I 10 voli con più turbolenze al mondo

Volare è diventato la quotidianità, ma non tutti i voli sono uguali quando si tratta di comfort e sicurezza. Le turbolenze aeree sono uno dei fattori che possono trasformare un viaggio tranquillo in un’esperienza inquietante e che generano ansia nei viaggiatori.

Recentemente il volo tra Londra e Singapore del Boeing 777-300 ER della Singapore Airlines, ha portato all’attenzione pubblica l’intensità delle turbolenze. La forte turbolenza ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre trenta. Questo evento ha spinto molti a chiedersi quali siano i voli più turbolenti al mondo e cosa significhi esattamente “turbolenza” in ambito aereo.

Come capire quali sono le rotte più turbolente?

Per comprendere appieno quali siano i voli più turbolenti, è essenziale prima definire cosa si intende per “turbolenza”. Secondo il Servizio Meteorologico degli Stati Uniti, la turbolenza è un movimento d’aria irregolare prodotto da vortici e correnti verticali. Questi movimenti possono variare di intensità, da lievi sobbalzi a scosse estremamente pericolose.

Le turbolenze si classificano in quattro categorie principali in base alla loro intensità. Le turbolenze “leggere” causano lievi variazioni di altitudine e un minimo disagio ai passeggeri. Quelle “moderate” sono più intense, provocando tensioni nelle cinture di sicurezza e movimenti di oggetti non fissati. Le turbolenze “gravi” possono causare cambiamenti bruschi di altitudine e assetto, mettendo temporaneamente a rischio il controllo dell’aereo. Infine, le turbolenze “estreme” rendono l’aereo incontrollabile, potendo causare danni strutturali.

Queste classificazioni aiutano a comprendere la gravità delle turbolenze e l’importanza di misure di sicurezza adeguate. Nonostante siano comuni e spesso gestibili, le turbolenze possono diventare pericolose, come dimostrato dall’incidente del volo tra Londra e Singapore. Sapere quali voli sono più soggetti a turbolenze può aiutare i passeggeri a prepararsi meglio e a scegliere voli più sicuri quando possibile.

I voli più turbolenti al mondo: la classifica

Il sito di analisi dati Turbli ha valutato oltre 150.000 voli in tutto il mondo, classificandoli in base al tasso di dissipazione vorticosa (EDR), un parametro che misura l’intensità della turbolenza. Da questa vasta analisi è emerso un elenco dei voli più turbolenti del mondo.

Al primo posto troviamo il volo tra Santiago del Cile e Santa Cruz, Bolivia, attualmente operato dalla compagnia aerea Latam. Questo volo è stato classificato nella categoria della turbolenza leggera con un punteggio di 17,57, il più alto tra i voli analizzati.

La classifica delle rotte più turbolente al mondo e da dove partono i voli:

Santiago (SCL), Cile - Santa Cruz (VVI), Bolivia.

Almaty (ALA), Kazakistan - Bishkek (FRU), Kirghizistan.

Lanzhou (LHW), Cina - Chengdu (CTU), Cina

Centrair (NGO), Giappone - Sendai (SDJ), Giappone

Milano (MXP), Italia - Ginevra (GVA), Svizzera

Lanzhou (LHW), Cina - Xianyang (XIY), Cina

Osaka (KIX), Giappone - Sendai (SDJ), Giappone

Xianyang (XIY), Cina - Chengdu (CTU), Cina

Xianyang (XIY), Cina - Chongqing (CKG), Cina

Milano (MXP), Italia - Zurigo (ZRH), Svizzera

Mentre gli aeroporti con le statistiche di turbolenza più elevate sono:

Santiago (SCL), Cile

Natori (SDJ), Giappone

Wellington (WLG), Nuova Zelanda

Sapporo (CTS), Giappone

Osaka (KIX), Giappone

Bishkek (FRU), Kirghizistan

Tokoname (NGO), Giappone

Lanzhou (LHW), Cina

Tokyo (HND), Giappone

Christchurch (CHC), Nuova Zelanda

Ogni volo in questa lista ha mostrato tassi di dissipazione vorticosa significativi, indicando che i passeggeri su questi voli sono più probabilmente esposti a turbolenze di vario grado. La conoscenza di questi voli può essere utile per i viaggiatori che cercano di evitare le esperienze di volo che fanno più ansia.