3 milioni di euro per le startup innovative con la Most Mobility Challenge

Il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile MOST, in collaborazione con Zest, lancia la seconda edizione della Most Mobility Challenge, un ambizioso programma di finanziamento, accelerazione e open innovation rivolto a startup italiane innovative attive nel settore della mobilità sostenibile.

L’iniziativa mette a disposizione 3 milioni di euro da distribuire a 15 startup selezionate, ciascuna delle quali potrà ricevere un contributo a fondo perduto fino a 200.000 euro e accedere a un percorso di accelerazione intensivo della durata di tre mesi.

L’obiettivo del progetto è chiaro: favorire la transizione ecologica e digitale della mobilità supportando idee imprenditoriali capaci di ridurre l’impatto ambientale, ottimizzare i processi e migliorare l’efficienza dei sistemi di trasporto.

Le soluzioni selezionate saranno valorizzate attraverso un programma strutturato che unisce supporto finanziario, mentoring tecnologico e occasioni concrete di networking con grandi imprese, centri di ricerca e investitori.

Chi può partecipare alla Most Mobility Challenge 2025 La Most Mobility Challenge 2025 è aperta a startup innovative italiane (anche in forma di team in via di costituzione) che propongano soluzioni nei seguenti ambiti della mobilità: smart mobility;

sustainable transport;

mobility-as-a-service;

infrastrutture intelligenti;

veicoli a zero emissioni;

altri temi affini alla transizione ecologica del settore.

Come candidarsi all’iniziativa Le candidature sono aperte fino a lunedì 19 maggio 2025 attraverso il sito ufficiale. Il processo di selezione prevede due fasi: inizialmente saranno individuate 50 semifinaliste, poi 30 finaliste che accederanno all’evento di premiazione del 25 giugno 2025, durante il quale saranno annunciate le 15 startup vincitrici. Una volta selezionate, le startup entreranno nel programma di accelerazione di tre mesi. Al termine del percorso, presenteranno i loro progetti innovativi durante un Investor Day dedicato, con l’opportunità di attrarre nuovi investimenti e partnership industriali. leggi anche Cos’è la sharing economy e come funziona l’economia condivisa

Un ecosistema al servizio della mobilità del futuro MOST è un ecosistema nazionale che riunisce 24 università, il CNR e 24 grandi imprese, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione nel settore strategico della mobilità. Come sottolinea Ferruccio Resta, presidente di MOST: Abbiamo raddoppiato il valore dei contributi rispetto alla prima edizione, confermando il nostro impegno verso soluzioni che possano incidere concretamente sul futuro del Paese. Un segnale forte della volontà di creare un sistema di supporto reale per le imprese emergenti. Marco Gay, presidente esecutivo di Zest, aggiunge: Questa iniziativa è un’occasione concreta per far incontrare startup, ricerca e industria, in un settore cruciale come la mobilità, dove l’innovazione può avere un impatto diretto sulla qualità della vita e sulla sostenibilità ambientale.