5 oggetti che non dovresti mai comprare in un negozio dell’usato

Per chi li ama, visitare un negozio dell’usato è come entrare in un mondo magico fatto di tantissime possibilità, dove ogni oggetto sembra avere una storia da raccontare e un potenziale nascosto. Ma tra scaffali e bancarelle piene di oggetti curiosi, si nascondono anche acquisti poco saggi. Non tutto, infatti, si rivela il grande affare che può inizialmente sembrare: ci sono articoli che potrebbero solo riempire spazio o addirittura diventare un peso. Per chi vuole evitare brutte sorprese, ecco una guida su cosa lasciare sugli scaffali la prossima volta che entri in un negozio di seconda mano.

Pezzi da “ristrutturare”

Le sedie da riverniciare, le lampade incomplete o i tavoli traballanti possono attirare l’attenzione di chi ama l’idea di personalizzare e riportare in vita un oggetto. Tuttavia, queste “piccole sfide” nascondono spesso delle insidie:

Se non sei un esperto di fai-da-te, il consiglio è di lasciar perdere questi pezzi.

suggerisce Ellie Christopher, interior designer. Questi progetti di restauro possono richiedere più tempo e denaro di quanto si immagini all’inizio, trasformandosi da piccola impresa creativa a un lavoro impegnativo. E, troppo spesso, questi oggetti finiscono per rimanere abbandonati in qualche angolo, occupando spazio senza mai essere completati.

Oggetti troppo costosi

Uno dei grandi vantaggi dello shopping di seconda mano è, ovviamente, il risparmio. Tuttavia, non è raro imbattersi in prezzi eccessivi anche nei negozi dell’usato, spesso dovuti a valutazioni frettolose o addirittura a confronti con inserzioni online gonfiate: “Prima di lasciarti conquistare da un’etichetta suggerisce, verifica sempre il reale valore dell’articolo che hai davanti”, suggerisce Hailey Covington, fondatrice di “Gulf Coast Grandmillennial”.

Gli oggetti etichettati come “antiquariato” non sempre hanno un valore autentico e spesso questo termine viene usato in modo improprio per giustificarne il prezzo elevato. Spendere per qualcosa solo perché sembra vintage o prezioso, senza fare le dovute ricerche, rischia di trasformarsi in una spesa inutile e deludente.

Mobili imbottiti

Divani, poltrone e sedie imbottite possono sembrare delle ottime occasioni nei negozi dell’usato, ma in realtà sono tra gli articoli più rischiosi da acquistare. Il rivestimento e la ristrutturazione di questi mobili richiedono abilità specifiche e materiali di qualità, trasformando il tutto in un progetto impegnativo e costoso, ben lontano dal fai-da-te: “Il rivestimento è un lavoro che va lasciato ai professionisti”, spiega Audra Samnotra, esperta di decorazione d’interni, aggiungendo che, tra manodopera e materiali, il costo potrebbe addirittura superare quello di un nuovo acquisto. Gli arredi imbottiti usati, dunque, conviene portarli a casa solo se sono in condizioni eccellenti o hanno un valore speciale. Diversamente, rischiano di diventare solo un peso, sia per il portafoglio che per lo spazio in casa.

Oggetti con che hanno un cattivo odore

Questo è un dettaglio al quale in pochi pensano, ma un cattivo odore può nascondere problemi ben più seri, come muffa, infiltrazioni o persino la presenza di sostanze chimiche difficili da eliminare.

Se un odore persistente resiste a un bagno di sole e a una spruzzata di deodorante per tessuti, è probabile che non si tratti solo di un problema superficiale.

In questi casi, rimuovere del tutto il cattivo odore può richiedere trattamenti speciali e spesso costosi, che coinvolgono l’uso di prodotti specifici o persino la sostituzione di materiali interni. E, nonostante tutto questo, l’odore potrebbe non sparire mai completamente. Quando si tratta di mobili e oggetti che non profumano di fresco, quindi, il rischio di un acquisto sbagliato è alto: meglio lasciarli dov’erano.

Oggetti che non ti piacciono davvero

Non esistono oggetti inutili, ma esistono oggetti che per noi non sono adatti e finiremo per non usare mai. Spesso si compra qualcosa solo perché il prezzo è basso, ma questo comportamento può portare a collezionare oggetti che, alla fine, non verranno mai utilizzati o apprezzati. Covington consiglia di non cedere a questi impulsi:

Acquista solo ciò che ti emoziona davvero e che immagini di usare nella tua casa.

In verità, riempirsi di articoli che non si amano finisce solo per creare confusione e inutili accumuli. Ricorda: fare acquisti in un negozio dell’usato può essere un’esperienza divertente e soprattutto sostenibile, ma solo se si sceglie con attenzione. Cerca di evitare questi oggetti rischiosi e di affidarti sempre al tuo istinto e al tuo gusto, ma con raziocinio. In questo modo, potrai portarti a casa solo ciò che davvero aggiungerà valore e personalità ai tuoi spazi, senza intoppi o spese extra inaspettate.