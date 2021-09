5+1 film sull’11 settembre da vedere in streaming

Sono passati venti anni dagli attentati terroristici che hanno sconvolto gli Stati Uniti. Un evento che, come ne scrivono diversi storici, ha cambiato il corso della storia americana e, di conseguenza, anche quella del resto del mondo.

A vent’anni distanza ricordiamo ancora tutti cosa stavamo facendo nel momento esatto nel quale alla televisione passarono per la prima volta le immagini dello schianto degli aerei contro le Torri Gemelle. Simbolo di New York, simbolo americano, oggi più che mai sono un’architettura nostalgica. C’è un prima e c’è un dopo e basta guardare il cielo della Grande Mela per capirlo.

Ogni anno, quando si avvicina la fatidica data dell’11 settembre la programmazione televisiva ci ricorda la storia recente con film, documentari e programmi televisivi a tema. Anche quest’anno, in particolare quest’anno per il ventesimo anniversario degli eventi terroristici, ecco una lista di film e documentari scelti.

Quali film vedere sull’11 settembre?

In questa lista non solo troverete i cinque film scelti a tema 11 settembre con la trama, ma anche dove trovarli e quanto costano sulle rispettive piattaforme.

1. “9/11” - (su AppleTv+ a 0,99 €)

Cast: Whoopi Goldberg, Charlie Sheen, Wood Harris, Luis Guzmán, Olga Fonda, Gina Gershon etc.

Trama: 9/11 è un film corale, che inizia raccontando la vita dei suoi protagonisti prima dell’11 settembre. I cinque personaggi protagonisti si ritroveranno tutti insieme nell’ascensore di una delle due torri. Solo insieme possono tentare di sfuggire alle conseguenze dell’attentato, ovvero il crollo delle Torri Gemelle, che seguono in diretta grazie all’intervento di Metzie, interpretata da Whoopi Goldberg.

2. “La 25ª ora” (su AppleTv+ a 3,99 €)

Cast: Spike Lee (regista), Edward Norton, Philip Seymour Hoffman, Rosario Dawson etc.

Contenuto: non tratta direttamente la storia degli eventi dell’11 settembre, non come 9/11, ma immerge lo spettatore nella vita dopo l’11 settembre.

Trama: il protagonista è uno spacciatore che ha solo 25 ore per decidere del proprio destino. Il film è tratto dal romanzo di David Berioff e viene descritto come un film sulla disillusione dell’uomo e di un intero Paese post attentati e ormai al collasso morale.

3. “Vice - L’uomo nell’ombra” (su Youtube a 2,99€ o su Amazon Prime Video a 3,99€

Cast: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell etc.

Trama: “Vice - L’uomo nell’ombra” racconta la storia di un consigliere dietro le quinte capace di architettare e muovere i fili della politica degli Stati Uniti. Il protagonista, Dick Cheney interpretato da un magistrale Christian Bale, decise dell’invasione dell’Afghanistan dopo l’11 settembre.

4. “Turning Point” (in abbonamento su Netflix)

Genere: documentario di 5 episodi da un’ora che vogliono investigare e provocare sulle scelte politiche e le conseguenze sociali dell’azione americana in Afghanistan e dell’11 settembre.

Trama(tratta da Netflix): “Rigorosa serie che documenta gli attacchi terroristici del’11 settembre, dalla nascita di Al-Qaida negli anni ’80 alla risposta USA sul suolo americano e all’estero”.

5. “Remember Me” (in abbonamento su Netflix)

Cast: Robert Pattinson, Emilie de Ravin, Pierce Brosnan, Chris Cooper, Meghan Markle etc.

Trama: questo film non ha molto a che vedere con l’11 settembre, racconta però la vita, il normale svolgersi di una vicenda e l’irruento ingresso dell’11 settembre in questa. È un film drammatico che racconta la difficile convivenza famigliare e le conseguenze che il suicidio di un figlio hanno su matrimonio e vita del fratello.

+1 bonus: “11th Hour” (su Sky Atlantic e NOW)

Genere: un piccolo bonus che non è né un film né un documentario, ma un cortometraggio scritto e diretto da Jim Sheridan.

Trama: un racconto corale su temi come intolleranza e razzismo scatenati dalla rabbia dell’attentato e il tentativo, disperato, di trovare un colpevole.