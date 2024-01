15 lavori emergenti in Italia meglio pagati e più ricercati (e dove)

Quali sono i lavori del futuro, quelli per i quali sono previsti gli stipendi più alti e i più ricercati? Secondo la classifica stilata da Linkedin, nell’indagine annuale “LinkedIn Jobs on the Rise”, le nuove figure vanno dagli esperti di intelligenza artificiale, ai professionisti della sicurezza informatica, i consulenti per la sostenibilità, gli ingegneri del cloud, esperti nella gestione dei dati, fino a specialisti in Fisco, software e algoritmi.

L’indagine mostra anche quali sono le skill più richieste e queste rappresentano bene i cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo del lavoro. In particolare sono l’accelerazione dell’intelligenza artificiale e dell’automazione ad aver creato nuove opportunità di lavoro. Nella classifica di LinkedIn molte delle posizioni sono proprio occupate da queste. In Italia le città dove ci sono più richieste risultano essere: Milano, Torino, Roma, Modena, Bologna, Napoli e Bari.

Tante, immancabili, le conferme come l’addetto allo sviluppo commerciale, che resta alla prima posizione rispetto alla classifica dello scorso anno. Quali sono i 15 lavori emergenti in Italia, quali le conferme e i più ricercati?

Classifica 15 lavori emergenti: 1. Addetto allo sviluppo commerciale

Per il lavoro di addetto allo sviluppo, come spiega anche Luca Maniscaldo, social media expert e responsabile marketing e comunicazione di Fondazione Unimi, le competenze richieste sono in costante evoluzione. Per questo la domanda di nuovi professionisti è in crescita.

Le competenze più richieste includono: vendite, lead generation e B2B, con settori prevalenti come tecnologia, informazioni e internet, consulenza e servizi aziendali, e servizi e consulenza IT.

Punti forti: esperienza media di 2,4 anni per fare richiesta e un 40,3% delle opportunità di lavoro sono da remoto.

Classifica 15 lavori emergenti: 2. Ingegnere dell’intelligenza artificiale

Per questa professione Maniscalco sottolinea come l’IA sia una vera novità e le aziende devono adottare nuove tecnologie oltre che professionisti capaci di guidarle. Si prevede che nel futuro sarà importante approfondire anche gli aspetti legali e etici legati all’IA.

Al momento però le competenze più richieste sono: computer vision, machine learning ed elaborazione del linguaggio naturale. I settori più rappresentati sono i servizi e la consulenza IT, la tecnologia, le informazioni e internet, e la consulenza e i servizi aziendali.

Punti forti: esperienza media di 1,7 anni prima dell’assunzione e il 21,7% delle offerte prevede il lavoro da remoto.

Classifica 15 lavori emergenti: 3. Analista Soc

L’analista Soc è una figura che si conferma per il secondo anno di fila alla terza posizione dell’indagine di LinkedIn. Gli specialisti in sicurezza informatica, tra cui gli Analisti SOC, sono infatti fortemente richiesti perché si occupano del monitoraggio di attività sui siti web, ma anche database e server per individuare le potenziali minacce.

Le competenze più richieste per gli Analisti SOC includono: la sicurezza informatica, Siem (Security Information and Event Management) e sicurezza delle reti. I settori più rappresentati sono i servizi e la consulenza IT, la consulenza e i servizi aziendali, e i mezzi di comunicazione e telecomunicazioni.

Punti forti sono: 2,6 anni di esperienza e una possibilità di lavoro da remoto, anche se più bassa, nel 16,7% delle offerte.

Classifica 15 lavori emergenti: 4. Specialista di sostenibilità (Sustainability specialist)

Al quarto posto troviamo lo specialista di sostenibilità (Sustainability specialist). I requisiti sono: rendicontazione di sostenibilità, consulenza, e sviluppo sostenibile. In questo caso la possibilità di lavorare da remoto si abbassa, con appena il 4,9% delle offerte presenti sul mercato.

Classifica 15 lavori emergenti: 5. Ingegnere del cloud (Cloud engineer)

Al quinto posto c’è l’ingegnere del cloud, con competenze richieste quali: Amazon Web Services, Cloud computing e DevOps. Gli anni medi di esperienza salgono a 3,5 e solo il 28,8% delle posizioni offerte permette di lavorare da remoto.

Classifica 15 lavori emergenti: 6. Ingegnere dei dati (Data engineer)

Al sesto posto il data engineer, con competenze richieste più diffuse quali soluzioni ETL, Apache Spark e Big Data. Gli anni di esperienza si aggirano intorno alla media di 2,9, mentre la possibilità offerta di lavorare da remoto è fissata al 17,7%.

Classifica 15 lavori emergenti: 7. Responsabile acquisti

Il ruolo dei responsabili acquisti, che si occupano della gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi, prevede tra le competenze più richieste: acquisti, approvvigionamento e gestione degli acquisti.

L’esperienza richiesta è alta, almeno 3,8 anni, mentre l’opportunità di lavorare da remoto è quasi pari a zero (1,1%).

Classifica 15 lavori emergenti: 8. Ingegnere di cyber security (Cyber security engineer)

Il cyber security engineer, all’ottavo posto, ha competenze richieste in: sicurezza informatica, Vulnerability Assessment e Sicurezza delle reti. Anni di esperienza alto, almeno 3,8 e possibilità di lavorare da remoto presente in appena il 16,4% delle offerte.

Classifica 15 lavori emergenti: 9. Consulente cloud

Le offerte di lavoro per consulenti cloud prevedono requisiti quali: conoscenza TIBCO, Cloud Computing e Linguaggio XML. Anni di esperienza 3,4, mentre opportunità di lavoro da remoto nel 10,9% dei casi.

Classifica 15 lavori emergenti: 10. Fiscalista

Al decimo posto della classifica si trova la figura del fiscalista, ovvero colui che si occupa della normativa fiscale e fornisce consulenze. Le competenze richieste sono: consulenza fiscale, Diritto tributario e Normative fiscali internazionali.

Anni di esperienza medio-basso, pari a 2,7, mentre la possibilità di lavorare da remoto scende sotto al 5%, ovvero nel 2,4% dei casi.

Classifica 15 lavori emergenti: 11. Cacciatore di talenti (Talent acquisition specialist)

La figura del cacciatore di talenti richiede esperienza di almeno 2,9 anni (in media) e competenze quali: Employer Branding, Ricerca e selezione del personale, interviste e colloqui.

Classifica 15 lavori emergenti: 12. Ingegnere di processo (Performance engineer)

L’ingegnere di processo (performance engineer), che si assicura di come prestazioni di un prodotto o di un servizio soddisfino determinati requisiti, prevede competenze quali: automotive, Testing e Dinamica dei veicoli.

Gli anni di esperienza non sono troppo alti, pari a 2,8 in media, mentre la possibilità di trovare offerte di lavoro da remoto si aggirano tra il 10 e l’11%.

Classifica 15 lavori emergenti: 13. Solutions consultant

Ai solutions consultant vengono richieste competenze quali: linguaggio SQL, Consulenza e Vendita di soluzioni. Gli anni di esperienza per le diverse offerte sono alti, ovvero 4,5 e la possibilità di lavorare da remoto è bassa, pari al 5,9% dei casi.

Classifica 15 lavori emergenti: 14. Medical science liaison

Ai medical science liaison sono richieste competenze specifiche quali sperimentazioni cliniche, Lancio del prodotto e Vendite farmaceutiche.

Gli anni di esperienza richiesti sono alti, quasi 5 (in media 4,9), mentre la possibilità di lavorare da remoto è presente nel 30,0% delle offerte di lavoro online.

Classifica 15 lavori emergenti: 15. Sviluppatore back-end

Le offerte di lavoro per sviluppatori back-end, che si occupano della costruzione e della manutenzione dei componenti di un sito web (server, database e API), prevedono competenze quali: git, Framework Spring e Sviluppo web back-end.

Gli anni di esperienza richiesti sono in media 3, mentre la possibilità di lavorare da remoto è prevista nel 30,4% delle offerte.