3 motivi per cui dovresti cancellare tutte le app sulla tua smart TV

Sin dal momento del loro esordio sul mercato, le Smart TV hanno saputo conquistare milioni di consumatori in tutto il mondo. Si tratta di dispositivi tech che, a differenza dei televisori tradizionali, offrono la possibilità di connettersi a internet tramite Wi-Fi o cavo ethernet. Qual è il vantaggio principale? Poter scaricare tutte le applicazioni di cui si ha bisogno: da Netflix a Prime Video, passando per DAZN, YouTube, Twitch e via dicendo.

Quello che in pochi sanno è che non sempre avere decine di app installate su questi dispositivi è la scelta migliore da fare. Ma anzi, ci sono ben 3 motivi per cui dovresti valutare la possibilità di cancellarle tutte oggi stesso. Non temere, esistono alternative valide per continuare a vedere tutto ciò di cui hai voglia comodamente dal tuo telecomando.

Smart TV, 3 motivi per cui dovresti cancellare le app Per quanto all’apparenza innocue e legate al solo intrattenimento del consumatore, in realtà le app per Smart TV nascondono alcuni segreti che potrebbero spingerti a volerle cancellare subito. Come segnalato da diversi team di esperti, ce ne sono 3 che devi conoscere: Condivisione dei dati : prima di iniziare ad utilizzare un’app, ti viene quasi sempre chiesto di accettare i termini e le condizioni d’uso. Cosa vuol dire? Che dai il consenso al produttore di registrare le tue abitudini. Soprattutto le TV meno costose ammortizzano i prezzi attraverso l’acquisizione e la conseguente vendita dei dati;

: prima di iniziare ad utilizzare un’app, ti viene quasi sempre chiesto di accettare i termini e le condizioni d’uso. Cosa vuol dire? Che dai il consenso al produttore di registrare le tue abitudini. Soprattutto le TV meno costose ammortizzano i prezzi attraverso l’acquisizione e la conseguente vendita dei dati; Esperienza più lenta : se hai una TV ormai datata e con un processo di elaborazione vittima di lag e blocchi, anche l’uso delle app potrebbe risentirne. Questo perché gli aggiornamenti software delle Smart TV vengono rilasciati molto più di rado rispetto ad altri dispositivi;

: se hai una TV ormai datata e con un processo di elaborazione vittima di lag e blocchi, anche l’uso delle app potrebbe risentirne. Questo perché gli aggiornamenti software delle Smart TV vengono rilasciati molto più di rado rispetto ad altri dispositivi; Poca assistenza: tutte le app integrate dei televisori di ultima generazione sono rese disponibili di default dai sistemi operativi come WebOS o Android TV. Sono tutte piattaforme che impiegano diverso tempo ad aggiornarsi e, in molti casi, non sono nemmeno veri software ma collegamenti a siti web creati come fossero app.