sud America (Uruguay) riescono a entrare tra i Paesi più sicuri al mondo.
La seconda variabile è la scarsa militarizzazione. L’Islanda, prima per il diciannovesimo anno consecutivo con 1,161 e con un distacco ampio sul resto della classifica, non dispone di un esercito permanente: il rapporto attribuisce la sua posizione all’assenza di forze armate, a tassi di criminalità bassissimi e a una forte coesione sociale. Nell’ultimo anno è migliorata del 2%, con un progresso del 42,9% sull’indicatore delle manifestazioni violente. Lo stesso principio vale per la Svizzera (terza), per l’Austria (sesta) e per l’Irlanda (quinta), Stati la cui neutralità o non appartenenza alle alleanze militari abbassa strutturalmente il punteggio sul dominio della militarizzazione.
La terza variabile è l’isolamento geografico. La Nuova Zelanda, seconda con 1,343 e prima dell’intera area Asia-Pacifico, registra il punteggio più basso della sua regione sul dominio dei conflitti in corso e migliora del 3,3% sulla militarizzazione grazie alla riduzione delle importazioni di armi. Discorso analogo per Giappone (decimo, in miglioramento dell’1,5%) e Australia (ventesima).
La quarta variabile, la più volatile, è la tenuta politica interna. Lo dimostra il caso della Polonia, che firma il più grande miglioramento mondiale dell’edizione 2026: punteggio migliorato del 9,1% e balzo di 23 posizioni, dal 45° al 22° posto, il migliore della sua storia nell’indice. A trainarla è il dominio dei conflitti in corso, migliorato del 17,5%, con un progresso del 33,3% sulle relazioni con i Paesi confinanti dopo il Trattato di cooperazione rafforzata firmato con la Francia nel maggio 2025. Sul fronte opposto, Varsavia peggiora del 3,6% sulla militarizzazione, con le importazioni di armi in crescita del 31,8%: è oggi il principale importatore di armamenti della NATO, con una spesa per la difesa stimata al 4,5% del Pil nel 2025.
Pace vs corsa al riarmo: l’evoluzione possibile
Ed è proprio la corsa al riarmo il grande fattore di rischio per il vertice della classifica. Nell’ultimo anno 97 Paesi hanno aumentato la spesa militare in rapporto al Pil e oltre un terzo del peggioramento globale su questo indicatore è concentrato in Europa occidentale e centrale, dove i Paesi NATO hanno alzato la spesa di circa il 20% in termini reali nel 2025, impegnandosi al vertice dell’Aia a raggiungere il 5% del Pil entro il 2035.
Non a caso, tra le maggiori flessioni della regione figurano Belgio (ventunesimo, punteggio peggiorato del 4,8% per effetto di una militarizzazione in calo del 10,9%) e Germania (ventottesima, con la sicurezza sociale peggiorata dell’8,3%).
Dov’è l’Italia nella classifica dei Paesi più sicuri al mondo
L’Italia si colloca al 35° posto del Global Peace Index 2026 con un punteggio di 1,712, ventitreesima tra i 33 Paesi dell’Europa occidentale e centrale. Davanti a noi restano Spagna (27ª) e Germania (28ª), mentre alle nostre spalle si trovano Regno Unito (39°), Svezia (40ª) e soprattutto la Francia, ultima della regione al 99° posto e penalizzata da criminalità interna e percezione di insicurezza.
Il vero campanello d’allarme, però, è di natura economica e riguarda il peso specifico del Paese. Tra il 1995 e il 2023 la quota italiana sul Pil globale è scesa del 42%, passando dal 3,8% al 2,2%: un arretramento che il rapporto inserisce nella cornice della cosiddetta Great Fragmentation, cioè il declino dell’influenza delle grandi potenze europee a vantaggio delle medie potenze emergenti.
Chi rimane fuori? I Paesi meno sicuri al mondo
In fondo alla graduatoria la Russia resta il Paese meno pacifico al mondo con 3,367, nonostante un miglioramento dello 0,7% dovuto al calo delle morti da conflitto interno. A pesare è la militarizzazione, peggiorata del 5,8%: la spesa militare 2025 è stimata in 15.500 miliardi di rubli, poco più di 190 miliardi di dollari, pari al 7,2% del Pil.
Chiudono la classifica insieme a Mosca il Sudan (162°), la Repubblica Democratica del Congo (161°), l’Ucraina (160°) e Israele (159°). Kiev registra il miglioramento più ampio della sua regione, con il punteggio in progresso del 3,6%, ma resta terzultima: la spesa militare ucraina ha raggiunto il 40% del Pil, il carico più alto dell’intero indice.
Sul fronte mediorientale, la Palestina si colloca al 148° posto con 2,877, in peggioramento. Israele migliora del 2,6% grazie al calo delle manifestazioni violente e dell’instabilità politica, dopo la tregua del gennaio 2025, rotta a marzo, e il secondo cessate il fuoco dell’ottobre 2025 mediato dagli Stati Uniti: un accordo che il rapporto definisce fragile, con oltre 2.000 violazioni documentate fino a marzo 2026.
Il dato “più politico” riguarda però gli Stati Uniti, precipitati al 134° posto con 2,535 e un punteggio peggiorato del 4%. L’indicatore dell’instabilità politica crolla del 38,5%, la peggiore variazione annuale mai registrata dall’indice per Washington, mentre le manifestazioni violente peggiorano del 37,5% e l’impatto del terrorismo del 16,2%. La violenza politica negli Stati Uniti ha raggiunto il livello più alto dagli anni Settanta e l’85% degli americani ritiene che stia aumentando.
Argomenti