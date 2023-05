1.000 assunzioni (di cui 580 a tempo indeterminato): Sicuritalia cerca personale, ecco dove e requisiti

Sicuritalia cerca personale in tutta Italia. L’azienda per la sicurezza è alla ricerca di almeno 580 persone da inserire nell’organico in maniera fissa (a tempo indeterminato). Sono inoltre disponibili altri 500 posti circa stagionali, pensati per la sostituzione di parte dei 17 mila dipendenti dell’azienda in ferie nei mesi estivi. Sono quindi garantite 1.000 nuove assunzioni per guardie giurate, addetti ai servizi fiduciari e per operatori di igiene ambientale.

Per la maxi assunzione di personale a tempo indeterminato e per gli stagionali in sostituzione sono richiesti alcuni requisiti generale e requisiti specifici per la posizione o per il cliente. Ecco tutto quello che c’è da sapere per potersi candidare nelle posizioni aperte in Sicuritalia.

Sicuritalia cerca personale: posti disponibili, requisiti e figure ricercate

Sicuritalia è alla ricerca di nuovo personale da aggiungere in supporto ai suoi dipendenti. Le modalità di assunzione saranno due: a tempo indeterminato per 580 unità e stagionali, da maggio in poi per i restanti posti disponibili. Infatti su 1.000 figure ricercate circa la metà avrà il compito di sostituire i dipendenti (in totale l’azienda ha un organico di 17 mila dipendenti) in ferie nel periodo estivo.

Tra le posizioni aperte, come si legge in una nota di Sicuritalia, ci sono guardie giurate (il 47% delle ricerche totali), addetti ai servizi fiduciari (37%) e operatori di igiene ambientale (13%). Il personale è ricercato sull’intero territorio nazionale, ma in particolare nelle Regioni:

Lombardia , in particolare nella città metropolitana di Milano (il 34% delle richieste totali) e per gli scali aeroportuali di Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo Orio al Serio;

, in particolare nella città metropolitana di Milano (il 34% delle richieste totali) e per gli scali aeroportuali di Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo Orio al Serio; Emilia Romagna ;

; Veneto ;

; Toscana ;

; Lazio, principalmente per il periodo estivo.

Le diverse posizioni aperte prevedono requisiti specifici. In linea generale Sicuritalia è la ricerca di personale con un minimo di esperienza pregressa nel settore della vigilanza per quanto riguarda le figure ricercate come guardia giurate e una conoscenza di lingue straniere per posizioni di desk o nell’ambito della sicurezza nelle grandi aziende. Sono i singoli clienti a determinare i requisiti del personale e in alcuni specifici impieghi possono essere presenti richieste più dettagliate.

Ad esempio alcuni clienti potrebbero richiedere organizzazione di turni per una copertura totale di vigilanza 24 su 24 e 7 giorni su 7, mentre altri potrebbero seguire canonici orari d’ufficio.

Come candidarsi per le posizioni aperte in Sicuritalia?

Lavorare con Sicuritalia è possibile attraverso la risposta agli annunci di lavoro presenti online. Non solo attraverso le piattaforme specializzate esterne all’azienda, ma si possono inviare le candidature anche attraverso la pagina interna del sito di Sicuritalia dedicata a “lavora con noi”. Durante la fase di candidatura è importante selezionare la figura per la quale si vuole fare la richiesta di lavoro.

La pagina “lavora con noi” è divisa in diverse sezioni che permettono di accedere al lavori quali vigilanza privata, servizi fiduciari, investigazioni e altro. Infatti l’azienda Sicuritalia offre questi servizi e diversi altri come cybersecurity e trasporto valori.

Per inviare la domanda basterà compilare i moduli e inviare il proprio curriculum. Sarà Sicuritalia a confermare la buona riuscita della candidatura e a fornire informazioni per i passaggi successivi della selezione.