25 Aprile: Scurati è stato censurato dalla Rai? Partecipa al sondaggio

25 Aprile: Antonio Scurati è stato censurato dalla Rai? Questo è il sondaggio che Money.it vuole proporre ai suoi lettori viste le polemiche che stanno riguardando lo scrittore, la premier Giorgia Meloni e in generale tutta l’azienda di Viale Mazzini.

25 Aprile: Scurati è stato censurato dalla Rai? Di' la tua!

Tutto è nato dal fatto che Antonio Scurati non ha potuto leggere un suo monologo sul 25 aprile durante Che sarà, il programma di Rai Tre condotto da Serena Bortone che poi ha denunciato l’accaduto.

Subito si è gridato alla censura, con Giorgia Meloni che con un post su Facebook ha spiegato poi che la Rai avrebbe annullato la partecipazione per il compenso elevato - 1.800 euro - per un solo minuto di intervento, pubblicando poi il testo del monologo.

“La informo che quanto lei incautamente afferma, pur ignorando per sua stessa ammissione la verità, è falso sia per ciò che concerne il compenso sia per quel che riguarda l’entità dell’impegno - ha replicato Scurati con una lettera pubblicata da La Repubblica -. Io ho solo accolto l’invito di un programma della televisione pubblica a scrivere un monologo a un prezzo consensualmente pattuito con la stessa azienda dall’agenzia che mi rappresenta e perfettamente in linea con quello degli scrittori che mi hanno preceduto”.

La deputata Augusta Montaruli, esponente di FdI e componente della Vigilanza Rai, in un’intervista al Messaggero in qualche modo ha ammesso che sarebbe avvenuta una censura per motivi politici: “Un monologo contro la premier sulla tv pubblica sarebbe normale in un altro Paese?”.

I vertici Rai invece hanno confermato la tesi della premier, con l’ad Roberto Sergio che ha spiegato come Antonio Scurati non è stato vittima di una censura ma solo di “una burocrazia dannosa”.

Lo scopo di questo sondaggio, che ricordiamo non ha un valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo realizzato a campione, è quello di capire se per i lettori di Money.it lo scrittore Antonio Scurati sia stato censurato dalla Rai oppure no.

Rai ha censurato Scurati? Il sondaggio

Il sondaggio di Money.it sul caso riguardante Antonio Scurati arriva nel momento in cui è in corso un’autentica bufera in casa Rai, con diverse “teste” che potrebbero cadere a Viale Mazzini dopo le elezioni europee di giugno.

Sull’accaduto la versione di Giorgia Meloni è stata chiara: “In un’Italia piena di problemi, anche oggi la sinistra sta montando un caso. Stavolta è per una presunta censura a un monologo di Scurati per celebrare il 25 aprile. La sinistra grida al regime, la Rai risponde di essersi semplicemente rifiutata di pagare 1.800 euro (lo stipendio mensile di molti dipendenti) per un minuto di monologo”.

L’opposizione invece ha parlato di una vera e propria censura per non permettere allo scrittore di leggere il suo monologo sul 25 aprile, che in qualche modo avrebbe potuto interferire con la par condicio di questa campagna elettorale.

Per Meloni però non è stata una politica ma di costi, tanto da aver pubblicato poi lei stessa il monologo; le parole di Montaruli però farebbero pensare ad altro, ma censura o meno a uscire malissimo da tutta questa vicenda è ancora una volta la Rai.