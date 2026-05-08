Festa della Mamma 2026. Ecco i 10 migliori regali low cost (sotto i €20)

Un sorriso di una mamma brilla di luce speciale. E un regalo pensato proprio per la Festa della Mamma, donato con il cuore, può contribuire a rendere una sua risata ancora più dolce. Perché, si sa, basta il pensiero, purché sia autentico, genuino e, come si suol dire, azzeccato. Anche senza spendere cifre folli.

E, allora, quali sono le migliori idee regalo per la mamma, che siano sì economiche ma anche originali e capaci di dimostrare tutto il proprio affetto?

Con la festa oramai alle porte, anche con un budget ridotto bisogna trovare qualcosa di economico e accattivante in pochissimo tempo. Per questo motivo la redazione di Money.it ha selezionato 10 idee regalo sotto i 20 euro. Low cost e last minute.

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1) Un libro da personalizzare insieme

Più di un semplice diario: Mamma parlami di te è un libro guidato che aiuta ogni mamma a raccontare la propria storia attraverso domande semplici e personali. Dai ricordi d’infanzia ai momenti più importanti della vita, ogni pagina diventa una testimonianza da conservare e tramandare. È un regalo originale e molto emotivo, perfetto per creare un legame ancora più profondo e lasciare ai figli un ricordo autentico nel tempo.

2) Scatola tisane e tè da condividere

Con 45 filtri e 9 gusti diversi, questa selection box di tisane biologiche Pukka è il regalo perfetto per chi ama concedersi una pausa rilassante ogni giorno. Dentro trovi miscele particolari come Night Time con lavanda e valeriana, oppure Lemon, Ginger & Manuka Honey dal gusto intenso e speziato. Ogni infuso è naturale, senza caffeina e realizzato con erbe biologiche selezionate. In più, il cofanetto include un biglietto personalizzabile che lo rende subito pronto da regalare.

3) Una borraccia termica, per lavoro e tempo libero

Il tema della sostenibilità si fa - finalmente - sempre più sentito. Aiutiamo la nostra mamma a smettere di utilizzare quelle odiose bottigliette di plastica regalandole una coloratissima borraccia termica per la sua festa. Il prodotto Osama mantiene le bevande fredde fino a 24 ore e calde per 12, con chiusura ermetica anti-perdita e fondo antiscivolo. Compatta e leggera, ha anche un gancetto integrato per appenderla facilmente a zaini o borse.

4) Candele profumate per ambiente (e atmosfera)

Un classico rivisitato attraverso un design originale e simpatico: le candele profumate non possono mai mancare nella lista delle idee regalo per la mamma. Il set Yinuo Mirror usa cera di soia naturale con stoppini in cotone senza piombo e garantisce fino a 30 ore di combustione per candela. Il dettaglio più interessante? I barattoli decorati sono riutilizzabili anche dopo l’uso, perfetti come piccoli contenitori da bagno o oggetti d’arredo.

5) Una coppia di braccialetti personali

Più che un semplice gioiello, questo set di braccialetti coordinati madre-figlia punta tutto sul significato del legame. I cinturini in corda nera regolabili si adattano facilmente a qualsiasi polso, anche delle più piccole, mentre i dettagli in acciaio inox non scoloriscono e non irritano la pelle. Il plus? Arrivano già pronti da regalare con una card dedicata, perfetta per trasformare un pensiero semplice in un regalo personale e immediato per la Festa della Mamma.

6) Una tazza, tradizionale ma comunque originale

Qui ci troviamo ancora nel territorio delle idee regalo «tradizionali»: una tazza con cui fare colazione ogni mattina. È realizzata in ceramica da 350 ml, resistente sia al microonde che alla lavastoviglie grazie a uno speciale inchiostro che non scolorisce con i lavaggi. Un regalo semplice ma utile ogni giorno, dalla colazione al tè della sera.

7) Album fotografico

Un altro regalo sentimentale e, per certi versi, molto comune è l’album per le foto. Oramai un accessorio vintage nelle case, ma utile per unirsi proprio nel giorno della Festa della Mamma. Contiene fino a 200 foto 10x15 grazie alle pratiche tasche trasparenti, senza bisogno di colla o adesivi. La copertina rigida personalizzabile e gli spazi dedicati a note e commenti lo rendono ancora più personale, mentre la cartellina porta CD integrata aggiunge un dettaglio utile e raro da trovare oggi. Un regalo semplice, ma pensato per custodire davvero i momenti più importanti.

8) Un puzzle da completare (e che arreda)

Per le amanti dell’arte, un puzzle rappresentante il famoso Il Bacio di Klimt potrebbe essere un’idea regalo davvero originale. Un’occasione, poi, per passare del tempo insieme. Il puzzle da 1000 pezzi firmato Clementoni ricrea uno dei dipinti più celebri al mondo in un formato da 69x50 cm, perfetto anche da incorniciare una volta completato.

9) Smartwatch e Fitness tracker

E ora passiamo alla tecnologia. Un regalo originale e sicuramente poco scontato è lo smartwatch. Comodo per chi ama passeggiare e rimanere sempre informato su news e notifiche. Con il suo display HD da 1,91 pollici personalizzabile e oltre 200 quadranti disponibili, questo smartwatch punta tutto sulla praticità quotidiana. Interessante la batteria: fino a 30 giorni in standby e resistenza IP68 contro pioggia e schizzi.

10) Un buono Amazon, per chi non sa proprio cosa fare (ed è istantaneo)

Se non hai modo di cercare con cura e attenzione il regalo perfetto per la Festa della Mamma, puoi optare per un buono regalo Amazon che le permetta di comprare i prodotti da lei desiderati. E poi è immediato, comodo e totalmente digitale. L’idea last minute perfetta, senza se e senza ma.