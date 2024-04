18 posti da cui vedere la prossima eclissi solare totale (in programma tra soli 850 giorni)

La prossima eclissi solare totale è in programma tra soli 850 giorni, l’evento più atteso dopo la “Grande eclissi nordamericana” e che coinvolgerà l’Europa continentale. In particolare, l’evento avrà luogo mercoledì 12 agosto 2026, quando l’ombra lunare larga circa 300 km si muoverà sopra la Siberia, la Groenlandia, l’Islanda e la Spagna.

L’eclissi sarà visibile anche dall’Italia, ma soltanto in modo parziale. Le Regioni del Nord potranno godere di un oscuramento del 90% circa, che scenderà fino al 20% al Sud Italia. L’attesa non è troppa, considerando che la visibilità di un’eclissi solare totale non è spesso così ottimale, ma c’è ancora un po’ di tempo per scegliere una destinazione per godere al meglio dello spettacolo.

A questo proposito, Forbes ha selezionato i 18 posti migliori per vedere la prossima eclissi solare totale, tenendo conto ovviamente della visibilità, ma anche delle condizioni atmosferiche e delle peculiarità di ogni luogo. Il risultato è una lista di appetibili destinazioni per un viaggio, ricche di panorami suggestivi, che potranno far apprezzare l’eclissi per una lunga durata. Ecco quali sono e perché.

1) Scoresby Sund - Groenlandia

Al primo posto troviamo Scoresby Sund, un fiordo della Groenlandia, nonché il più grande del mondo grazie alla sua lunghezza di 350 km. Qui, l’eclissi solare totale avrà una durata di 1 minuto e 46 secondi, mentre le possibilità che il cielo sia nuvoloso si attestano per il momento intorno al 55%, una percentuale molto vantaggiosa tra le zone interessate dall’eclissi.

2) Faro dell’Isola di Grotta - Islanda

Tra i posti migliori da cui vedere l’eclissi solare c’è anche il Faro dell’Isola di Grotta, un isolotto islandese da cui l’oscuramento totale sarà visibile per 1 minuto e 1 secondo. Le probabilità di nuvole si aggirano intorno al 76%, ma si tratta di un rischio da prendere considerando che con un po’ di fortuna sarà visibile anche l’aurora boreale.

3) Vecchio faro di Akranes - Islanda

1 minuto e 90 secondi di eclissi solare totale al Vecchio faro di Akranes, che è di per sé una delle tappe più apprezzate nei viaggi in Islanda. Anche qui, le probabilità che il cielo sia coperto da nuvole si aggirano intorno al 76%.

4)Búðakirkja, penisola di Snæfellsnes - Islanda

La Búðakirkja, da noi conosciuta anche come la “Chiesa nera”, è appunto un edificio di culto prevalentemente nero e molto pittoresco all’ovest della penisola di Snæfellsnes, che regala uno splendido panorama. Per questo è una delle tappe preferite per l’aurora boreale. Qui, l’eclissi totale durerà 1 minuto e 56 secondi e c’è il 75% di probabilità di nuvole.

5) Gijón - Spagna

La prima destinazione spagnola è Gijón, un comune con meno di 300.000 abitanti sulla costa settentrionale della Spagna che offre bellezze naturali, architettoniche e culturali senza pari. Da qui, l’eclissi solare totale durerà 1 minuto e 45 secondi e ci sarà circa il 54% di probabilità di nuvole.

6) Guggenheim Museum Bilbao - Spagna

Il Guggenheim Museum Bilbao è una destinazione iconica, nonché custode di 250 opere d’arte contemporanea. A prescindere dal 58% di probabilità di pioggia, ci sarà poco tempo per vedere l’eclissi: l’oscuramento totale avrà una durata di 30 secondi.

7) Torre di Ercole, La Coruña - Spagna

La Torre di Ercole è un faro di costruzione romana (patrimonio dell’Unesco dal 2009) situata a La Coruña, una città dal gusto medievale da cui l’eclissi solare totale sarà visibile per 1 minuto e 15 secondi. Qui, ci sarà il 54% di probabilità di nuvole.

8) Palencia - Spagna

Palencia, come in genere tutta l’area di Castiglia e León sarà molto affollata in previsione dell’eclissi, dato che si prevedono cieli limpidi: le probabilità di nuove si aggirano intorno al 23%. L’oscuramento totale, oltretutto, sarà visibile per 1 minuto e 42 secondi.

9) Burgos - Spagna

Anche a Burgos si prevedono cieli tersi, con le probabilità di nuvole al 31%, e l’oscuramento totale visibile per 1 minuto e 44 secondi. Qui, oltre all’eclissi solare totale, si potrà visitare anche le bellezze del posto, prima fra tutte la Cattedrale della città.

10) Valladolid - Spagna

A Valladolid l’eclissi solare totale sarà visibile per 1 minuto e 28 secondi, ma attenzione a prenotare il viaggio con largo anticipo: le probabilità di cielo nuvoloso sono minime, soltanto il 19%. Anche questa meta è ricca di posti da visitare, tra cui il museo dedicato a Cristoforo Colombo.

11) Segovia - Spagna

Anche a Segovia le probabilità di avere nuvole si attestano al 19%, mentre l’eclissi solare totale durerà 54 secondi. Un posto che regalerà la possibilità di scattare foto indimenticabili, grazie ai 160 archi che compongono l’acquedotto romano della città, peraltro in un ottimo stato di conservazione.

12) Guadalajara - Spagna

A Guadalajara le probabilità di nuove scendono al 17% e l’eclissi solare totale sarà visibile per ben 1 minuto e 6 secondi. Anche qui, una ricchezza architettonica di tutto rispetto, rappresentata a pieno dal palazzo dell’Infantado.

13) Sigüenza - Spagna

A Sigüenza l’eclissi solare totale avrà una durata di 1 minuto e 30 secondi, ma le probabilità di avere un cielo nuvoloso si alzano al 21%. Il posto è stato dichiarato un complesso storico-artistico nel 1965, il che è tutto dire.

14) Parco naturale del Barranco del Río Dulce - Spagna

Il parco naturale del Barranco del Río Dulce è in ogni caso una meta da visitare, con formazioni naturali, fauna e cascate spettacolari. Oltretutto, da qui sarà possibile vedere l’eclissi solare totale per 1 minuto e 38 secondi e c’è solo il 21% di probabilità di nuvole.

15)Almazán - Spagna

Ad Almazán l’eclissi solare totale sarà visibile per 1 minuto e 44 secondi e le probabilità di nuvole si attestano intorno al 22%. Il comune spagnolo, con meno di 6.000 abitanti, si trova sulla riva del Duero e oltre al panorama offre anche spettacolari siti architettonici.

16) Alcañiz - Spagna

Il Comune di Alcañiz si trova nella comunità autonoma dell’Aragona, dove l’eclissi sarà visibile in modo totale per 1 minuto e 33 secondi e ci sono ottime probabilità di avere cieli limpidi, dato che le possibilità di nuove sono del 20%.

17) Maiorca - Spagna

Dall’isola di Maiorca sarà visibile l’eclissi solare totale per 1 minuto e 36 secondi, con il 36% di possibilità di nuvole. Qui, però, ci sarà uno spettacolo impagabile, grazie al riflesso della corona solare sull’oceano.

18) Cala Vadella, Ibiza - Spagna

A Cala Vadella l’eclissi solare totale durerà 59 secondi e ci sarà circa il 33% di possibilità di nuvole, ma Ibiza potrebbe essere la destinazione migliore per conciliare il divertimento estivo con questo evento astronomico.