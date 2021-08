Anche settembre è un buon mese per andare in vacanza; anzi, per molti versi è addirittura preferibile ai mesi di luglio e agosto.

Infatti, non solo settembre è sempre un mese più economico per risparmiare per le vacanze rispetto alla piena estate, ma il clima è anche più mite e, sembrerà scontato, questo aspetto non è affatto da sottovalutare dato il caldo di agosto.

Tra l’altro, anche a settembre in Italia è possibile fare il bagno al mare senza soffrire di temperature fredde e tendenti all’autunno: ecco 5 posti dove andare in vacanza a settembre.

Cinque Terre, Liguria

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha sempre il suo fascino, in ogni stagione. Nei luoghi tra Corniglia, Manarola, Vernazza, Monterosso al Mare e Riomaggiore anche a settembre si può godere di escursioni in mezzo alla natura o una vacanza al mare in pieno relax.

Questa meta può essere ambita sia per chi ha a disposizione solo un weekend, sia per un’intera settimana, dato che offre davvero molte possibilità. In Liguria, tra l’altro, c’è un posto chiamato Camogli a San Fruttuoso che vale davvero la pena visitare, sia per chi è amante del trekking, sia per chi semplicemente desidera trascorrere del tempo al mare.

Lago di Roncone, Trentino Alto Adige

Una meta per gli amanti della montagna, quella del Lago di Roncone. Ci troviamo un po’ più su del Lago di Garda, in un piccolo gioiello naturale ben attrezzato per l’ospitalità e immerso nel verde sperduto delle montagne del Trentino.

Si tratta di una meta che può essere frequentata non solo dagli amanti della montagna e dell’escursionismo, ma anche da chi ama la bicicletta. Infatti, di fianco al lago passa una lunga pista ciclabile che porta fino ai grandi passi. Ad aumentare il divertimento e l’avventura, è possibile anche noleggiare un kayak o una canoa, mentre per i meno impavidi ci sono a disposizione campi da calcio e volley.

Sabaudia, Lazio

Sabaudia è una località di mare in Provincia di Latina che ha conosciuto una forte crescita negli ultimi anni a causa della sua posizione strategica. Infatti, Sabaudia non è molto lontana da Roma, ma presenta un mare pulito e frequentato da molte persone famose.

Sul lungomare è possibile trovare diverse spiagge libere e anche stabilimenti e la location è famosa per il canottaggio internazionale. Si tratta di una meta laziale molto frequentata, che durante il mese di settembre rappresenta un’ottima meta per chi vuole trovare prezzi scontati.

Amalfi, Campania

Amalfi, nella Costiera Amalfitana è Patrimonio Mondiale dell’Unesco ed è apprezzabile di più in settembre che in agosto. Questo non solo per le temperature più miti rispetto a come si presentano quelle dell’alta stagione estiva, ma anche perché settembre è un mese ideale per partecipare ai trekking organizzati.

Amalfi, infatti, presenta diversi sentieri panoramici, come il Sentiero degli Dèi, che regala scorci di mare davvero indimenticabili. Tra l’altro, Napoli è spesso abbinata al tour. La Costiera Amalfitana viene spesso visitata proprio in concomitanza con un passaggio per Napoli, dove - inutile dirlo - pizza, cibo e pesce sono tappe immancabili per ogni turista.

Salento, Puglia

Il Salento non ha bisogno di presentazioni. Tra le spiagge più belle anche durante il mese di settembre, si segnalano la Baia dei Turchi, Porto Cesareo per gli amanti dei fondali bassi e del tutto cristallini, Porto Selvaggio, Punta Prosciutto e Pescoluse.

Non bisogna dimenticare gli eventi musicali e le feste tipiche del Salento, che non si svolgono solo in agosto, ma perdurano anche per il mese di settembre. Il Salento, tra l’altro, è uno dei viaggi più economici che si possano affrontare. Per di più, a settembre i prezzi saranno decisamente più bassi di quelli di agosto.