5 modi facili per guadagnare grazie alle pulizie di primavera

Il cambio dell’ora ha ufficialmente sancito l’inizio della bella stagione. Ma per molti è arrivato uno dei momenti più faticosi dell’anno: quello delle pulizie di primavera. Purtroppo non possiamo più rimandare. Dobbiamo togliere maglioni e vestiti pesanti e fare spazio a t-shirt e capi estivi. E nel frattempo pulire mobili, armadi e cassetti.

Una vera fatica che potremmo trasformare in una piccola fonte di guadagno. Come? Vendendo quello che non usiamo più in uno dei 5 migliori siti per vendere l’usato.

5 – Preloved Preloved è un portale di compravendita inglese che sta riscuotendo sempre più successo e che tratta oggetti di seconda mano di ogni tipo. Attivo addirittura dal 1998, oggi vanta una comunità di creatori e venditori sterminata e non ha costi di iscrizione. Se non riusciamo a vendere i nostri oggetti sui portali italiani potremmo fare un tentativo.

4 – Libraccio Un altro tipo di oggetto che spunta fuori, irrimediabilmente, a ogni pulizia di primavera sono i libri usati. Tutti noi ne abbiamo decine e decine già letti che occupano spazio e accumulano polvere. Ma se abbiamo la tentazione di buttarli fermiamoci un attimo. Possiamo prima provare a rivenderli su portali specializzati come Libraccio.it. Libraccio è molto probabilmente il sito di scambio/vendita libri più noto e usato in Italia e tratta testi di ogni tipo che prima di essere acquistati vengono valutati dallo staff del portale. L’iscrizione è gratuita ma per iniziare a monetizzare dobbiamo incassare un minimo di 15 euro con i nostri libri.

3 – Vinted Nato ufficialmente nel 2008, Vinted è oggi uno dei siti più frequentati al mondo di chi vuole vendere o comprare oggetti usati. Sulla piattaforma è possibile vendere (o trovare) davvero di tutto, dall’abbigliamento ai libri, passando per gli oggetti per la casa, i mobili e i piccoli elettrodomestici. Il motivo di tutto questo successo globale? L’intero incasso ricavato dalla vendita va nelle tasche del venditore.

2 – MusicMagpie Dvd, musicassette, Cd, vinili. Sono oggetti passati di moda dopo l’arrivo delle piattaforme di servizi streaming. Questo non significa che non abbiano valore. Nonostante la rivoluzione nel consumo di contenuti, i vecchi supporti audio continuano a essere particolarmente ricercati da collezionisti o semplici appassionati. Se ne abbiamo molti e vogliamo provare a guadagnarci, uno dei siti migliori è MusicMagpie. Basta iscriversi e in pochi secondi avremo gratuitamente il prezzo di vendita per ogni oggetto. E sul portale è possibile vendere anche tecnologia, vecchi telefoni e giocattoli. leggi anche I vinili italiani più rari e ricercati dai collezionisti. Questi valgono più di 2.000 euro