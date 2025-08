5 azioni italiane da monitorare ad agosto 2025

Il rally di Piazza Affari sembra essersi esaurito. Il 1° agosto il Ftse Mib ha lasciato sul terreno oltre il 2%, completando un bearish engulfing disegnato nelle sedute precedenti. L’indice ha violato i 40.500 punti e, in caso di conferma del movimento correttivo, potrebbe scivolare verso l’area 39.000-38.500, dove passa il prossimo supporto rilevante. Il clima resta fragile, con volumi ridotti e nervosismo crescente su banche centrali, inflazione e scenari geopolitici.

Proprio dalla Bce è arrivata la doccia fredda. Nel meeting del 24 luglio, l’Eurotower ha lasciato invariati i tassi, così come ha fatto la Fed pochi giorni dopo. Ma a gelare i mercati è stato il tono delle parole di Christine Lagarde: la presidente ha messo in pausa il ciclo di tagli appena iniziato a giugno, lasciando intendere che a settembre non ci sarà alcun ulteriore allentamento. A confermare questa lettura sono arrivate anche le nuove previsioni degli analisti.

Barclays, ad esempio, ha rinviato al 2026 il secondo taglio precedentemente previsto per dicembre, mantenendo però l’outlook sul tasso finale: 1,5% per il tasso sui depositi, contro il 2% attuale. Ma è soprattutto la revisione di BNP Paribas a fare rumore: gli analisti francesi non vedono più alcun taglio all’orizzonte. Anzi, mettono in conto un possibile rialzo nel quarto trimestre 2026, complici la tenuta dell’economia europea e la speranza (poi concretizzata domenica 27 luglio) di un accordo sui dazi tra USA e UE. [...]